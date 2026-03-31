Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition: Recensione, Novità e Prezzo Upgrade

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel sbarca sulla nuova console ammiraglia con un’impalcatura tecnica superba e tante novità, sebbene la grande N abbia adottato un discutibile modello di business in stile Apple che ci costringe a mettere mano al portafogli anche solo per aggiornare il software.

Prima di addentrarci in questa analisi in pieno “Daruma Style”, ci teniamo a ringraziare doverosamente Nintendo per averci omaggiato di un codice upgrade per la nostra copia old-gen precedentemente acquistata, salvando almeno per questo mese le nostre povere finanze.

Le Differenze con l’Originale Super Mario Bros. Wonder e i Pregi del Regno

Il salto generazionale si fa sentire tutto, e giocare all’idraulico baffuto in risoluzione 4K sul televisore del salotto è una gioia per gli occhi. Se andiamo a guardare nel dettaglio le differenze con la versione Switch base del 2023, mamma Nintendo non si è limitata a una svecchiata grafica, ma ha rimpolpato il gameplay: il cast passa da 12 eroi a includere l’amatissima Rosalinda (dotata delle stesse abilità di Mario), mentre 7 inediti e pestiferi Bowserotti sono stati sparsi per il Regno dei Fiori pronti a tenderci agguati.

“Hanno aggiunto Rosalinda al cast. Certo, ha le stesse identiche abilità di Mario e non sposta di una virgola il gameplay, ma almeno ora possiamo cadere rovinosamente nei burroni con molta più eleganza.”

Menzioni d’onore vanno ai nuovi potenziamenti, che staccano nettamente l’edizione Super Mario Bros. Wonder Switch 2 dall’originale: entra in scena il “Super vaso da fiori” per lanciare letali flora rotante verso l’alto e restare sospesi in aria, accompagnato dalla geniale possibilità di equipaggiare “Spille doppie”, unendo gli effetti di due perk contemporaneamente ed elevando la personalizzazione a livelli mai visti.

Il Gioco delle Differenze: L’Upgrade ai Raggi X

Per i più pignoli (e per chi sta cercando di giustificare a sé stesso la spesa aggiuntiva), ecco un bel riassuntino schematico per capire cosa diamine cambia tra l’edizione “liscia” del 2023 e questa sfavillante (e costosa) incarnazione next-gen.

Caratteristica Versione Switch Originale (2023) Nintendo Switch 2 Edition Grafica e Hardware Ottimizzata per la cara, vecchia console base Miglioramento grafico e tecnico per pompare il nuovo hardware Personaggi Giocabili 12 personaggi base Aggiunta di Rosalinda, con le stesse identiche abilità di Mario e compagni Nemici e Sfide Bowser e la solita truppa di sgherri Inserimento a tradimento di 7 Bowserotti sparsi per il Regno dei Fiori Potenziamenti Elefante, fungo trivella, fiore bolla Nuovo “Super vaso da fiori” per lanciare flora rotante e galleggiare in aria Sistema delle Spille Una misera spilla singola equipaggiabile Goduria tattica: “Spille doppie” per combinare gli effetti di due spille alla volta Accessibilità Personaggi immuni ai danni (Yoshi e Ruboniglio) “Modalità assistita” divina (zero danni/cadute) e lo Sfavillotto aiutante Modalità Multiplayer Classico multiplayer online e locale L’enorme espansione “Tutti al Parco Bellabel” con nuove piazze e risse

Un Parco Bellabel Ricco di Contenuti (e Botte da Orbi)

Il nuovo DLC “Tutti al Parco Bellabel” è un luna park multiplayer imperdibile, che espande a dismisura l’offerta dell’avventura principale.

Questa nuova “Area delle attrazioni” è suddivisa minuziosamente in tre piazze: troviamo la “Piazza multiplayer locale” per giocare fino in 4 sulla stessa console scegliendo tra 17 sfide competitive e cooperative (sfruttando persino la condivisone del GameShare), la “Piazza stanze” che accoglie fino a 12 giocatori in wireless o online per scazzottate all’ultimo sangue su sei attrazioni specifiche dove sfidarsi per il primo posto, e la “Piazza tour” per le maratone di mini-giochi consecutivi.

