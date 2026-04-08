Yoshihisa Kishimoto, il teppista che insegnò ai cabinati a menare

Un viaggio a pugni nudi nella vita, nei pixel e nei cabinati di Yoshihisa Kishimoto. Dalle risse liceali che hanno ispirato Kunio-kun, passando per l’invenzione del co-op con Double Dragon, fino alle censure Nintendo, i giochi sportivi, il wrestling WWF e l’eredità immortale lasciata ai picchiaduro a scorrimento. Una retrospettiva definitiva sul “nonno” del beat ‘em up, scomparso nell’aprile 2026.

Quando se n’è andato Yoshihisa Kishimoto, il 2 aprile 2026, a 64 anni, non è morto soltanto il creatore di Double Dragon e Kunio-kun: se n’è andato uno di quei designer che non si limitano a fare giochi, ma inventano il modo in cui gli altri giochi verranno picchiati, copiati, raffinati e saccheggiati per i decenni successivi. In pratica, uno che ha preso una rissa di quartiere, ci ha aggiunto Bruce Lee, due fratelli biondi, una ragazza rapita e un cabinato affamato di monetine, e ha creato una grammatica intera del videogioco d’azione.

Prima le risse fuori scuola. Poi le risse dentro lo schermo. Il passo, in fondo, era breve. 🙂

un giovane Yoshihisa Kishimoto

Dalla strada ai pixel

La gioventù che finì dentro Kunio-kun

Una delle chiavi per capire Kishimoto è semplice: prima di diventare game designer, era già materiale da game designer. In più occasioni, la sua esperienza giovanile tra bande studentesche, risse liceali e cultura tsuppari è stata indicata come la base diretta da cui nacque Nekketsu Kōha Kunio-kun, cioè il capostipite di quella che in Occidente sarebbe diventata la lunga saga di River City. Non è un dettaglio folkloristico da biografia pittoresca: è il motore vero del suo immaginario, perché Kishimoto non partiva dalla fantasia astratta, ma dalla strada, dai corpi, dalla prepotenza, dal gesto fisico e dalla teatralità dello scontro.

Ed è per questo che Kunio-kun non ha l’aria di un action generico dell’epoca. Ha l’odore di una stazione ferroviaria, di un cortile scolastico, di una bravata che sfugge di mano, e soprattutto ha la faccia tosta di chi sa che la violenza, nel videogioco, può essere raccontata non come duello cavalleresco ma come guerriglia urbana a colpi di ginocchiate. Kishimoto, insomma, non inventa il pestaggio videoludico dal nulla: lo trapianta dal vissuto, lo stilizza, lo rende leggibile, lo trasforma in ritmo.

“Se non avessi preso e dato pugni per strada da ragazzino, non avrei mai saputo come farli pesare dentro un videogioco. Kunio ero io, e i nemici erano quelli che incontravo fuori da scuola.”

— Yoshihisa Kishimoto

Road Blaster

Gli anni in Data East e la scuola del Laserdisc

Prima di entrare in Technōs Japan, Kishimoto si forma in Data East, dove lavora ai suoi primi progetti professionali e firma due titoli oggi fondamentali per capire la sua evoluzione: Cobra Command e Road Blaster. Entrambi sono giochi su Laserdisc, cioè prodotti che usano filmati animati interattivi e che, negli anni Ottanta, provano a trasformare il cabinato in una specie di cartone animato esplosivo in cui il giocatore interviene con tempismo più che con controllo pieno.

Ma come funzionava un gioco Laserdisc?

Prima della grafica 3D poligonale, l’unico modo per avere visuali “iper-realistiche” o cartoni animati di alta qualità in sala giochi era usare veri filmati riprodotti da un massiccio lettore Laserdisc nascosto dentro il cabinato (lo stesso principio del leggendario Dragon’s Lair). Il giocatore non muoveva liberamente il personaggio, ma doveva premere la direzione o il tasto giusto in frazioni di secondo (i famosi Quick Time Event ante-litteram) per far caricare al disco la scena di successo successiva. Se sbagliavi, il disco saltava fulmineamente alla scena della tua morte. Costosi, difficili da manutenere, ma all’epoca sembravano vera magia nera.

