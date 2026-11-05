Supergirl: Milly Alcock porta Kara Zor-El lontano dalla cartolina dell’eroina perfetta. Un’avventura cosmica arrabbiata e vitale.

Avere gli stessi poteri di Superman non obbliga a svegliarsi ogni mattina con il sorriso del dipendente del mese. Supergirl, diretto da Craig Gillespie, parte proprio da questa differenza. Il cugino ha trovato sulla Terra una casa; Kara si porta dietro il ricordo di quella che ha perduto. E quando hai visto crollare il tuo mondo, la predica sull’ottimismo puoi anche lasciarla nella segreteria telefonica.

L’edizione Warner distribuita da Arvitalia riunisce film in 4K UHD e Blu-ray in un’amaray a due dischi. La confezione è quella standard, ma gli argomenti per il collezionista sono altrove: Dolby Vision, audio Dolby Atmos anche nella nostra lingua e un corredo di extra che non si esaurisce prima del caffè.

🔥 Trama e Giudizio Sintetico sul Film: Ventitré anni, un pianeta perduto e nessuna voglia di fare la brava

Kara Zor-El attraversa la galassia insieme a Krypto, cercando una distanza impossibile dal proprio passato. Durante il suo ventitreesimo compleanno incontra Ruthye, una ragazza determinata a vendicare la morte del padre. Quello che comincia come un incontro poco opportuno diventa un viaggio tra pianeti ostili, criminali e ferite che nessun superpotere può rimarginare. La minaccia contro Krypto rende tutto ancora più personale: sulla salvezza dell’universo si può discutere, sul cane decisamente meno.

La scelta più convincente è non trasformare Kara in una macchina da sarcasmo. La rabbia c’è, l’insofferenza pure, ma sotto rimane qualcuno capace di affezionarsi. Milly Alcock tiene insieme questi elementi senza ridurre il personaggio a una posa: la sua Supergirl può essere sgradevole, impulsiva e stanca, ma non smette di interessarci quando abbassa la guardia.

Il rapporto con Ruthye è il cuore del film. Una cerca nella vendetta una risposta definitiva; l’altra dovrebbe avere abbastanza esperienza per sapere che certe risposte non esistono. Dovrebbe, appunto. Perché qui l’adulta con il mantello non ha necessariamente risolto più problemi della ragazzina che le cammina accanto.

Gillespie trova il terreno migliore quando lascia convivere avventura e disagio, spettacolo e cattivo umore. Il viaggio spaziale ha una struttura riconoscibile, qualche passaggio procede su binari già battuti e il nemico non possiede la stessa complessità delle protagoniste. Ma il film conserva energia e una voce riconoscibile.

Jason Momoa, nei panni di Lobo, aggiunge poi il proprio contributo di elegante devastazione: quella di un motociclista che considera il regolamento condominiale una provocazione personale. Il ruolo conta anche sul piano visivo, tra trucco, costume e costruzione fisica del personaggio.

Supergirl convince perché non confonde la forza con l’invulnerabilità emotiva. I pugni servono a liberare la strada; per capire dove andare occorre altro.

«Tutti mi chiedono com’era Krypton. Nessuno ha il buon gusto di chiedermi come sto.»

👁️ Analisi Video: Il Dolby Vision mette a fuoco anche le cattive abitudini

Il trasferimento UHD valorizza una fotografia che non passa tutto il tempo a chiedere attenzione. Ci sono ambienti polverosi, superfici consumate, ombre e colori che acquistano forza proprio perché non vengono spinti indistintamente al massimo. Il Dolby Vision accompagna questa varietà: dà intensità alle sorgenti luminose, preserva le sfumature e mantiene leggibile l’immagine senza lavarla con il detersivo dei televisori in esposizione.

Il dettaglio è uno dei punti di forza. Il costume conserva la propria tessitura, i primi piani restituiscono pelle e trucco, mentre scenografie, protesi e creature mostrano una consistenza apprezzabile. È un’immagine che invita a guardare anche intorno all’azione, non soltanto il mantello che attraversa lo schermo.

