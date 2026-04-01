The Drama – Nei segreti ci sta tutto il dramma di una coppia – Recensione

The Drama – Un segreto è per sempre: 💍 Preparate i contratti prematrimoniali: sti due pischelli perfetti stanno pe’ scoppia’, e la mia parcella ringrazia. 💸

A regà, ve lo dico da professionista der foro romano specializzato in cuori a pezzi e conti in banca svuotati. Sposasse senza fa’ ‘n indagine patrimoniale e morale su chi te metti dentro casa è da folli, e questo film ve lo sbatte in faccia con un’eleganza che fa quasi male.

🎥 Trama – Finché er segreto inconfessabile non ve separi

Emma (Zendaya) e Charlie (Robert Pattinson) so’ belli da fa’ schifo. La classica coppia da copertina che te fa venì voglia de chiedeje i danni morali solo a guardalli. Tutto è pronto per un matrimonio che pare na favola da rotocalco, ma a pochi giorni dalle nozze, er vaso di Pandora se scoperchia miseramente.

Durante na rimpatriata tra amici un po’ troppo alticci, salta fuori un segreto dal passato di uno dei due che cambia completamente le carte in tavola. Da qui in poi è un’escalation de sospetti, sguardi in cagnesco e preparativi nuziali che si trasformano in un campo minato emotivo. La genialità di Kristoffer Borgli sta proprio qua: prende le partecipazioni color panna e le usa per accendere un rogo, facendoci sudà freddo fino all’altare.

“Amore mio, prometto di onorarti e amarti tutti i giorni della mia vita, o almeno finché la fedina penale non ci separi.” – Frase mai detta al corso prematrimoniale, ma che andrebbe scolpita nel marmo.

✅ Cosa funziona in The Drama – Un segreto è per sempre: Le clausole di ferro der Borgli

L’idea di base è na genialata semplice e devastante. Smontare la perfezione estetica e sociale di due star planetarie come Zendaya e Robert Pattinson per ridurli a due stracci nevrotici e paranoici è un colpo da maestro.

Pattinson c’ha quell’aria da cane bastonato e colpevole che gli riesce benissimo dai tempi dei vampiri, mentre Zendaya tira fuori quella fragilità mista possibile serial killer che me ricorda la mia ex moglie quando leggevamo l’estratto conto.

La regia di Borgli è affilata come ‘n bisturi, giocando magistralmente sulle attese, sulle risate nervose e sulle riflessioni scomode. Cosa possiamo davvero perdonare a chi ci dorme accanto? Se il vostro partner vi nasconde un passato oscuro, l’amore vince su tutto o vince chi chiama prima l’avvocato divorzista?

Il tono tragicomico è il vero trionfo della pellicola, un mix perfetto tra romanticismo sognante e cinismo spietato che per noi di DarumaView è letteralmente oro puro.

❌ Perché non guardare The Drama – Un segreto è per sempre: Er cavillo burocratico che stona

Nessun contratto è perfetto, manco sto The Drama. Se proprio devo fa’ le pulci alla sceneggiatura, a volte er film se incarta su sé stesso. Nel secondo atto ci so’ un paio di scene in cui la coppia s’arrovella sugli stessi dubbi esistenziali, allungando er brodo come n’udienza rinviata pe’ difetto di notifica.

Alcuni personaggi di contorno, tipo gli amici impiccioni che innescano il dramma, so’ un po’ delle macchiette messe lì solo pe’ fa da innesco alla bomba senza avere un vero spessore. Insomma, se non reggete l’ansia dei preparativi o se state per sposarvi nel weekend, evitatelo come la peste, altrimenti domattina state nel mio studio a chiede la separazione preventiva.

“Il matrimonio è quell’istituzione meravigliosa in cui due persone decidono di rovinarsi la vita con la benedizione dello Stato e il buffet pagato a rate.” – Massima forense di borgata.

🌀 Extra – Prima del “Sì”: I disastri nuziali al cinema

Aho, er filone dei matrimoni che vanno a farsi benedire un minuto prima dell’altare è vecchio quanto er cucco, ma regala sempre enormi soddisfazioni. Pensate a Se scappi, ti sposo, dove la furbetta scappava a cavallo lasciando sfilze di fatture del catering insolute. O al casino legale e sentimentale di Prima ti sposo, poi ti rovino dei fratelli Coen, che per noi avvocati è come guardare il Super Bowl. La differenza è che The Drama non butta tutto in caciara scanzonata, ma ti fa venì il dubbio amletico che la persona che hai scelto per la vita sia in realtà ‘n perfetto sconosciuto. Un po’ come scoprire il giorno del rogito che la villa cointestata ha un abuso edilizio grosso come er Colosseo.

🎭 Conclusioni – Sentenza definitiva: Da vede’ coi testimoni

Alla fine della fiera, The Drama è un’opera che ti scortica l’anima facendoti fa’ pure due risate a denti stretti. La vera chiave di lettura del film non è la natura morbosa del segreto in sé, ma la disarmante fragilità della fiducia umana. È facile giurarsi amore eterno quando si è belli, ricchi e senza apparenti scheletri nell’armadio. Ma quando la maschera cade, resta solo la nuda verità (e le parcelle da paga’). Se volete farvi un bell’esame di coscienza di coppia, portateve er partner al cinema. Ma mi raccomando, uscite con due macchine separate.

Vostro,

Avvocato Romolo “Er Separatore” Proietti.

Il film è al cinema da mercoledì 1 Aprile con I Wonder Pictures.

Regia: Kristoffer Borgli Con: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Gates, Zoë Winters, Michael Abbott Jr. Anno: 2026 Durata: 110 min. Paese: Stati Uniti Distribuzione: I Wonder Pictures