Road Blaster, in particolare, è già una dichiarazione di poetica con il motore acceso. È un racconto di vendetta automobilistica in un mondo da fine civiltà, chiaramente debitore dell’immaginario di Mad Max, con gang motorizzate, strade assassine e un eroe che rincorre la morte con un’auto rossa e una rabbia da film d’azione del sabato sera. Cobra Command, invece, mostra un altro lato del suo talento: il gusto per il montaggio serrato, per il colpo d’occhio immediato, per la spettacolarità che si capisce in mezzo secondo anche se hai solo una moneta in tasca e un gruppo di amici alle spalle che ti soffia sul collo.

Qui Kishimoto impara una lezione decisiva: il videogioco deve colpire subito. Niente preludi da romanzo russo; serve una scena, un gesto, un’icona, un pericolo chiaro, un’immagine che faccia dire “ok, questo lo voglio provare”. È una lezione che tornerà con prepotenza in Double Dragon.

Perché questi giochi sono legati a Double Dragon

Il legame non è solo “storico”, ma quasi sentimentale. Da un lato, il successo dei giochi Laserdisc in Data East rese Kishimoto un nome abbastanza forte da attirare l’attenzione di Technōs, che lo volle con sé quando cercava talenti capaci di portare spettacolo e personalità dentro l’arcade. Dall’altro, Road Blaster lascia un’impronta evidente nell’estetica futura di Double Dragon: l’atmosfera post-apocalittica, i motociclisti, le gang, il metallo, l’idea stessa della strada come campo di battaglia.

E poi c’è la chicca da teppista sentimentale: nel primo livello di Double Dragon compare un’auto rossa parcheggiata nel garage, riconosciuta come un richiamo diretto alla vettura di Road Blaster. È un piccolo cameo, ma dice molto: Kishimoto non buttava via le sue vecchie risse, le riciclava in modo nobile, come fa chi conserva il giubbotto di pelle sdrucito perché sa che lì dentro c’è ancora metà della propria gioventù 🚗🔥.

Prima del drago, c’era già il rombo del motore.

L’approdo a Technōs e la nascita di Kunio-kun

Il passaggio di sponda

Quando Kishimoto arriva in Technōs, porta con sé non solo esperienza tecnica, ma una fame precisa: uscire dalla sola logica del Laserdisc e costruire giochi d’azione più “fisici”, più immediati, più suoi. È in questo contesto che mette sul tavolo l’idea di Kunio-kun, un picchiaduro urbano che abbandona alieni, fantasy e robottini per buttarsi dentro un Giappone scolastico fatto di teppisti, binari, pestaggi e orgoglio adolescenziale.

Il risultato, nel 1986, è Nekketsu Kōha Kunio-kun, titolo capitale perché introduce il movimento su un piano di profondità che diventerà la base dei beat ’em up successivi. Non è ancora la forma definitiva del genere, ma è già il momento in cui il videogioco smette di essere un pugno tirato in linea retta e diventa una rissa da marciapiede, dove conta anche dove ti piazzi, come entri nello spazio del nemico, quanto sai “leggere” il caos.

Confronto Nekketsu Kōha Kunio-kun / Renegade

Renegade: l’occidentalizzazione prima del drago

Quando il gioco viene esportato in Occidente, nasce Renegade: un adattamento che cambia grafica, contesto e riferimenti culturali perché il mondo dei delinquenti liceali giapponesi era troppo specifico per il mercato americano. Al suo posto arrivano gang di strada, un immaginario più vicino a The Warriors, una narrazione più universale e uno spostamento netto dal liceo al sottobosco urbano occidentale.

Il punto, però, è che questo adattamento costò tempo, soldi e mal di testa. Kishimoto capì che ogni volta che si costruiva un gioco troppo radicato in un contesto giapponese specifico, per venderlo fuori bisognava quasi rifarlo da capo. E da qui nasce una delle grandi svolte della sua carriera: il gioco successivo doveva essere internazionale già in partenza, non rattoppato dopo.

Nintendo, Kyoto e i censori con la faccia da preside

La versione domestica di Kunio-kun su Famicom/NES dovette inoltre fare i conti con le policy di Nintendo, che in quegli anni controllava il contenuto dei giochi con l’amorevolezza di un vicepreside che ti becca mentre fumi dietro la palestra. Kishimoto e il team arrivarono a recarsi più volte a Kyoto per discutere modifiche richieste dalla casa di Mario, con particolare attenzione alla rappresentazione della violenza, ai personaggi femminili e ad altri elementi ritenuti inadatti all’immagine “family friendly” della console.

