Tutti gli uomini del Presidente 4K – Lo scoop definitivo o l’ennesimo insabbiamento digitale? – Recensione

Tutti gli uomini del Presidente: Cinquant’anni. Mezzo secolo di bugie presidenziali, intercettazioni abusive e giornalisti che consumavano le suole delle scarpe invece di fare i leoni da tastiera.

La Arvitalia ci sbatte sulla scrivania il 4K UHD del capolavoro inossidabile di Alan J. Pakula. Niente Steelbook per le nostre mani callose, in redazione ci è toccata l’edizione standard in plastica nuda e cruda, ma a noi interessa la polpa, non il vestito di gala.

“Gola Profonda mi aveva avvertito in quel parcheggio: segui i soldi, ma soprattutto controlla il bitrate del disco, altrimenti ti rifilano un upscaling.” – (Dal film recensito, circa)

🔥 Trama e Giudizio Sintetico: L’Inchiostro Letale

Siamo a Washington. I reporter Bob Woodward (Robert Redford) e Carl Bernstein (Dustin Hoffman) annusano la puzza di bruciato dello scandalo Watergate e, a colpi di inchiostro, fanno crollare il leader del mondo libero. Niente esplosioni o supereroi in calzamaglia. Solo macchine da scrivere che picchiano come mitragliatrici e telefoni a disco che squillano a vuoto in uffici fumosi.

Un thriller politico teso come una corda di violino che ha incassato ben quattro premi Oscar. Voto netto: capolavoro imprescindibile. Se non lo avete mai visto, posate il tablet e fatevi una cultura cinematografica seria.

“Non fidarti mai delle smentite della Casa Bianca, Bob. E non fidarti nemmeno dei filtri di riduzione del rumore, ti piallano la faccia come un politico in campagna elettorale.” – (Dal film recensito, più o meno)

👁️ Video: Neri Profondi e Segreti

Parliamo di cose serie, ovvero dei pixel e della pellicola. Questo master 4K UHD con risoluzione 2160p e HDR fa dei piccoli miracoli visivi. La grana cinematografica originale del 1976 è splendidamente intatta, organica e viva.

Niente facce di cera per Jason Robards o Ned Beatty. Le celebri scene buie nei parcheggi sotterranei, grazie alla gamma dinamica dell’HDR, offrono neri profondi come la coscienza di un faccendiere, senza mai affogare i dettagli in secondo piano. La compressione è del tutto invisibile, segno evidente che in fase di authoring hanno fatto i compiti a casa. Un restauro da manuale che rispetta le cupe e claustrofobiche scelte fotografiche del leggendario Gordon Willis.

“Senti l’audio originale in alta definizione, Carl, o ti perdi persino il rumore dei celebri nastri cancellati dal Presidente.” – (Dal film recensito, quasi)

🔊 Audio: Sussurri nell’Ombra

Non aspettatevi certo i bassi da far tremare i muri di un blockbuster moderno. Qui la tensione passa interamente dalle parole e dai silenzi carichi d’ansia. La traccia originale in lingua inglese gode di un solido DTS HD Master Audio 2.0 sul disco 4K, che scende a 1.0 sul disco Blu Ray standard. I dialoghi, siano essi sussurrati nei corridoi o urlati nelle caotiche riunioni di redazione, risultano sempre chiari e taglienti come una confessione firmata.

E la traccia italiana? Abbiamo un onesto ma compresso Dolby Digital 1.0. Fa il suo sporco lavoro per chi proprio rifiuta la lettura dei sottotitoli, ma risulta inevitabilmente più chiuso e inscatolato rispetto all’impronta originale. Il mio consiglio rude ma onesto è di selezionare la lingua inglese, attivare i sottotitoli e imparare come recitava il grande Martin Balsam.

“Questi extra sono esattamente come gli appunti segreti del caporedattore: ci trovi nascosta dentro la roba che scotta davvero.” – (Dal film recensito, forse)

📀 Extra: I Faldoni Desecretati

I contenuti speciali, stipati per comodità nel disco Blu-Ray aggiuntivo, sono roba succulenta per i veri segugi dell’home video. Niente scarti promozionali moderni usa e getta, qui abbiamo a disposizione materiale enciclopedico (i minutaggi li ho dedotti dalle consolidate edizioni storiche del distributore, ma vi assicuro che la sostanza è questa):

Raccontare la verità su un mucchio di bugie: il corposo Making of di Tutti gli Uomini del Presidente (circa 28 min).

il corposo Making of di Tutti gli Uomini del Presidente (circa 28 min). Woodward e Bernstein: all’origine di tutto (circa 18 min).

all’origine di tutto (circa 18 min). Fuori dall’ombra: l’uomo conosciuto come Gola profonda (circa 16 min).

l’uomo conosciuto come Gola profonda (circa 16 min). Commento di Robert Redford: una lezione magistrale e senza filtri attiva per tutta la durata del film (138 min).

una lezione magistrale e senza filtri attiva per tutta la durata del film (138 min). Documento d’epoca – Pressure on the Press: il Making of vintage di Tutti gli Uomini del Presidente (circa 10 min).

il Making of vintage di Tutti gli Uomini del Presidente (circa 10 min). Estratti di un’intervista d’epoca a Jason Robards: realizzata per Dinah!, il programma tv presentato da Dinah Shore (circa 7 min).

realizzata per Dinah!, il programma tv presentato da Dinah Shore (circa 7 min). Trailer: il classico assaggio cinematografico originale (circa 3 min).

📦 Speciale: L’Inchiesta Tricolore

Il giornalismo puro e crudo riportato su celluloide è una bestia rara ma dannatamente affascinante. Questa pellicola americana ne è il capostipite hollywoodiano indiscusso, ma in Italia non eravamo certo da meno quando c’era da denunciare le magagne del potere. Preparatevi psicologicamente, perché nei prossimi giorni tireremo fuori dai nostri archivi polverosi la recensione di Sbatti il mostro in prima pagina, il vero pugno nello stomaco tricolore diretto dal maestro Marco Bellocchio e interpretato dal titanico Gian Maria Volonté. Restate sintonizzati su queste frequenze, perché le nostre rotative non si fermano mai.

✅ Conclusioni: La Sentenza Inappellabile

Compra o evita? Compra, senza pensarci nemmeno mezza volta. Questa edizione restituisce una doverosa dignità tecnica e uno splendore visivo a un pezzo fondamentale di storia della settima arte. La qualità video è uno schiaffo sonoro ai detrattori del supporto fisico, e gli extra rappresentano una vera e propria miniera d’oro per gli appassionati. Se la vostra videoteca domestica è sprovvista di questa uscita, non siete dei veri cinefili, siete solo dei semplici dilettanti.