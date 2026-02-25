Terapia di famiglia – Mai licenziare un paziente troppo in fretta – Recensione

Terapia di famiglia: Arnaud Lemort parte da un’idea semplice, micidiale e deliziosamente crudele. Cosa succede quando il confine tra vita privata e segreto professionale implode? Quando il tuo peggior incubo non è un trauma irrisolto… ma il fidanzato di tua figlia?

Olivier Béranger è uno psicoterapeuta di successo, convinto di avere il mondo (e le menti altrui) sotto controllo. Tra i suoi pazienti c’è Damien, ansioso cronico, emotivamente esplosivo, bisognoso d’affetto come di ossigeno. Dopo anni di sedute sfiancanti, Olivier decide di “liberarsene” con un consiglio apparentemente innocuo: trova l’amore, ti farà bene.

Spoiler del destino: Damien trova l’amore. E si innamora proprio della figlia del suo ex terapeuta.

Quando viene invitato a casa per un anniversario di famiglia, la situazione diventa una bomba a orologeria servita con antipasto e prosecco. Olivier sa tutto di lui: paure, crolli e ossessioni. Ma non può dire niente. Il segreto professionale lo inchioda al silenzio. E così lo psicologo si ritrova a fare l’unica cosa che non sa fare: tacere e soffrire, mentre il passato prende posto a tavola.

Cosa funziona in Terapia di famiglia

Immaginate: studio chic, poltrone di design, pazienti in lacrime che pendono dalle vostre labbra. Poi il più instabile di tutti si presenta a cena con un mazzo di fiori per vostra figlia. E capite che l’inferno non ha fiamme: ha il centrotavola della domenica.

La forza del film è tutta nella premessa. È una di quelle idee che funzionano da sole: chiudete quattro persone in una sala da pranzo e lasciate che i silenzi facciano più rumore delle urla. La tensione comica nasce in modo naturale, senza bisogno di gag forzate.

Christian Clavier è perfetto nel tratteggiare un uomo brillante ma schiavo del proprio ego. Il suo Olivier è convinto di poter analizzare chiunque, ma non se stesso. Ogni sorriso forzato, ogni sguardo terrorizzato mentre Damien parla troppo, è oro comico. È la tragedia del controllo che si sgretola… con stile.

Baptiste Lecaplain gioca invece sull’imprevedibilità: il suo Damien è sincero, entusiasta, perfino adorabile. Ed è proprio questo il problema. Non è un “mostro”, è un fidanzato pieno di buone intenzioni. Solo che Olivier sa cose. Troppe cose.

Claire Chust porta freschezza e ritmo, diventando il cuore emotivo della storia: è lei a rendere tutto più complicato, perché è impossibile non tifare per la sua felicità.

Il ritmo è brillante, i 91 minuti volano. La regia di Lemort resta elegante, mai sopra le righe, e sceglie la via più raffinata: l’imbarazzo sottile, la tensione che cresce, il dettaglio che fa scattare la risata. È una commedia che non urla: sussurra veleno con grazia.

E sotto la superficie frizzante c’è una verità pungente: nessuno è davvero neutrale. Nemmeno uno psicologo. Quando il privato entra in casa, la teoria scappa dalla finestra.

Terapia di famiglia è perfetto se volete ridere delle nevrosi altrui. Un po’ meno se state organizzando un pranzo ufficiale con i suoceri.

Prepararsi: potrebbe essere terapeutico. O traumatico. Dipende da che lato del tavolo siete seduti.

Perchè non guardare Terapia di famiglia

La struttura resta lineare e in parte prevedibile. Si capisce presto che ogni tentativo di Olivier di mantenere il controllo finirà per peggiorare le cose. Il piacere sta nel “come”, non nel “cosa”.

E chi cerca una satira più feroce sulle dinamiche familiari o sulla psicoterapia potrebbe desiderare un affondo più deciso. Il film graffia, ma con educazione. È più champagne che tequila: frizzante, elegante, meno distruttivo.

Curiosità

Il titolo originale, Jamais sans mon psy, è un gioco ironico sulla dipendenza dal terapeuta. Qui però il ribaltamento è geniale: non è il paziente a non poter vivere senza lo psicologo… è lo psicologo a non riuscire a liberarsi del paziente.

In Francia il film ha conquistato il pubblico grazie al carisma di Clavier e al duello generazionale con Lecaplain, diventato il vero motore comico della storia.

Terapia di famiglia arriva nei cinema italiani prossimamente distribuito da Movies Inspired.

Regia: Arnaud Lemort Cast: Christian Clavier, Baptiste Lecaplain, Claire Chust, Cristiana Réali, Rayane Bensetti, Jean-François Cayrey, Laurent Bateau, Fabienne Galula, Claudette Walker, Elisa Sergent, Smadi Wolfman Anno: 2024 Durata: 91 min. Paese: Francia, Belgio Distribuzione: Movies Inspired