Tradotto dal burocratese al linguaggio di strada: meno sangue, meno problemi, meno ambiguità. Queste frizioni con Nintendo non furono un incidente isolato, ma una delle ragioni per cui Kishimoto iniziò a concepire universi più astratti, più da fumetto muscolare, più facili da far passare sotto il naso dei censori senza perdere la carica aggressiva.

Double Dragon

Da Kunio-kun 2 a Double Dragon

Il sequel che cambiò nome e diventò leggenda

Qui arriva la svolta da cinema. Dopo la fatica di localizzare Kunio-kun/Renegade, i vertici di Technōs chiesero a Kishimoto di progettare un seguito che fosse esportabile fin dal principio, senza dover cambiare faccia al gioco all’ultimo minuto. Quello che all’inizio era pensato come una forma evoluta di Kunio-kun 2 prese così una piega autonoma, fino a trasformarsi in Double Dragon, un nuovo brand con protagonisti nuovi, estetica nuova e ambizione molto più larga.

“L’esperienza di Renegade ci aveva sfiancati. Non volevo fare un altro gioco che andava ridisegnato per l’America o l’Europa spendendo una fortuna. Pensai a Bruce Lee, pensai a Mad Max. Volevo qualcosa che parlasse la lingua universale dei cazzotti.”

— Yoshihisa Kishimoto

Nel primo livello del gioco, peraltro, resta un piccolo fantasma dell’origine: un poster con scritto “Kunio-kun”, come a dire che sotto il giubbotto di Billy e Jimmy Lee batte ancora il cuore del vecchio teppista scolastico. È un dettaglio meraviglioso perché racconta bene come nascono spesso i classici: non da un fulmine puro, ma da un progetto che muta pelle finché non trova il proprio nome definitivo.

Bruce Lee, Mad Max e due fratelli da sala giochi

Per costruire la nuova identità, Kishimoto pesca da ciò che amava davvero. Da una parte c’è Bruce Lee e soprattutto Enter the Dragon, richiamo evidente già nel titolo stesso di Double Dragon. Dall’altra c’è l’immaginario post-apocalittico da Mad Max e Ken il guerriero, che offre un mondo sporco, leggibile, universalmente riconoscibile e abbastanza “cartoon” da rendere la violenza più spettacolare che scandalosa.

Billy e Jimmy Lee, insomma, non nascono come personaggi complessi nel senso moderno del termine. Nascono come icone perfette: due fratelli, due draghi, due corpi in movimento, due silhouette facili da amare e facilissime da mettere su un flyer arcade. Kishimoto aveva capito che il cabinato non vende solo un gioco: vende una promessa.

Il multiplayer che venne anche dal marketing

Uno dei colpi di genio di Double Dragon fu il gioco cooperativo simultaneo a due giocatori (fino allo scontro finale uno contro uno…che chicca!!), elemento che avrebbe segnato il genere per anni. La cosa divertente è che, secondo le ricostruzioni legate allo sviluppo, la spinta verso questa soluzione non venne solo da un’idea “artistica”, ma anche da una lucidissima intuizione del reparto marketing di Technōs: due giocatori insieme significavano più divertimento e, assai prosaicamente, più incassi per cabinato.

È la classica magia degli anni Ottanta: il capitalismo della monetina e la fratellanza da bar si stringono la mano. E Kishimoto, invece di opporsi, capisce che dentro quel cinismo c’è una verità ludica potentissima: menare da soli è bello, ma menare in due è leggenda 👊👊.

Due fratelli, due pulsanti, due monetine. La poesia dell’arcade, in fondo, era tutta lì.

Dal Liceo alla Strada Nekketsu Kōha Kunio-kun Double Dragon Anno di Rilascio 1986 1987 Ambientazione Scuole e strade urbane giapponesi Scenari metropolitani post-apocalittici Ispirazione Esperienze giovanili e risse studentesche dell’autore Cinema di arti marziali e coreografie di Bruce Lee Innovazione Profondità spaziale in otto direzioni Gameplay cooperativo simultaneo per due giocatori

Il drago si moltiplica: Double Dragon II, sport, WWF e The Combatribes

Double Dragon II: The Revenge, sequel o remake ante litteram?

L’arcade di Double Dragon II: The Revenge, diretto ancora da Kishimoto, nacque in un contesto di sviluppo velocissimo e riutilizzò in misura notevole struttura e impianto del primo episodio. Per questo, molti appassionati lo leggono oggi come un sequel-remake ante litteram: non un semplice seguito che butta via tutto, ma una rielaborazione aggressiva del primo gioco, più cupa, più veloce, più rifinita, quasi un “primo capitolo rifatto dopo aver imparato dove mettere i pugni”.