“La nuova Piazza Stanze con 12 giocatori in contemporanea non è un’area di gioco: è la cosa più vicina a una rissa da bar che vedrete mai in un titolo Nintendo. Preparatevi a rovinare amicizie decennali per una moneta viola.”

A chiudere in bellezza questo hub c’è il “Campo Base”, un’area di addestramento della Truppa Toad dove fino a 4 giocatori possono rigiocare segmenti dei 74 livelli base per accumulare distintivi e salire di grado, garantendo serate di puro caos videoludico.

I Difetti, gli Aiutini e lo Sfavillotto

Se da un lato l’offerta contenutistica è gargantuesca, dall’altro alcune introduzioni faranno storcere il naso ai puristi. Per le sessioni in due o più persone è stato introdotto lo “Sfavillotto aiutante”: chi lo seleziona può svolazzare per i livelli in totale sicurezza, raccogliendo monete e sconfiggendo nemici in supporto agli amici.

L’uso dei nuovi Joy-Con 2 con i loro “controlli stile mouse” per guidare e puntare rapidamente a schermo questo Sfavillotto sa però di trovata gimmick ripescata direttamente dall’era Wii, carina i primi cinque minuti ma presto dimenticabile.

“Tra lo Sfavillotto aiutante e la Modalità Assistita che ti rende letteralmente immortale, manca solo l’opzione ‘Gioca da solo mentre io vado a farmi un caffè’. Ideale per chi soffre di ansia da prestazione platform.”

Inoltre, l’inserimento della sopracitata “Modalità assistita” opzionale per diventare letteralmente invulnerabili a danni e cadute rischia di banalizzare ulteriormente una sfida che già nel 2023 non faceva certo sudare freddo. Come se non bastasse, per sbloccare le chicche estetiche del Parco Bellabel bisogna inevitabilmente rincorrere i tre nuovi amiibo dedicati (Elefante, Poplin e Capitan Toad), una mossa commerciale che fa piangere il portafogli dei completisti.

“Volete decorare il Parco Bellabel per farlo invidiare agli amici? Nessun problema! Basta sborsare decine di euro per tre pezzetti di plastica a forma di elefante e fungo. Il nostro conto in banca ha appena smesso di rispondere alle nostre chiamate.”

Il Salasso Economico

Ed eccoci al tasto dolente, perché qui Nintendo ha deciso di fare la “Apple del gaming” piazzando il gioco completo per Switch 2 all’importante prezzo di listino di 79,99 euro. Il vero schiaffo morale arriva però per i fedelissimi che possiedono la versione del 2023, per i quali l’upgrade alla next-gen non è minimamente gratuito e non viene incluso neanche per chi paga il Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online. Per sbloccare la grafica migliorata e le piazze del Parco Bellabel, i vecchi acquirenti sono forzati a sborsare 19,99 euro per il pacchetto aggiornamento digitale, una vera e propria tassa sull’affetto decisamente indigesta.

“La Grande N ha sempre saputo come farci sentire dei veri VIP dell’ecosistema e lo conferma: facendoci pagare 19,99 euro per un aggiornamento grafico che nel resto del mondo del gaming sarebbe arrivato con una noiosissima patch gratuita del martedì.”

Box Valutazione: Vale la Pena Aprire il Portafogli?

Profilo Giocatore Il Verdetto Daruma Nuovo Acquirente Assolutamente Sì. A 79,99 euro vi portate a casa il miglior platform 2D dell’ultimo decennio nella sua veste definitiva, comprensivo di comparto tecnico rinnovato e decine di ore di multiplayer . Nintendaro Convinto A denti stretti. I 19,99 euro dell’upgrade sono un balzello fastidioso, ma le sfide con i Bowserotti e il caos del Parco Bellabel giustificano il sacrificio per i fan più accaniti . Giocatore Casual Lasciate perdere. Se possedete già la copia per Switch, avete salvato il Regno dei Fiori e del multiplayer non vi importa nulla, tenetevi i vostri 20 euro per un aperitivo .