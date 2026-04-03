The Madison – Recensione della soave e toccante serie tv con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell

The Madison: Dalla convulsa New York ci spostiamo nella rurale regione montagnosa del Montana. L’azione si concentra precisamente a Madison River, all’interno della sua sterminata valle incontaminata. Qui assistiamo alla pacata e illuminante elaborazione di un lutto devastante. Questo delicato percorso catartico viene raccontato attraverso immagini sofisticate, languide ed emotivamente strazianti.

Oggi recensiamo The Madison, miniserie tv interamente sceneggiata dal suo ideatore, il prolifico Taylor Sheridan (Tulsa King, Yellowstone). The Madison consta di sei puntate di circa un’ora ciascuna e ha debuttato su Paramount+ il 14 marzo. I primi tre episodi sono stati rilasciati nella data suddetta, seguiti poi dai rimanenti. La seconda stagione, la cui lavorazione è già finita, arriverà l’anno prossimo. Concentriamoci intanto su questa prima parte coinvolgente.

La sinossi: un lutto irreparabile e la fuga a Madison

I coniugi Clyburn vivono felicemente in un lussuoso appartamento della Big Apple, legati da un amore indissolubile. La famiglia è così composta:

Durante una delle consuete gite di Preston, avviene una tragedia irreparabile che forse poteva essere evitata. Inevitabilmente, tutta la famiglia Clyburn si trasferisce a Madison per metabolizzare l’evento nefasto. L’obiettivo è immergersi nelle proprie anime per dare un significato profondo al dolore e meditare sul tempo trascorso collettivamente.

Sul luogo si faranno presto notare presenze determinanti nello sviluppo dell’intreccio. Parliamo del caritatevole rancher Cade Harris (Kevin Zegers, Aftermath – La vendetta) e dello sceriffo Van Davis (Ben Schnetzer). Quest’ultimo folgorerà all’istante Abigail, restandone altrettanto incantato.

Cosa funziona in The Madison – I pregi: l’estetica lirica e una Pfeiffer prodigiosa

La serie è ammantata di squarci suggestivi e risulta paesaggisticamente deliziosa. Viene impreziosita dalla presenza scenica di una Michelle Pfeiffer prodigiosa, affiancata da un Kurt Russell pimpante in forma recitativa smagliante.

La regia di Christina Alexandra Voros vanta un ottimo gusto estetico non solo per le ambientazioni, ma anche per le caratterizzazioni psicologiche dei personaggi. La regista si districa con un’elegante messinscena e sfoggia una delicatezza espressiva notevole. I dialoghi, seppur a tratti banali, sono intrisi di pathos e recitati in modo impeccabile da un cast ispirato. Veniamo coinvolti in una vicenda giocata su repentini flashback che visualizzano i ricordi vissuti specialmente da Stacy. Eccelso, inoltre, il terapista Phil Yorn (Will Arnett) che nella parte conclusiva ruba letteralmente la scena a tutti.

Perché non guardare The Madison – I difetti: eccessivo patetismo e digressioni estetizzanti

L’impostazione di The Madison appare a tratti fin troppo romantica. La fotografia, sebbene mirabile, viene intervallata da inserti eccessivamente estetizzanti. La narrazione risulta sovente dispersiva e incede in digressioni che stonano col clima funereo e malinconico che fa da motore all’opera.

A lungo andare, l’elaborazione del lutto da parte di una famiglia così benestante potrebbe alienare una parte di pubblico. Il personaggio di Preston ci è apparso inoltre troppo beatificato, descritto come amante ideale e consigliere paterno ai limiti dell’inverosimile. Ciononostante, al di là di qualche patetismo e di una retorica a tratti abbondante, la miniserie commuove frequentemente e si lascia guardare con grande piacere.

Disponibile dal 14 Marzo in esclusiva su Paramount+.

Ideatore: Taylor Sheridan Regia: Christina Alexandra Voros Con: Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Matthew Fox, Beau Garrett, Patrick J. Adams Anno: 2026 Episodi: 6 puntate Paese: USA Distribuzione: Paramount+