La trama, poi, sposta subito il tono: Marian non viene più solo rapita, ma uccisa, e la missione diventa esplicitamente vendicativa. Anche qui Kishimoto mostra il suo istinto da autore popolare: alzare la posta, scurire l’atmosfera, ma senza perdere il senso da exploitation arcade che rendeva tutto immediato e furibondo.

Perché DD2 Arcade è considerato il primo “Remake”

Referto dei Danni Double Dragon (Arcade 1987) Double Dragon II (Arcade 1988) Sviluppo Creato da zero su hardware proprietario. Upgrade Kit: si compravano i chip ROM e si sostituivano direttamente sulla scheda madre del primo capitolo. Trama La dolce Marian si becca un pugno nello stomaco e viene rapita. La povera Marian si becca una letale sventagliata di mitra e muore. Vendetta pura. Livelli & Grafica Originali e rivoluzionari per l’epoca. Primo e secondo livello quasi identici al primo gioco. Pesante “asset flip” (riciclo) con nemici che cambiano solo colore (palette swap) e bizzarre mucche aggiunte sullo sfondo. Controlli Classico sistema Pugno / Calcio / Salto. Ritorno a Renegade: un tasto attacca sempre a destra, uno attacca sempre a sinistra, indipendentemente da dove guarda il personaggio. Mossa Speciale La famigerata gomitata all’indietro spacca-nemici. Il Calcio Ciclone (Hurricane Kick), una trottola acrobatica letale.

I titoli sportivi: quando il teppista va in spiaggia

Nel 1988 Kishimoto diresse anche U.S. Championship V’Ball, poi rielaborato in casa come Super Spike V’Ball, dimostrando che il suo talento non si limitava ai pugni ma sapeva spostarsi anche nello sport arcade. Era beach volley, sì, ma trattato con lo stesso spirito da sala giochi che animava le risse: ritmo alto, personaggi sopra le righe, immediatezza, spettacolo e un multiplayer progettato per far ridere, urlare e litigare gli amici sul divano.

Anche la serie Kunio-kun seguirà questa traiettoria, diventando in Giappone un laboratorio anarchico in cui dodgeball, calcio, basket e festival sportivi vengono trasformati in discipline dove il confine fra regolamento e aggressione è, diciamo, più teorico che reale. È una costante kishimotiana: prendere un genere e chiedergli “sì, ma se ci mettessimo più caos, più corpo, più sfacciataggine?”.

U.S. Championship V’Ball

I due giochi WWF e il wrestling secondo Technōs

Kishimoto è accreditato come director anche di WWF Superstars e WWF WrestleFest, due arcade amatissimi che portarono il wrestling spettacolare dentro la grammatica action di Technōs. WWF Superstars trasformava il tag team in un’esplosione di sprite, impatto e teatralità; WrestleFest ampliava tutto con la Royal Rumble, il gioco a quattro, la pompa magna audiovisiva e quella sensazione da sala giochi americana in cui il rumore delle entrate vale quasi quanto una finisher.

E allora perché non arrivarono a casa? Per una questione di licenze: Technōs aveva i diritti WWF per il mercato arcade, mentre i diritti per le console domestiche erano in mano ad altri editori, tra cui LJN, Ocean e poi Acclaim. Morale della favola: il wrestling più bello stava in sala, quello più zoppicante spesso finiva sul televisore del salotto. Una piccola tragedia industriale in body slam.

