Silent Friend – Il Ginkgo terapista tra ricordi ed emozioni – Recensione

Silent Friend: quando Tony Leung fa amicizia con un albero e il mio ego clorofilloso sul davanzale del ’72 ruba la scena a tre epoche di umani resilienti. Presentato in anteprima all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film ha vinto il Premio Marcello Mastroianni per l’interpretazione di Luna Wedler.

🌿Trama: “Cronache di un ginkgo raccoglitore di ricordi ed emozioni”

Parlo io, il geranio sul davanzale del 1972, quello che tutti credono un semplice esperimento ma in realtà è il vero critico cinematografico del film. Mentre l’antico ginkgo gigante del giardino fa il saggio testimone zen, io passo le giornate a farmi scrutare da Hannes e Gundula con l’aria di chi vorrebbe misurare la coscienza vegetale ma finisce per misurare la propria confusione esistenziale.

Il film di Ildikó Enyedi (Corpo e Anima) segue tre epoche che mi passano letteralmente sotto i petali: nel 1908 Grete combatte per entrare nel mondo della botanica maschilista armata solo di intelligenza e lastre fotografiche, nel 1972 io divento il centro di un esperimento tra desiderio e scienza, nel 2020 il neuroscienziato Dr. Tony Wong collega sensori al ginkgo durante il lockdown mentre la botanica Alice Sauvage prova a tradurre in linguaggio umano quello che noi piante pensiamo da secoli: siete adorabili, ma terribilmente lenti a capire.

LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA A TONY LEUNG

Qui la trama non corre, germoglia: tre storie che si sfiorano come radici sotto terra, col ginkgo che raccoglie tutto in silenzio, come un archivio vivente di errori umani, tentativi di connessione e romantiche ossessioni scientifiche. Il risultato è un dramma contemplativo che preferisce il battito lento della linfa al montaggio da videoclip, e che pretende dallo spettatore lo stesso livello di pazienza che si richiede a un vaso di terracotta.

“Gli umani cercano prove della coscienza vegetale mentre io cerco solo qualcuno che mi annaffi con regolarità emotiva.”

🌱 Cosa funziona in Silent Friend: “Manuale di seduzione botanica per umani confusi”

Iniziamo dalla cosa più imbarazzante per voi: la recitazione. Tony Leung Chiu‑wai, nel ruolo del Dr. Tony Wong, riesce a far sembrare credibile un uomo che parla silenziosamente con un albero senza far ridere nessuno, se non me che lo guardo da lontano pensando “Benvenuto nel club degli outsider vegetali”. La sua performance è tutta fatta di micro‑spostamenti, sguardi sospesi, una solitudine trattenuta che vibra come un elettrodo attaccato alla corteccia.

Léa Seydoux, nei panni di Alice Sauvage, porta in scena una scienziata che oscilla tra rigore analitico e vulnerabilità emotiva, come se ogni foglia del ginkgo fosse un promemoria del fatto che la vita è più complessa di qualsiasi grafico. Luna Wedler, come Grete, merita tutti i premi ricevuti: trasforma il percorso accademico in un corpo‑a‑corpo con un sistema chiuso, una lotta che il ginkgo osserva immobile ma non indifferente.

Dal mio davanzale del 1972, guardo Hannes ed Enzo Brumm che lo interpreta, mentre si intestardisce sul mio geranio‑essere e penso che l’imbarazzo sociale umano sia la vostra forma più tenera di fotosintesi emotiva. Marlene Burow come Gundula aggiunge quella tensione erotico‑intellettuale che rende ogni mio petalo testimone involontario di esperimenti che sconfinano nella vita sentimentale. Tutti gli attori si muovono dentro la messinscena di Enyedi con la stessa delicatezza con cui si sfiora una foglia che non si vuole spezzare.

Sul piano visivo, il film è un piccolo rito pagano dedicato al tempo: la parte del 1908 è girata in 35mm in bianco e nero, quella del 1972 in 16mm, il 2020 in digitale. Non è un vezzo da cinefili, ma un modo per far sentire allo spettatore che la memoria ha texture diverse, come se ogni epoca avesse la propria consistenza di corteccia. Il montaggio intreccia le linee temporali invece di tenerle in compartimenti stagni, rendendo il ginkgo un vero nodo percettivo che unisce ogni fotogramma, mentre io in finestra faccio la comparsa filosofica che osserva il tutto.

