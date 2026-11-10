Un Weekend artificiale: In un mondo elettronico e ipertecnologico, “contaminato” dall’A.I. e dalla virtualità, chi rimarrà umano e chi si trasformerà davvero, disumanamente? Chi è l’uomo “contraffatto” che verrà sgamato fra vari personaggi in cerca dell’automa, d’autore o della propria anima perduta nel moderno caos digitale?

Eccoci qua, dopo tali quesiti filosofici e sanamente umoristici, a recensire l’opus n. 16 di e con Leonardo Pieraccioni, ovverosia Un weekend artificiale. Commedia agrodolce, esile ma svagata, di 91 minuti, densa di comicità al vetriolo e intrisa della consueta verve gigionesca del suo autore-attore, che ne è anche sceneggiatore assieme a Andrea Bassi e Filippo Bologna. Per l’occasione, hanno allestito la solita pochade pieraccionesca a base di grottesche situazioni burlesche e tragicomiche a sfondo esistenziale, parodistiche e scanzonatamente riflessive. Chissà se, però, questa pellicola sia esilarante o semplicemente superficiale, frivola e inanellante gag anacronistiche, paradossalmente demodé e fuori tempo massimo…

Trama, consuetamente riassunta a grandi linee per evitarvi sorprese malaccette:

Uno stanco e disilluso barbiere di mezz’età di nome Leonardo Stoppani (Pieraccioni, Pare parecchio Parigi) è invitato, all’improvviso, a incontrare sei perfetti sconosciuti in una fastosa villa di proprietà dell’avveniristico ingegnere Serano (Roberto Zibetti, Il rapimento di Arabella, La grazia). Per partecipare a uno sperimentale gioco, dal dottor Frankenstein ante litteram in questione congegnato, i “concorrenti” verranno sottoposti a prove “attitudinali” e psicologiche per scoprire chi fra loro sia una persona in carne e ossa e chi invece un androide à la Blade Runner o, come vien ivi definito, un umanoide e “costrutto senziente” generato dall’intelligenza artificiale. “Spauracchio” di oggigiorno che impazza a briglia sciolta, non solamente in rete.

I sette “ignoti” son nell’ordine, oltre al succitato Leonardo, una ruspante psicologa (Tosca D’Aquino), un cinico e sbruffone pensionato (Paolo Hendel), uno spavaldo direttore di banca assai guascone e buontempone (Massimo Ceccherini), una pimpante profumiera ninfomane (Marta Zoboli), uno stagista secchione (Alessandro Mauthe) & last but not least, come direbbero gli americani, la giovane e dolce Cristiana (Giulia Vecchio).

Compongono, per finire, il puzzle di quest’eterogeneo campionario d’umanità, strampalata eppur normalissima, il maggiordomo Nello (Herbert Ballerina) e altri due uomini gaglioffi che, nel corso della rocambolesca vicenda indagatoria, un po’ alla Agatha Christie e un po’ vagamente sentimentale, da nostrana girandola d’emozioni alla Woody Allen di Magic in the Moonlight, s’aggiungeranno: il verace Erminio (Giovanni Esposito) e un simpatico barbone “raccattato” per strada, ad hoc riciclato in un fantomatico prete d’eccezione (Giorgio Panariello).

Cosa funziona in Un weekend artificiale

Nella prima mezz’ora il film gioca la difficile e non azzeccatissima carta della detection in stile Dieci piccoli indiani, mischiato alla toscanità arlecchinesca dell’arcinota poetica bricconcella del suo regista, ingolfandosi nel suo segmento centrale, prevedibile e fiacco, risollevandosi però nella seconda tranche, ove assume una carezzevole levità inaspettata e deliziosa.

D’Aquino rifulge in una piccante scena a bordo piscina, in cui esibisce il suo giammai sconfessato sex appeal da istrionica commediante che non rinuncia alla sua femminilità vorace. Zibetti, in maniera inedita e sfolgorante, regala una performance autoironica coi fiocchi. Pieraccioni imbrocca una serie di siparietti perfino intelligenti e Vecchio sfodera la sua avvenenza, financo recitativa, con amabile armonia.

Il direttore della fotografia Davide Manca (Rosa Elettrica – In fuga col nemico) illumina di bei colori asciutti e soffici tal particolare pantomima garbata e, nel prefinale, ci si potrebbe addirittura commuovere mentre ascoltiamo la sempiterna e toccante Sally di Vasco Rossi, che contrappunta una graziosa sequenza malinconica ambientata su una fluorescente giostra… anche dei ricordi e dell’eterna, romantica nostalgia umana.

Perché non guardare Un weekend artificiale

Come già accennato, Un weekend artificiale difetta d’una prima parte poco incalzante e, se molte battute risultano graffianti, molte altre non centrano il bersaglio e son risapute, tristemente naïf o persino antiquate, tanto per non essere eufemistici.

I personaggi dell’intero cast, senz’eccezione, malgrado i rispettivi attori li abbiano incarnati perfettamente, compiendo un affiatato lavoro di squadra, son macchiettistici, mal amalgamati nell’insieme e dal secondo tempo in poi inspiegabilmente abbandonati.

In conclusione: Un weekend artificiale stupisce per l’argutezza di Pieraccioni e si rivela meno banale di quel che si poteva evincere dal pacchiano trailer. Molte intuizioni sono vincenti e irresistibilmente sardoniche, ma il suo affrettato incipit e l’assurda scelta di Pieraccioni di restringere il campo d’azione quasi unicamente a due personaggi principali ci è sembrata approssimativa e poco coraggiosa.

Ciononostante, Un weekend artificiale non è brillante e “pirotecnico” come Fuochi d’artificio, ma è certamente il miglior film di Pieraccioni degli ultimi vent’anni. Dinamico, fresco e a tratti soavemente poetico.

Regia: Leonardo Pieraccioni Con: Leonardo Pieraccioni, Giulia Vecchio, Luigi Luciano, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Paolo Hendel, Giovanni Esposito, Marta Zoboli, Valentina Barbieri, Giorgio Panariello, Vito Napolitano, Antonio Caracciolo, Alessandro Mauthe, Roberto Zibetti Anno: 2026 Durata: 91 min. Paese: Italia Distribuzione: Vision Distribution