Il Ring Visto da Fuori Come Kishimoto ha ribaltato il ring 🤼‍♂️ Innovazione e Motore Tecnico Niente simulazioni noiose: WWF Superstars girava su una versione pompata e truccata del motore grafico di Double Dragon II! WrestleFest esagerò portando sprite colossali, campionamenti vocali e l’incredibile modalità Royal Rumble, trasformando il ring in un vero e proprio beat ‘em up a eliminazione. Mosse e Gameplay Il wrestling che incontra la strada. Per vincere i “grapple” (testa a testa) bisognava distruggere i tasti a suon di button mashing. E se l’avversario finiva fuori dal ring? Lo si menava con sedie metalliche e tavoli, in puro stile teppista alla Double Dragon! La Filosofia del Multiplayer Regola d’oro di Kishimoto: l’arcade si gioca insieme. Superstars impose il Tag-Team (2 contro 2 in co-op). WrestleFest spaccò il mercato sdoganando immensi cabinati a 4 giocatori simultanei per risse di gruppo epocali. Successo del Gioco Uno schiacciasassi commerciale. Superstars fu incoronato cabinato numero 1 per incassi nel 1990 (dalla rivista RePlay). WrestleFest divenne il bullo indiscusso, presenza fissa e padrone assoluto di ogni sala giochi e bowling degli anni ’90. 🥇 Il Dramma dei Diritti (Niente Console!) Perché capolavori simili non sono mai usciti per SNES o Mega Drive? Questione di scartoffie e avvocati. Technōs aveva comprato i diritti WWF solo per le sale giochi. I diritti domestici finirono in mano ad aziende come LJN e Acclaim (che sfornarono giochi per console decisamente più legnosi). Due capolavori rimasti gloriosi prigionieri della fessura a gettoni! 💸

WWF Superstars

The Combatribes, cioè il “vero DD3” per chi mastica asfalto

Nel 1990 Kishimoto dirige The Combatribes, titolo che molti fan vedono come il vero erede arcade di Double Dragon II. La ragione è semplice: mentre Double Dragon 3 arcade veniva affidato in outsourcing a East Technology, con risultati molto discussi, il team interno di Kishimoto stava riversando energie e idee in The Combatribes.

Ma allora chi ha fatto l’arcade di Double Dragon 3?

Mentre Kishimoto e il suo fedelissimo “Team A” erano impegnati a sfornare capolavori muscolari come The Combatribes e WWF Wrestlefest, la dirigenza di Technōs, accecata dagli yen, appaltò Double Dragon 3: The Rosetta Stone a uno studio esterno di terz’ordine: East Technology. Il risultato fu un insulto alla saga, ricordato alla storia come uno dei primissimi (e più odiati) giochi ad avere microtransazioni predatorie in sala giochi. Per comprare armi in-game, dovevi inserire letteralmente monete vere nel cabinato! Un sacrilegio di puro squalo-capitalismo che Kishimoto dovette poi “lavare via” riprendendo il controllo totale come Director della successiva conversione NES (ribattezzata The Sacred Stones), eliminando per sempre i negozi a pagamento.

Il gioco esaspera tutto: corpi enormi, violenza più brutale, prese devastanti, ambientazioni urbane marce e una fisicità quasi da fumetto tossico. La conversione SNES taglierà sangue e varie asperità per rientrare nelle politiche Nintendo, ma l’arcade resta uno dei punti più feroci della poetica di Kishimoto, come se avesse preso Double Dragon, l’avesse chiuso in palestra con tre frigoriferi antropomorfi e avesse detto: “Adesso vediamo chi esce vivo”.

I Ferri del Mestiere La Rissa all’ennesima potenza 🦾 Il Peso Massimo (L’Eredità) Per i puristi è questo il legittimo erede arcade di Double Dragon II. Mentre il DD3 ufficiale veniva rovinato da uno studio esterno, Kishimoto riversò qui tutte le sue idee più estreme ed evolute. I Protagonisti Addio disciplinati artisti marziali, benvenuti tre colossali cyborg (Berserker, Bullova e Blitz) spediti a ripulire New York dalla gang della temibile “Martha Splatterhead”. La Mossa Brutale (Sangue!) La “firma” indiscussa di Kishimoto per questo gioco: afferrare contemporaneamente le teste di due sgherri e sbatterle violentemente l’una contro l’altra, con un abbondante geyser di sangue pixelato (nella versione arcade, ovviamente). 🩸 Armi? No, tiragli un Flipper! Mazze e coltelli erano roba da dilettanti. In questo gioco i protagonisti sollevavano e scagliavano addosso ai nemici oggetti di scena pesantissimi: motociclette, go-kart e interi flipper! 🏍️ Innovazione: La Salute a Gettoni Niente barra della vita, ma un contatore numerico. Stai per morire sotto i colpi di un boss? Potevi inserire fisicamente un’altra moneta durante il combattimento per “comprare” nuova salute al volo. Capitalismo da strada allo stato puro! 🪙 La Mannaia della Censura (SNES) Quando il gioco arrivò su Super Nintendo, i censori di Nintendo of America fecero piazza pulita: via tutto il sangue e via le mosse a terra più crudeli. Inoltre, per limiti hardware, fu rimosso il lancio dei veicoli. Per farsi perdonare, aggiunsero una vera barra della vita e delle cutscene testuali per spiegare finalmente la trama.