La presentazione panoramica, nel rapporto 2,39:1, lascia spazio ai paesaggi e ai confronti fisici. Nelle sequenze più movimentate la compressione resta discreta: lo spettacolo non si trasforma in una zuppa di contorni e blocchetti digitali appena qualcuno decide di far saltare qualcosa.

La definizione elevata non fa miracoli sugli effetti visivi meno convincenti. Quando un ambiente digitale mostra i propri limiti, il disco non gli procura una controfigura migliore. Questo significa distinguere il lavoro dell’edizione da quello del film: un trasferimento fedele non deve nascondere le cuciture a colpi di sfocatura.

Il Blu-ray resta una soluzione valida, ma su uno schermo adeguato l’UHD offre maggiore finezza e una gestione più articolata della luminosità. Qui il salto di formato ha senso, non è soltanto una scritta argentata sulla confezione.

🔊 Analisi Audio: Atmos anche italiano: stavolta il doppiaggio non viaggia in seconda classe

La presenza del Dolby Atmos su base TrueHD sia in italiano sia in inglese è una delle notizie migliori dell’edizione. Chi preferisce il doppiaggio non deve partire accettando una rinuncia di formato: una cortesia che nel mercato italiano dovrebbe essere normale e invece merita ancora un piccolo applauso, possibilmente senza far cadere il telecomando.

Il mix originale costruisce un ambiente ampio, dinamico e ben organizzato. Voli, passaggi di mezzi e traiettorie degli effetti danno movimento alla stanza; i canali superiori partecipano alla scena e le basse frequenze conferiscono peso agli impatti senza trasformare ogni rumore in una gara di demolizione.

Il punto non è soltanto quanto forte suoni un’esplosione, ma quanto bene si capisca dove avviene. La distribuzione degli effetti sostiene l’azione, mentre dialoghi e musica conservano il proprio spazio anche nei passaggi più affollati.

La componente musicale contribuisce al carattere del film: accompagna l’atteggiamento di Kara, alimenta il movimento e non si limita a ricordarci, ogni quattro minuti, che stiamo guardando qualcosa di presumibilmente epico. All’occorrenza l’impianto può fare la voce grossa, ma non perde il filo del discorso.

«Nello spazio nessuno può sentirti lamentare. Con l’Atmos, purtroppo, i vicini sì.»

📀 Analisi Extra: Dietro il mantello lavorano ancora degli esseri umani

Il comparto degli extra raggiunge circa 98 minuti, sommando featurette, making of, corto animato e scene eliminate. Non si limita a lucidare il mantello: tra lavorazione, creature, scenografie, musica e un corto dedicato a Krypto, accompagna il film con un vero percorso dietro le quinte. Finalmente qualcosa di più sostanzioso della solita processione di attori convinti di aver lavorato tutti con il miglior regista del sistema solare.

La parte più interessante è quella che mostra come l’universo del film sia stato progettato e costruito:

Flying Off the Page affronta il passaggio dal fumetto allo schermo, con il contributo degli autori di Supergirl: Woman of Tomorrow, Tom King e Bilquis Evely, e della sceneggiatrice Ana Nogueira.

Girl’s Best Friend si concentra su Krypto e sul suo rapporto con Kara.

A Practical Legacy entra nel lavoro su creature, protesi ed elementi fisici.

The DC Dream: Lobo segue la trasformazione di Momoa.

Showdown at Evely Square approfondisce la preparazione della sequenza d’azione.

Space Is a Bad Neighborhood, Babe esplora la costruzione degli ambienti e della popolazione aliena.

Mixtape for a Hero affronta l’identità musicale del film.

The Making of Supergirl, di quasi venticinque minuti, offre una panoramica più ampia della lavorazione.

You Are Here: A Supergirl Map of the Galaxy ripercorre i luoghi del viaggio.

Krypto Saves the Day!: A Coastal Catastrophe aggiunge un corto animato.

Due scene eliminate completano il programma.

Non tutti i contributi hanno la stessa profondità, ma la selezione ha una direzione. Soprattutto, concede spazio al lavoro concreto: trucco, costumi, scenografie e preparazione. Vedere come nasce una creatura resta più interessante del ventisettesimo attore che dichiara quanto sia stato meraviglioso lavorare con tutti.

