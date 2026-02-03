Una battaglia dopo l’altra: quando DiCaprio combatte la paranoia col Dolby Vision – Recensione 4K

Una battaglia dopo l’altra 4K UHD – Arvitalia scarica il colpo grosso dal 20 gennaio 2026: DiCaprio e Penn ti sparano in Dolby Vision dritti in collezione.

🔫 Trama e schiaffo metaforico andersoniano

Paul Thomas Anderson tira fuori un altro mattone da due ore e mezza che ti inchioda alla sedia come un Hard Boiled. Bon (Leonardo DiCaprio), ex rivoluzionario paranoico e strafatto, sopravvive ai margini con la figlia Willa (Chase Infiniti), quando il suo incubo, il Colonnello Steven J. Lockjaw (Sean Penn), rispunta dopo 16 anni. “Il passato ti insegue più veloce di un’auto rubata”, ringhia Bon in una scena che sa di Il petroliere rivisitato. Con Benicio Del Toro e Regina Hall a dare man forte, è un road movie thriller che mescola dramma familiare e azione corrosiva, acclamato da tutti perché Anderson sa ancora come picchiare duro lo spettatore.

👁️ Video: nitidezza da laser su pellicola 35mm

Il 4K UHD in 2160p con Dolby Vision e 1.78:1 trasforma la grana naturale della pellicola girata in VistaVision in un tripudio di dettagli chirurgici. Le rughe di Sean Penn sembrano incise col bulino, la polvere dei deserti californiani ti entra nei pori, e i neri vellutati delle notti paranoiche non schiacciano un cazzo. Il Blu-ray incluso è solido ma perde quel pop HDR che fa la differenza, profondità di campo da urlo e colori terrosi perfetti per l’estetica western-noir di Michael Bauman. Disco pulito come il mirino di un cecchino, compressione invisibile nonostante la durata epica.

🔊 Audio: Atmos che ti spara addosso

Dolby Atmos TrueHD in inglese e italiano ti avvolge come una granata inesplosa, con height channels che mandano elicotteri e sparatorie fin sopra la testa. L’italiano 5.1 DTS-HD sul Blu-ray è potente e chiaro, dialoghi stratificati alla Anderson non perdono un fiato anche nelle mischie caotiche, colonna sonora dissonante di Jonny Greenwood (chitarrista solista dei Radiohead) che ti vibra nelle budella. Bassi profondi per le esplosioni, surround immersivi per le fughe: roba da sistema serio, non per chi ascolta col telefono.

📀 Extra: il nulla cosmico, roba da matti

Zero. Niente. Un disco spoglio come un revolver scarico. Per un film di Paul Thomas Anderson, con tre Oscar nel cast e incassi da capogiro, è un insulto che puzza di tirchieria da major. Negli USA arriva lo Steelbook a primavera con disco bonus extra curati dal regista, e ci si chiede se warner Bros. tramite Arvitalia si sveglierà o ci lascerà a secco pure lì. Assurdo, punto.

💰 Verdetto: compra e ringrazia il cielo

Prendilo al volo, questo 4K è un must per la collezione, video e audio da riferimento che elevano il film oltre il cinema. Ignora gli extra fantasma, il contenuto viscerale basta e avanza. Se ami Paul Thomas Anderson, è il tuo prossimo trofeo.

📦 Box: Il vulcano di Hollywood

Paul Thomas Anderson, nato a Los Angeles nel 1970 da padre doppiatore, è il lupo solitario del cinema USA che ha rivoluzionato il dramma corale senza passare dalle scuole di cinema, ma divorando pellicole di Huston, Kubrick e Scorsese. Forgia capolavori come Sydney (esordio da cecchino), Boogie Nights – L’altra Hollywood (explosione porno anni ’70), Magnolia (Orso d’Oro pirotecnico), Ubriaco d’amore (romcom da pugni), Il petroliere (Orso d’Argento ossessivo), The Master (Leone d’Argento su sette), Vizio di forma (noir lisergico), Il filo nascosto (moda letale) e Licorice Pizza (BAFTA per script ’70s), fino a questa bomba action. Esplora alienazione, famiglie marce, redenzione e rimpianto con piani sequenza ipnotici, musica di Jonny Greenwood e collaboratori fissi come Robert Elswit, collezionando 14 nomination Oscar senza un trofeo da regista vivente (record amaro), Orsi, Leoni e Golden Globe. Un’enciclopedia vivente che ti fotte il cervello senza pietà.