Se Double Dragon era una rissa ben coreografata, The Combatribes era una testata contro un flipper.

The Combatribes

Le guerre domestiche: NES, Game Boy, SNES e la fuga da Technōs

Le conversioni della trilogia e il ruolo di Kishimoto

Kishimoto non fu solo il padre delle versioni arcade: partecipò anche in modo diretto alle principali conversioni domestiche della trilogia classica. Sul primo Double Dragon per NES figura come director, su Double Dragon II NES come producer e su Double Dragon III: The Sacred Stones torna al ruolo di director.

Il primo Double Dragon per NES è un caso scuola di adattamento creativo. Senza la possibilità tecnica di offrire il co-op simultaneo dell’arcade, il gioco viene ripensato con struttura più da avventura solitaria, sezioni platform e un sistema di progressione a cuori che sblocca le mosse col passare del tempo. È un compromesso, certo, ma anche la prova che Kishimoto sapeva trasformare una mutilazione tecnica in una diversa identità ludica.

Game Boy: piccoli schermi, grandi aggiustamenti

Il primo Double Dragon per Game Boy riprende molto della base NES, ma corregge una delle idee meno amate di quella versione: il sistema a punti/esperienza per sbloccare le tecniche. Sulla portatile, Billy ha da subito il suo arsenale principale e il ritmo torna più vicino alla brutalità immediata dell’arcade. Non c’è il co-op in campagna, ma si sente il tentativo di raddrizzare il colpo.

Ancora più curioso è Double Dragon II per Game Boy, che in realtà non è un vero port del secondo arcade: è la localizzazione occidentale di Nekketsu Kōha Kunio-kun: Bangai Rantō Hen, cioè un gioco di Kunio-kun travestito da Double Dragon. Una di quelle operazioni da anni Ottanta-Novanta in cui l’editore prende un teppista, gli cambia giubbotto e lo vende come un drago. Poco elegante, molto affascinante.

Il Multiverso dei due Draghi (Arcade vs Console)

Piattaforma Double Dragon I Double Dragon II Arcade 2 Giocatori in Co-op, 3 tasti azione. Rissa pura di strada. 2 Giocatori in Co-op, tasti sinistra/destra. Livelli riciclati ma mosse più violente e complesse. Nintendo (NES) Solo Single Player. Per giustificarlo, Jimmy diventa il vero Boss Finale a sorpresa! Meccaniche RPG (a cuori) per sbloccare le mosse e tediosissime sezioni platform . Torna il Co-op a 2 giocatori. Addio sistema RPG. Vengono aggiunte scene d’intermezzo testuali e livelli totalmente inediti (l’assalto dentro l’elicottero in volo!). Game Boy Solo Single Player. Niente RPG (tutte le mosse subito sbloccate fin dall’inizio) e platforming ridimensionato. Più fedele al feeling Arcade rispetto al NES . UN FALSO STORICO: Non è il VERO Double Dragon II! L’editore americano ha preso un titolo per Game Boy di Kunio-kun, ci ha incollato sopra gli sprite di Billy Lee e si è inventato una trama finta sugli “Scorpioni” per fare soldi facili.

I Volti di Billy Lee nelle varie versioni di Double Dragon

Super Double Dragon, il drago in 16 bit con il fiatone

Nel 1992 arriva Super Double Dragon, noto in Giappone come Return of Double Dragon, primo capitolo principale pensato direttamente per SNES e non per l’arcade. Il progetto fu ambizioso ma tormentato: tempi stretti, tagli di contenuto, cutscene ridotte e una sensazione generale da gioco che voleva essere più grande di quanto il calendario gli abbia permesso di diventare.

La cosa interessante è che la versione giapponese beneficiò di alcune rifiniture rispetto a quella americana, con differenze nel bilanciamento, nelle animazioni e perfino nell’estensione dell’ultimo livello. In altre parole, anche qui Kishimoto e il team si trovarono nella solita situazione da gang arcade: combattere non solo contro i nemici, ma contro l’orologio.

