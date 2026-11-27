Storie Parallele: Arriva al cinema un film che vanta un ottimo cast francese, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel e Pierre Niney, e mette in scena una storia in cui la verità e la finzione si mescolano.

Cosa succede quando l’osservazione diventa finzione e poi irrompe nella vita reale? In Storie Parallele, una scrittrice di successo ma disillusa (Isabelle Huppert) costruisce il suo nuovo romanzo partendo da ciò che scorge dalla finestra, immaginando un intreccio sentimentale tra Nita (Virginie Efira), Pierre (Vincent Cassel) e Christophe (Pierre Niney). Ma l’arrivo di un ex galeotto in cerca d’identità (Adam Bessa) fa saltare ogni schema, incrinando un equilibrio fino a quel momento solo apparentemente anonimo.

Cosa funziona in Storie Parallele

Farhadi ci accompagna delicatamente in un vortice: il suo film inizia come un racconto sulla creatività, sulla vita reale come fonte di ispirazione per l’arte, per poi far girare questo concetto e rendere l’arte creatrice della vita.

Questo succede anche per quella che è la sua fonte di ispirazione, il film di Krzysztof Kieślowski, “Breve film sull’amore“, poi sviluppato nel capitolo 6 del famoso Decalogo: Non commettere atti impuri. Anche in questo caso il regista, e suo fratello co sceneggiatore, prendono la materia di partenza e la rigirano per complicare la storia.

Ne viene fuori un discorso sulla percezione della realtà, e di come l’arte non sia altro che il risultato di una serie di piccoli furti che l’artista fa ad essa, prelevando, per l’ispirazione, dai gesti umani, dagli sguardi, dagli oggetti.

Le storie che quindi costituiscono il film sono tre: quella del libro, quella dei personaggi che si trovano legati tra di loro a causa della storia del libro, e quella dell’artista o di Farhadi stesso, che mette nelle parole di Adam il suo pensiero, quando si chiede come faccia chi è sempre in “fuga” a riconoscere se stesso.

Perché non vedere Storie parallele

La prima parte del film di Farhadi è molto bella e coinvolgente, con inquadrature e punti di vista interessanti. Mano a mano che la storia si complica, però, il film perde la sua liricità e si accontenta di essere un thriller con una doppia lettura.

Molto del merito che il film non perda del tutto la presa è da dare al cast di primo livello, a cui si aggiunge con un cameo anche Catherine Deneuve. Grazie agli attori, la storia ci tiene legati fino all’epilogo.

Il film è in sala dal 26 novembre distribuito da Lucky Red.

Regia: Asghar Farhadi Con:Isabelle Huppert, Virginie Efira, Catherine Deneuve, Vincent Cassel, Pierre Niney, Adam Bessa Anno: 2026 Durata: 139 min. Paese: Francia Distribuzione: Lucky Red