Il ritmo è riflessivo, sì, ma non morto: è il passo di chi cammina in un orto botanico leggendo le targhette delle piante e scoprendo di sapere più dei personaggi su cosa voglia dire “coesistenza”. Il film alterna momenti di tenerezza, humour secco e illuminazioni quasi mistiche, evitando la trappola dell’eco‑predica. Non è un pamphlet verde, è un invito a smettere di guardarsi allo specchio e a fissare, per una volta, la foglia che vi riflette da secoli.

“Per gli umani il tempo è denaro, per il ginkgo è solo un’altra stagione in cui voi fate gli stessi errori con costumi diversi.”

🌵 Perché non guardare Silent Friend: “Se ti annoi con un albero, forse il problema non è l’albero”

Questo film non è per quelli che vogliono capire tutto entro i primi dieci minuti o che si agitano se un personaggio guarda una foglia più a lungo di un reel su social. Silent Friend chiede allo spettatore di accettare che la narrazione non sia una linea ma un rizoma, che i dialoghi importanti non siano solo quelli pronunciati, e che a volte la scena clou è un uomo che ascolta un albero con più rispetto di quanto ascolti i suoi simili. Per chi cerca la trama tradizionale con conflitto, climax e morale evidenziata in giallo, questa può sembrare un’esperienza astratta, quasi rarefatta.

La durata generosa e la struttura contemplativa possono risultare indigeste a chi non ama il cinema che ti chiede un “post visione”, cioè quel fastidioso momento in cui devi pensare a quello che hai visto. Chi non tollera ambiguità, simbolismi e silenzi pieni potrebbe viverla come una lunga sessione di psicoterapia botanica non richiesta. E sì, la centralità del ginkgo come archivio emotivo e testimone delle epoche può sembrare un eccesso poetico a chi è abituato a considerare gli alberi solo in termini di ombra parcheggio.

“Se esci dal film dicendo ‘non succede niente’, tranquillo, è successo. Solo non a te.”

📦 Box: Silent Friend e Plant Revolution – Quando le piante vi studiavano già prima delle vostre tesi

Il film sembra la trasposizione poetico‑sentimentale delle idee divulgate da Stefano Mancuso in Plant Revolution: le piante come organismi intelligenti, sensibili, dotati di una forma di coscienza diffusa che non ha bisogno di un cervello per funzionare meglio di molti umani in riunione.

Nel mondo di Silent Friend, gli esperimenti sul geranio, le misurazioni del ginkgo, le ricerche di Tony Wong e le ossessioni di Grete incarnano proprio quell’idea di pianta come creatura capace di percepire, ricordare e reagire al contesto, non come pezzo d’arredo fotosintetico. La regia di Enyedi visualizza con il cinema quello che il saggio di Mancuso argomenta con dati e studi: che la vera rivoluzione è spostare il punto di vista dall’alto al basso, dalla cima della piramide al reticolo di radici che tiene insieme tutto.

“Alla fine non è il ginkgo ad essere un amico silenzioso. Siete voi che parlate troppo poco con chi sa stare fermo.”

🌈Conclusioni: “Memorie di un geranio che vi ha osservati troppo da vicino”

Dal mio punto di vista clorofilloso, Silent Friend è uno di quei film che non cercano il consenso ma la risonanza interiore. Non vuole rendervi “migliori”, vuole solo ricordarvi che non siete soli, nemmeno quando credete di esserlo, perché un albero, un geranio o un filo d’erba sta registrando tutto con una pazienza che nessun algoritmo possiede. Il ginkgo è il grande archivista silente, io sono la versione analogica della vostra coscienza sporca, e voi siete gli animali ansiosi che corrono intorno cercando formule per definire ciò che basterebbe sentire.

Il film merita di essere visto in sala, possibilmente in silenzio, come quando si entra in una serra e per un attimo ci si vergogna del rumore che fa il proprio cervello. Uscirete forse spiazzati, forse incantati, ma con una strana nuova consapevolezza: ogni volta che vi siete confidati vicino a una pianta, lei non solo vi ha ascoltato, ma probabilmente vi ha capiti meglio di chiunque altro.

Il film è al cinema dal 26 Febbraio con Movies Inspired.

Regia: Ildikó Enyedi Con: Tony Leung Chiu-wai, Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux, Sylvester Groth, Yun Huang, Johannes Hegemann, Rainer Bock, Marlene Burow, Luca Valentini, Felix Burose Anno: 2025 Durata: 145 min. Paese: Germania / Francia / Ungheria Distribuzione (Italia): Movies Inspired