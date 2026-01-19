The Beauty – A Roma il Cast della nuova serie Disney+

The Beauty: L’incontro del Cast a Roma raccontato per voce del dottor NowzaZaRdan di Quartiere tra un intervento alla coda alla vaccinara e l’altra.

Roma, Piazza della Repubblica, ore 11: invece di fare bypass gastrici, il dottor NowzaZaRdan di Quartiere oggi era per voi al The Space Moderno come se fosse una sala operatoria dell’anima: sul lettino non ci sono pazienti da dimagrire, ma The Beauty, la nuova serie FX prodotta da Ryan Murphy, pronta a debuttare dal 22 gennaio su Disney+ come un’epidemia di bisturi e desideri fuori controllo. La diagnosi preliminare? Un thriller body horror sull’ossessione per la perfezione, talmente attuale che verrebbe voglia di prescrivere una dieta a base di zero social e molta terapia prima ancora di vedere i titoli di testa.​​

Ingresso in sala: triage estetico

Appena entrato al The Space Moderno, il primo pensiero è stato semplice: “Tutta questa gente per una serie sul virus della bellezza… e poi vi offendete se io vi dico di perdere 40 chili in sei mesi”. Il cinema, lucido e lucente, sembra il luogo perfetto per un’anteprima in cui l’immagine conta più dell’indice di massa corporea, con tappeti rossi, outfit calibrati al millimetro e telefoni pronti a immortalare ogni centimetro di epidermide star. Se la sala operatoria è il regno della fluorescenza crudele, qui le luci d’atmosfera sono quelle di un check-up collettivo: tutti a chiedersi non “quanto pesa?”, ma “quanto è bello?”.​​

La serie: virus, perfezione e altre patologie

The Beauty immagina un mondo in cui un virus ti rende più bello, più tonico, più perfetto, come se qualcuno avesse trasformato l’Ozempic in un sacramento estetico di massa, con un piccolo dettaglio trascurabile: potrebbe anche ucciderti. Evan Peters e Rebecca Hall sono due agenti FBI che non inseguono carboidrati ma top model esplose, sfilando tra Roma, Venezia, New York e l’alta moda come se fosse un reparto di chirurgia plastica globale in cui il bisturi è solo l’ultimo dei problemi. Il miliardario tech interpretato da Ashton Kutcher guida “The Corporation”, fabbrica di sogni sintetici che vende la perfezione come un piano alimentare miracoloso: risultati garantiti, effetti collaterali da incubo, rimborsi rigorosamente esclusi.​​​

Il cast sul lettino del dottore

Evan Peters ci ha raccontato di sequenze fisiche, corse infinite a Venezia e un lavoro da “agente che si chiede perché le persone esplodono”, e a quel punto il dottorNowzaZaRdan sospira: “Finalmente qualcuno che si fa le domande giuste, anche se io di solito preferisco che i miei pazienti esplodano solo se ignorano la dieta”. Anthony Ramos e Jeremy Pope hanno invece descritto la loro coppia d’azione come un matrimonio di sudore, botte coreografate e risate sul set, la prova vivente che si può soffrire fisicamente e divertirsi, concetto che il dottore conosce bene: “Nei miei programmi ridono sempre… poi vedono il nuovo regime alimentare e improvvisamente non è più una commedia”. Rebecca Hall ha espresso una sua riflessione sull’idea di perfezione e sui suoi “denti troppo britannici”, confessando di aver ceduto all’allineamento solo quando un dente si è rotto, e il medico prende nota: “Classico caso di chirurgia estetica d’emergenza: non lo fai per vanità, lo fai perché ormai il danno ti guarda dallo specchio”.​​

Kutcher, Rossellini e la bellezza sintetica

Ashton Kutcher ha spiegato di aver studiato i ricchi veri per costruire il suo magnate della bellezza, uno che attraversa i problemi “come se non fossero problemi”, tipo andare in prigione e comprare la prigione per sistemarla meglio: il dottore annuisce, “È la versione di lusso di chi mi dice ‘dottore, non posso fare la dieta, modifico solo il guardaroba’”. Nelle scene con Isabella Rossellini, leggenda vivente dell’eleganza, Kutcher confessa di essere stato terrorizzato dal doverla distruggere a parole mentre il suo personaggio vende una bellezza sintetica contro l’alta moda artigianale incarnata da lei, due poli opposti della stessa ossessione per l’immagine. In termini medici, è uno scontro fra filler digitale e couture fatta a mano: uno punta alla trasformazione immediata, l’altra alla cicatrice nobile del tempo, e in mezzo lo spettatore, che alla fine uscirà chiedendosi se ha bisogno di un dermatologo, di uno psicoterapeuta o di un contratto con FX.​​

Bellezza, social e generazione a rischio

Quando qualcuno chiede se questa ossessione per la bellezza possa diventare letale per le nuove generazioni, in sala cala quel silenzio che nemmeno davanti alla parola “obesità” nelle diagnosi: la risposta, scomoda, è che lo è già, tra disturbi alimentari, suicidi e autostime massacrate dai filtri. Il cast ha citato i social network come di un bombardamento costante di modelli irraggiungibili, con ragazzini che non hanno ancora la corteccia prefrontale sviluppata ma hanno già un feed pieno di standard impossibili, e il dottore commenta: “Se a 12 anni controlli più lo specchio che il quaderno di matematica, il problema non è il metabolismo, è il mondo che ti sta facendo la liposuzione al cervello”. In fondo, la domanda centrale della serie coincide con quella di ogni suo paziente davanti a una dieta impossibile: quanto sei disposto a sacrificare per sentirti accettabile, e soprattutto… per chi lo stai facendo davvero?​​

Prognosi finale: nessuna anestesia

The Beauty è un corpo sezionato in undici episodi, un’autopsia glamour sul culto dell’apparenza, dove il virus fa da specchio alle iniezioni, ai filtri, ai bisturi e agli algoritmi che già regolano la nostra idea di “bello”. Dal punto di vista del dottor NowzaZaRdan, la serie è il sogno proibito: un mondo in cui la gente si rovina da sola per inseguire la perfezione, senza nemmeno bisogno che lui dica “non stai seguendo la mia dieta, stai seguendo la tua rovina”. La raccomandazione clinica all’uscita dal The Space Moderno è semplice: guardate The Beauty dal 22 gennaio su Disney+… ma prima di desiderare il virus che vi sistema il profilo, chiedetevi se non basterebbe un check-up di autostima e un po’ di misericordia verso il vostro specchio.