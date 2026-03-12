Storie d’amore e morte del teatro giapponese: Un cofanetto prezioso che intreccia passioni fatali e lame affilate, illustrato dai maestri dell’Ukiyo-e e rilegato come un tesoro d’epoca: il palcoscenico di Edo direttamente sulla tua libreria.

Cari feticisti del cartaceo e amanti delle tragedie nipponiche, mettete da parte per un momento i vostri controller e le vostre maratone di anime e manga. Oggi facciamo un salto indietro nel tempo, nel periodo Edo, ma lo facciamo con un’eleganza che vi farà sentire dei veri signori feudali. Sto parlando di Storie d’amore e morte del teatro giapponese, una delle tante meraviglie sfornate da NUiNUI e curata con maestria da Ornella Civardi. Preparatevi, perché questo non è un semplice libro, ma un’opera d’arte che vi ruberà il cuore… e forse anche qualche lacrima.​

L’Estetica del Dramma: Un’Opera d’Arte da Toccare

Prima di immergerci nelle trame oscure, dobbiamo assolutamente parlare del lato estetico. Questo volume è una vera e propria gioia per gli occhi. Dimenticate le solite copertine lucide e anonime: qui siamo di fronte a un capolavoro racchiuso in un elegante cofanetto.

Il libro vero e proprio, di 176 pagine, sfoggia una copertina con un effetto dipinto che ricorda le tele dei grandi maestri. Ma la vera chicca è la rilegatura tradizionale giapponese, con quel filo a vista che dona al tutto l’aspetto di un antico manoscritto segreto.

Le pagine interne esplodono letteralmente di colore, stampate a 4 colori, restituendo la vivacità e l’intensità delle stampe Ukiyo-e originali. Tenerlo in mano è come stringere un frammento di storia del teatro Kabuki, un’esperienza tattile e visiva che ogni collezionista dovrebbe provare.

Come direbbe il maestro Hokusai, “Se avessi ancora dieci anni di vita, o anche solo cinque, potrei diventare un vero artista”, ma con questo libro tra le mani, vi sentirete già parte di quell’arte immortale.​

Il Palcoscenico delle Passioni: Quindici Racconti Fatali

Il cuore pulsante di quest’opera è la raccolta di 15 storie d’amore, morte e passioni travolgenti, pescate direttamente dall’epica e dalla letteratura antica giapponese.

Queste non sono storielle della buonanotte: sono le vicende intense e sanguigne che infiammavano i palcoscenici di Edo e Ōsaka, spesso ispirate a fatti di cronaca vera.

L’autrice, forte della sua esperienza di traduttrice di maestri come Mishima e Kawabata, ci guida attraverso queste narrazioni con un ritmo incalzante e un lirismo che cattura fin dalla prima pagina.

Ogni racconto è come un atto teatrale, ricco di colpi di scena, inquadrato nel suo contesto socioculturale per farci comprendere non solo la storia, ma anche i riti e le usanze dell’epoca.

Che si tratti di amanti sfortunati, samurai in cerca di vendetta o fanciulle avvolte in kimoni sfarzosi, ogni pagina trasuda la tensione emotiva tipica del Kabuki.

“Il mondo fluttuante è un fiume in piena”, recita un vecchio adagio dell’Ukiyo-e, e queste storie vi trasporteranno esattamente in quella corrente inarrestabile di emozioni.​​

Il Boss Nascosto (O meglio, il dazio dell’esteta)

Ovviamente, come in ogni tragedia che si rispetti, c’è un prezzo da pagare. Il primo “ostacolo” di questo splendido cofanetto è che è troppo bello per essere lasciato in giro.

La sua rilegatura artigianale e le pagine preziose richiedono una cura maniacale: niente mani unte di patatine mentre lo sfogliate, e guai a chi lo piega per tenere il segno!

Vi ritroverete a trattarlo con la stessa deferenza riservata a una katana appena forgiata. Il secondo aspetto critico è che, una volta assaggiata la potenza di queste storie teatrali, potreste sviluppare un’insana dipendenza per i drammi in costume.

La vostra vita quotidiana vi sembrerà improvvisamente noiosa e piatta in confronto agli amori totalizzanti e fatali narrati tra queste pagine. Preparatevi a sospiri drammatici al supermercato o a sguardi languidi mentre aspettate l’autobus.

Il Verdetto Finale

In conclusione, Storie d’amore e morte del teatro giapponese non è solo una lettura, ma un’esperienza immersiva nel Giappone più autentico e teatrale.

Ornella Civardi ci ha regalato una traduzione eccellente, incastonata in un gioiello di carta e inchiostro. Se amate la cultura nipponica, l’arte dell’Ukiyo-e o semplicemente le storie raccontate con passione viscerale, questo libro deve assolutamente far parte della vostra collezione. È un palcoscenico di carta che si apre direttamente nel salotto di casa vostra. Il sipario si alza, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.