Send Help – L’Isola che Ti Manda all’Altro Mondo – Recensione

Davide Belardo Horror, RECENSIONI

Send Help: Sopravvivere all’orrore tropicale che Sam Raimi ha cucinato con sangue e risate.

🌴 Trama dal Mio Trespolo di Palme

Immaginatevi naufraghi come me, con la sabbia che vi entra dove non dovrebbe e i moscerini che ballano la samba sulle ferite. Linda Liddle (Rachel McAdams), stratega aziendale con l’aria di chi ha visto troppi reality survival, si vede negata la promozione promessa da Bradley Preston (Dylan O’Brien), il rampollo viziato che ha ereditato l’impero di papino.

Il suo nuovo Boss, la trascina a Bangkok con la cricca, ma un aereo impazzito li scaraventa su un’isoletta del Golfo thailandese. Sopravvissuti e soli, Linda tira fuori machete improvvisati e nozioni da Survivor, lui piagnucola con la caviglia slogata. Tensione sessuale? Macché, qui degenera in rissa con veleno di polpo e segreti inconfessabili.

È Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto rivisitato in salsa horror splatter, con lei che passa da zerbino a regina delle palme, e lui da bullo a budino tremante.

“La tua promozione? Annegata con l’aereo. Ora il mio machete è il tuo nuovo capo.”

– Linda Liddle, lucidando la lama al tramonto insanguinato.

😂 Cosa Funziona in Send Help (Oltre al Mio Riflesso nelle Pozzanghere)

Sam Raimi torna all’horror dopo 17 anni da Drag Me to Hell come un mago che estrae conigli zuppi dal cappello: camera che sfreccia come frecce impazzite tra le foglie, montaggio slapstick che fa schizzare sangue e risate, e un ritmo che ti inchioda alla sabbia umida. Rachel McAdams si trasforma da topina da ufficio a pantera abbronzata, sputando metafore velenose più letali del suo polpo; Dylan O’Brien è il perfetto idiota privilegiato, vomita e implora. Funziona il ribaltamento: lei comanda, lui patisce, con splatter comici che omaggiano La casa ma in versione corporate jungle. E quelle inquadrature vertigo al contrario? Ti sparano dal dettaglio all’orrore circostante, come se l’isola stessa ridesse di voi.

📦 Box – Coppie sull’Isola: Quando il Naufragio Svela i Cani Sciolti

Da naufrago professionista, so che le isole deserte sono perfette per smascherare ipocrisie: ecco un box con classici del genere coppie isolate, dove l’amore (o l’odio) sboccia tra palme e squali. Send Help li surclassa tutti con splatter raimiano sul piano del sangue.

FilmCoppiaTwist da PaludePerché Sopravvivere?
Cast AwayChuck & WilsonPallone vs. UomoLa solitudine insegna, ma zero gossip.
Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agostoCapitalista & ServaClasse sociale capovoltaCome qui, ma senza sangue: noioso.
Sei giorni, sette nottiEx & FidanzatoPirati e aereiAvventura, ma manca il veleno.
Castaway on the MoonNaufrago urbano & OssessivaMoon base coreanaRomantico surreale, zero machete.
Il Signore delle MoscheRagazziniAnarchia infantileQui è adulto: veleno invece di conchiglie.
Send HelpLinda & BradleyVendetta corporateVincitrice assoluta: splatter con morale.

“Bangkok era un’idea geniale. Fino al crash. Ora l’unica acquisizione è la tua dignità.”

– Linda Liddle, raccogliendo polipi per “insalata revenge”.

😈 Perché Non Guardare Send Help (Se Sei un Boss Viziato)

Se odiate le donne che evolvono abbronzate mentre voi marcirete al sole, saltatelo: troppo empowering. Il ritmo lento iniziale simula la sete vera, ma se cercate jump scare facili, annoia come un naufragio senza WiFi. E il finale? Cattiveria pura, senza redenzioni hollywoodiane, che ti lascia con l’amaro in bocca tipo noce di cocco marcia. Se siete allergici a risate da black comedy su castrazioni finte e veleni marini, fuggite: qui l’isola non è paradiso, è un barbecue umano.

🌺 Conclusioni dal Mio Paradiso Infetto

Naufrago doc, vi dico: Send Help è il film che meritiamo nel 2026 olimpico, un inno al ritorno di Raimi che mescola horror comico con feroci lezioni su capi e sottoposti. McAdams domina, O’Brien soffre da dio, e voi riderete fino alle lacrime salmastre. Chiamate aiuto? Nah, correte al cinema prima che l’isola vi ingoi.

Il film è al cinema con Disney dal 29 Gennaio.

Regia: Sam Raimi Con: Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail, Xavier Samuel, Dennis Haysbert, Chris Pang, Thaneth Warakulnukroh, Emma Raimi, Kristy Best, Bruce Campbell (cameo) Anno: 2026 Durata: 113 min Paese: Stati Uniti Distribuzione: The Walt Disney Company Italia