📦 Box: Prima di Alcock: oltre quarant’anni, cadute e mantelli da riconquistare

Supergirl ha già cambiato volto, tono e dimensione produttiva parecchie volte. La sua storia sullo schermo racconta anche la difficoltà di darle autonomia senza trasformarla nella succursale del cugino.

Nel 1984 Supergirl – La ragazza d’acciaio, diretto da Jeannot Szwarc, affida il personaggio a Helen Slater. Kara arriva sulla Terra per recuperare l’Omegahedron e affronta Selena, la strega interpretata da Faye Dunaway. Nel cast figurano anche Peter O’Toole e Mia Farrow; Marc McClure riprende il ruolo di Jimmy Olsen, collegando il film alla saga cinematografica di Superman.

Slater possiede una luminosità autentica. Il film è meno disciplinato: passa dalla meraviglia alla commedia adolescenziale e alla stregoneria con la sicurezza di chi ha perso la mappa ma continua a indicare la strada. Rimane un oggetto curioso e affascinante, da rivedere senza pretendere che la nostalgia gli ripari automaticamente ogni difetto.

Laura Vandervoort interpreta Kara in Smallville, come presenza regolare nella settima stagione e successivamente come ospite. La sua incarnazione si sviluppa tra il 2007 e il 2011.

Qui il personaggio funziona soprattutto nel confronto con Clark: origini condivise, differenti esperienze e un’eredità kryptoniana che non significa la stessa cosa per entrambi. Il limite è evidente: la serie porta un altro protagonista sull’insegna, e Kara deve negoziare il proprio spazio dentro la sua storia.

Con Supergirl, trasmessa dal 2015 al 2021 per sei stagioni, Melissa Benoist può costruire un percorso continuativo. Kara Danvers vive a National City e sceglie di usare apertamente i propri poteri: finalmente non è un’apparizione prestigiosa nella vita di qualcun altro.

Benoist dà al personaggio calore, vulnerabilità e determinazione. La lunga serialità porta inevitabilmente ripetizioni e melodramma, ma offre anche il tempo necessario per sviluppare relazioni, lavoro e identità. Questa Supergirl può essere gentile senza risultare debole: una distinzione che certa scrittura supereroistica fatica ancora a digerire.

Nel 2023 The Flash introduce la Supergirl di Sasha Calle in una realtà alternativa. È una versione più severa e combattiva, inserita però in un film che deve seguire altri protagonisti e un intreccio temporale già parecchio ingombrante.

Calle lascia il segno soprattutto attraverso presenza e fisicità. Il problema non è l’idea di una Kara cupa: è il poco spazio per accompagnarla oltre quella prima impressione. Un personaggio promettente dentro un racconto che ha già troppe valigie da trascinare.

Il confronto chiarisce il valore della nuova incarnazione: non deve cancellare le precedenti, ma trovare una propria necessità. Il simbolo sul petto garantisce riconoscibilità; una personalità, invece, bisogna costruirsela.

«Il mantello è antiproiettile. Per i traumi sto ancora aspettando il preventivo.»

✅ Conclusioni: Questa Kara si prende lo scaffale, non chiede il permesso

Supergirl funziona quando lascia che la propria protagonista sia contraddittoria: potente ma ferita, insofferente ma ancora disponibile a proteggere qualcuno. Non tutti i passaggi sorprendono, ma il rapporto tra Kara e Ruthye dà al viaggio una ragione per esistere oltre la prossima esplosione.

L’edizione aggiunge argomenti concreti: un’immagine UHD dettagliata, un uso convincente del Dolby Vision, Atmos anche italiano e contenuti speciali abbastanza sostanziosi da giustificare una seconda serata davanti al lettore.

Il consiglio è positivo: compra, soprattutto se cerchi un’avventura cosmica con carattere e un disco che valorizzi l’impianto. Per l’eroina impeccabile che sorride mentre tutto crolla, ripassa un altro giorno. Kara oggi ha da fare.