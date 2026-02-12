The Dangers in my Heart – Nuovo anime romance dal Giappone – Recensione

The Dangers in my Heart: l’adattamento anime di un manga romantico di grande successo. Arriverà al cinema come evento speciale dal 26 febbraio al 4 marzo doppiato in italiano, distribuito da Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video.

Kyotaro Ichikawa è un ragazzo chiuso in sé stesso, impacciato con le emozioni e un po’ smarrito nel labirinto dei propri pensieri. Tutto cambia quando nella sua orbita entra Anna Yamada, compagna di classe solare, spontanea, imprevedibile come una folata di vento in primavera.

Che sia intenta a divorare onigiri in biblioteca, a canticchiare senza motivo o a ridurre all’improvviso la distanza tra loro, Yamada lo spiazza continuamente. E senza nemmeno accorgersene, Ichikawa si ritrova con lei piantata in testa, come una canzone che non smetti più di fischiettare.

Tra piccoli gesti, silenzi imbarazzati, fraintendimenti e battiti che imparano a parlare piano, i due ragazzi scoprono cosa vuol dire piacere a qualcuno per la prima volta. Un avvicinarsi lento, timido, fatto di passi leggeri: una storia di crescita, di scoperta, di primo amore che nasce come l’alba senza rumore, ma con una luce che cambia tutto.

Cosa funziona in The Dangers in my Heart

Il film di Hiroaki Akagi e Dali Chen è un adattamento di una serie televisiva di successo tratta dal fumetto di altrettanto successo.

E’ una storia di amore adolescenziale che nasce tra i banchi di scuola tra due personaggi che sembrano essere agli antipodi, ma rappresentano le tipologie di personaggio ricorrenti degli anime giapponesi: lo studente introverso e la ragazza bellissima e esuberante. La costruzione del loro sentimento sarà lenta ma inesorabile, con passaggi che permetteranno a entrambi di crescere e di cambiare.

Perché non guardare The Dangers in my Heart

Il film non lascia molto terreno per chi non conosce bene la modalità di rappresentazione dei personaggi negli anime. Da un lato è interessante questa immersione senza spiegazioni nelle modalità di rapporto, dialogo e sottintesi dei giovani giapponesi, ma dall’altro lato può diventare un po’ di difficile comprensione. Da vedere principalmente per appassionati.

Il film è in sala con Eagle Pictures dal 26 febbraio al 4 marzo in collaborazione con Eagle Pictures.

Regia: Hiroaki Akagi e Dali Chen Con (voci italiane) : Simone Lupinacci, Elisa Giorgio Paese: Giappone Durata: 102 minuti Distribuzione: Eagle Pictures e Yamato Video