L’addio a Technōs: troppi sequel, troppi sprechi, troppa poca aria

Negli anni Novanta il rapporto fra Kishimoto e Technōs si incrina seriamente. Da una parte c’era la frustrazione creativa di dover lavorare senza sosta sugli stessi franchise, con poco spazio per nuove idee; dall’altra c’era il disappunto verso la gestione economica dell’azienda, accusata di investire male i proventi del successo. Nelle ricostruzioni successive emergono riferimenti a spese in immobili e perfino a una scuderia automobilistica, mentre lo sviluppo videoludico perdeva centralità.

Kishimoto lascia quindi Technōs prima del tracollo definitivo, e la compagnia andrà poi incontro al fallimento nel 1996. È una storia tipicamente arcade: la banda spacca tutto, fa i soldi, poi qualcuno si monta la testa, compra il giocattolo sbagliato e il locale chiude.

“Lavoravo a tre giochi contemporaneamente, non dormivo mai. Eravamo sfiniti ma felici di creare. Nel frattempo, però, i dirigenti compravano palazzi enormi e persino scuderie automobilistiche da corsa con i soldi che generavano i nostri cabinati, invece di investirli nel software. A un certo punto, devi semplicemente alzarti e andartene.”

— Yoshihisa Kishimoto (Intervista a Polygon, 2012)

Double Dragon IV

Double Dragon Advance e il ritorno con Double Dragon IV

Su Double Dragon Advance per Game Boy Advance Kishimoto non ebbe un ruolo attivo di sviluppo, anche se il gioco lo omaggiò esplicitamente nei ringraziamenti come creatore originale della saga. Era il segno di quanto la sua ombra restasse lunga anche quando non stava materialmente al tavolo da lavoro.

Il ritorno vero arrivò con Double Dragon IV nel 2017, quando Kishimoto fu richiamato come director per un nuovo episodio ufficiale della serie a quasi trent’anni di distanza dai capitoli classici. La scelta di recuperare la grafica e il feeling 8-bit non fu semplice nostalgia da mercatino retro: fu una dichiarazione di poetica, quasi a dire che il drago, quando vuole, non invecchia; al massimo cambia marciapiede.

Il lascito: dal beat ’em up al brawler RPG, fino al cordoglio del 2026

Quello che ha lasciato al genere

Il lascito di Kishimoto nel mondo dei picchiaduro a scorrimento è enorme perché interviene su tre livelli diversi. Primo: codifica lo spazio del beat ’em up moderno, passando dal combattimento piatto alla rissa su più profondità con Kunio-kun e poi consolidando il modello con Double Dragon. Secondo: rende il co-op simultaneo una colonna portante dell’esperienza arcade sociale. Terzo: con Downtown Nekketsu Monogatari / River City Ransom ibrida l’azione con economia, progressione e crescita delle statistiche, aprendo la strada a quel filone che oggi leggiamo come brawler/RPG.

Senza Kishimoto, titoli come Final Fight, Streets of Rage o molte evoluzioni moderne del brawler probabilmente non avrebbero avuto la stessa forma. E l’influenza del filone River City si sente ancora in prodotti che mescolano pestaggi, progressione e città da vivere, fino ai richiami più espliciti di serie come Yakuza e di progetti come River City Girls.

Questa è la cosa che conta davvero: Kishimoto non ha lasciato solo personaggi o marchi, ma strumenti. Ha insegnato a un genere come si entra in scena, come si imposta una rissa, come si vende un colpo, come si fa del corpo un linguaggio videoludico.

L’addio e il modo giusto di ricordarlo

La notizia della sua morte, confermata dal figlio e rilanciata dalla stampa internazionale tra il 5 e il 6 aprile 2026, ha riportato improvvisamente sotto i riflettori una carriera che troppo spesso viene riassunta con due parole, Double Dragon, quando invece dentro c’è un continente intero. Kishimoto aveva 64 anni, ma il paradosso dei veri autori arcade è questo: invecchiano loro, non il rumore del pugno che hanno inventato.

Ricordarlo oggi significa rimettere insieme tutti i pezzi del suo percorso: il ragazzo che conosceva le risse, l’autore dei Laserdisc, il designer che trasformò Kunio-kun 2 in una saga mondiale, il regista di giochi sportivi e wrestling, il padre putativo del beat ’em up moderno e l’uomo che lasciò Technōs quando capì che il locale stava cambiando musica. Non era soltanto il “nonno del beat ’em up”: era uno che sapeva che i videogiochi, come le bande di liceo, funzionano solo finché qualcuno ha il coraggio di fare il primo passo in avanti.

Grazie di tutto Kishimoto-san 💖