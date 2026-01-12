Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli – Recensione

Zvanì: dopo essere passato alla 82a Mostra del cinema di Venezia e poi uscito in sala, è in prima serata su Raiuno il 13 gennaio e poi disponibile su RaiPlay.

Zvanì (Federico Cesari), così i suoi familiari chiamavano affettuosamente Giovanni Pascoli, si spegne nel 1912. Celebrato come uno dei più grandi poeti italiani, il suo feretro viene trasportato da un treno speciale verso il paese natale dove verrà sepolto. A vegliare su di lui, lungo il viaggio, ci sono le sorelle, il fratello e alcune figure che hanno incrociato la sua vita, ciascuna portando con sé un ricordo del poeta e dell’uomo.

Cosa funziona in Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli

Il film di Giuseppe Piccioni non è un semplice film per la tv. Al racconto didascalico della vita di Pascoli si affianca infatti la visione del regista per mettere in scena le poesie e i pensieri dei suoi personaggi. In più di un’occasione i protagonisti guardano in camera raccontando le loro emozioni, i propri sentimenti verso Pascoli. Il film analizza in profondità gli eventi che hanno scandito la vita del poeta: l’omicidio del padre, la povertà, l’insegnamento. Accenna senza soffermarsi sui notizie più di colore e lascia allo spettatore di trarre le sue conclusioni.

Le poesie di Pascoli, le più famose, vengono declamate e fanno parte integrante dello sviluppo della storia.

Piccioni si circonda inoltre di volti noti con i quali ha lavorato in altri film: ci sono infatti Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Fausto Paravidino e Sandra Ceccarelli.

Perché non vedere Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli

Il film aderisce a una storia già conosciuta senza farne epica, si osserva la vita di Pascoli che scorre insieme ai suoi imprevisti e gioie e soprattutto dolori e separazione. Il film sembra accelerare nel finale, per cui la fase finale della vita di Pascoli viene solo intravista.

Il film è programmato in prima serata su Raiuno il 13 gennaio e successivamente disponibile su RaiPlay.

Regia: Giuseppe Piccioni Con: Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone Paese: Italia Durata: 110 minuti Distribuzione: Academy Two