Ti presento i Fotter: De Niro torna a tavola, Ariana Grande non si lascia intimidire e Ben Stiller scopre che il problema della famiglia potrebbe essere lui. Il quarto capitolo non cambia ricetta, ma fa ridere più del previsto.💍

🎥 Trama – Il figlio si sposa, il padre chiede le referenze

Ti presento i Fotter riprende la saga sedici anni dopo Vi presento i nostri. Henry Fotter (Skyler Gisondo), figlio di Greg e Pam e nipote dell’ex agente della CIA Jack Byrnes (Robert De Niro), è cresciuto e vuole sposare Olivia Jones (Ariana Grande). Lei è decisa, testarda e, particolare che a casa Fotter dovrebbe contare come titolo di merito, ha un passato da negoziatrice di ostaggi per l’FBI. In qualsiasi altra famiglia sarebbe un curriculum eccessivo per un pranzo. Qui è il minimo sindacale.

Il dettaglio più divertente è che Jack non sottopone Olivia allo stesso supplizio riservato anni prima a Greg. E Greg, invece di pensare che almeno qualcuno abbia imparato qualcosa, la prende quasi come un’ingiustizia personale. Se lui ha dovuto dare l’esame, perché lei dovrebbe passare senza interrogazione? Da padre premuroso a commissione d’inchiesta il passo è breve, soprattutto se nessuno gli ha chiesto di fare né l’uno né l’altra.

«Figliolo, rispetto le tue scelte. È per questo che vorrei rifarle da capo.»

✅ Cosa funziona in Ti presento i Fotter – Stiller, mammO pancino con fascicolo

Avevo poche aspettative. Dopo tre film, l’idea di un altro giro di presentazioni in famiglia prometteva l’euforia di ritrovare un avanzo in frigo e chiedersi da quando fosse lì. Invece la trovata di John Hamburg, qui regista e sceneggiatore a partire da un soggetto sviluppato insieme a Ilana Glazer e Austen Earl, funziona perché non si limita a scambiare i posti a tavola. Cambia il motivo per cui Greg si rende ridicolo. Prima voleva a tutti i costi farsi accettare; adesso vuole convincersi di essere un padre aperto e comprensivo mentre soffoca il figlio sotto una trapunta di premure.

Ben Stiller è in forma proprio quanto Greg cerca di sembrare ragionevole. Il suo personaggio non pensa mai di invadere il campo: pensa di fare una domanda in più. È la differenza fra il genitore che ti chiede come stai e quello che, insoddisfatto della risposta, apre un gruppo WhatsApp con i tuoi amici. Le gag migliori sono costruite su quel piccolo ritardo fra il momento in cui tutti hanno capito che Greg dovrebbe tacere e quello in cui Greg decide, con rinnovata fiducia, di spiegarsi meglio.

Al suo fianco, Robert De Niro è una spalla che sa far ridere anche senza contendersi la battuta. Stiller si agita per mantenere il controllo; De Niro può permettersi di stare fermo e lasciargli tutto lo spazio necessario per perdere la dignità. E la Grande non fa la semplice ospite di lusso: la sua Olivia non ha il bisogno patologico di piacere che mandava Greg in cortocircuito. La sicurezza con cui gli tiene testa dà alle gag un ritmo diverso. Lui si prepara a un duello di nervi, lei sembra l’unica nella stanza a non avere bisogno di vincerlo.

❌ Perché non guardare Ti presento i Fotter – Nuova nuora, vecchio servizio di piatti

Il ribaltamento è più fresco del film che lo contiene. Cambia chi fa le domande, non il tipo di imbarazzo che ne consegue. Si torna alla falsa cortesia, ai sospetti che crescono per colpa di chi dovrebbe sedarli e al parente che scambia una cena per il proprio processo di Norimberga. La singola gag può essere ben preparata e strappare una risata; è la successione delle gag a dare l’impressione che qualcuno abbia rimesso i segnalibri esattamente dove li avevamo lasciati.

Anche la regia di Hamburg privilegia il tempo degli attori e le loro reazioni. È una scelta sensata quando hai Stiller e De Niro che sanno quanto far durare un silenzio, ma meno generosa con il resto della tavolata. Il ritorno di Owen Wilson, Blythe Danner e Teri Polo fa piacere; ritrovare quasi tutti, però, non equivale a trovare qualcosa di nuovo da far fare a ciascuno. E la reunion non è al completo: Barbra Streisand non è tornata.

«Non è un interrogatorio. Se lo fosse, almeno avremmo tolto i piatti.»

🌀 Extra – La saga dei Fotter, ovvero come si eredita un complesso

La cosa più crudele della saga dei Fotter è che Greg passa tre film a cercare di entrare nel cerchio della fiducia di Jack e, appena suo figlio gli presenta la donna che vuole sposare, si mette a fare il buttafuori. Non gli serve nemmeno il poligrafo. Gli basta quel tono da padre moderno e dialogante con cui ti dice che sei libero di scegliere, purché alla fine scelga lui.

In Ti presento i miei la cattiveria comica stava tutta nello squilibrio fra i due. Jack poteva permettersi di fare una domanda e aspettare. Greg, terrorizzato dal silenzio, riusciva a trasformare anche una risposta innocua in una deposizione da ritrattare. Mi presenti i tuoi? aveva avuto l’intelligenza di cambiare padrone di casa: in mezzo ai genitori di Greg, così disinvolti da mettere in imbarazzo perfino il figlio, era Jack a non sapere più dove mettere le mani. Il primo film faceva ridere perché un uomo voleva disperatamente piacere; il secondo perché un altro scopriva che non tutti avevano voglia di compiacerlo.

Con Vi presento i nostri quella tensione cominciava a sgonfiarsi. Greg aveva già sposato Pam, avevano dei figli, eppure Jack continuava a trattarlo come uno che non aveva ancora superato il colloquio. A forza di rimettere in discussione la sua idoneità a stare in famiglia, veniva da chiedersi se il problema fosse Greg o l’ufficio selezione, incapace di chiudere una pratica in dieci anni.

Il quarto film ritrova un po’ di mordente perché lascia che sia Greg a rendersi insopportabile in nome dell’amore. Jack controllava per diffidenza; Greg controlla per premura, il che rende molto più difficile fargli notare che deve levarsi di mezzo senza sentirsi rispondere: «Ma io lo faccio per te». È qui che la saga, pur riciclando parecchi meccanismi, trova una battuta che vale quattro film: Greg ricordava benissimo quanto fosse stato umiliante conoscere suo suocero. Pensava solo che il problema fosse il modo in cui Jack gli faceva le domande, non il fatto che si sentisse in diritto di farle.

🎭 Conclusioni – Promosso, ma non gli darei le chiavi di casa

Ti presento i Fotter è meglio di quanto mi aspettassi e meno nuovo di quanto prometta il suo ribaltamento. Il motivo per vederlo non è la rimpatriata in sé: è Ben Stiller che riesce a essere insieme il padre più irritante della stanza e quello di cui riconosci, con un certo disagio, le buone intenzioni. De Niro è ancora una gran spalla, Grande scompiglia la tavolata e le gag, quando lasciano fare agli attori, arrivano a segno. Non è il capitolo che reinventa la saga. È quello che trova ancora una battuta da fare prima di sparecchiare.

Il film è al cinema dal 25 novembre con Eagle Pictures e Paramount Pictures.

Regia: John Hamburg Con: Robert De Niro, Ben Stiller, Ariana Grande, Owen Wilson, Blythe Danner, Teri Polo, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein, Eduardo Franco Anno: 2026 Durata: 105 min. Paese: Stati Uniti Distribuzione: Eagle Pictures