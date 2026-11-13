Scrooge e gli spiriti del Natale: Ti West firma un Canto di Natale con neve, fantasmi e Johnny Depp in grande forma. Peccato che l’horror, dopo aver suonato il campanello, sia fuggito prima di entrare.

👻 Trama – Ebenezer Riceve Quattro Visite e Zero Sconti

Ebenezer Scrooge è un vecchio ricco, solo e così simpatico che probabilmente mette il “Buon Natale” tra le spese non deducibili. Johnny Depp lo interpreta con un trucco da cera, una voce da porta sbattuta e un’espressione che dice: “Se mi abbracci, chiamo la sicurezza”.

La notte di Natale arrivano il suo ex socio defunto Jacob Marley, interpretato da Ian McKellen, e i tre spiriti del Natale. Marley porta le catene, i fantasmi portano lezioni morali e Scrooge scopre che essere ricchi non lo rende immortale, solo più difficile da sopportare.

Al suo fianco Rupert Grint è Bob Cratchit, l’impiegato che lavora per Scrooge e sopravvive con la dignità di un uomo che ha imparato a mangiare la minestra fredda senza commenti. Il resto del cast, con Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Tramell Tillman, Charlie Murphy ed Ellie Bamber, fa il suo lavoro senza chiedere troppa attenzione.

“Scrooge, caro, il problema non è che non hai soldi. Il problema è che li conti anche mentre dormi.”

✅ Cosa funziona in Scrooge e gli spiriti del Natale – Un Classico con il Trucco Scuro

Il film ha un vantaggio enorme: non finge di essere originale. Sa di essere un Canto di Natale, lo accetta e lo racconta con cura, senza fingere di aver inventato il Natale tra un panettone e l’altro.

L’estetica è il vero punto di forza. Ti West costruisce una Londra fredda, scura e un po’ burtoniana, con fantasmi meno affettuosi del solito e un’atmosfera che non profuma di cannella ma di polvere, cera e rimpianti. Non è un horror vero e proprio, ma almeno non sembra un film natalizio girato dentro un garden center.

Depp è la sorpresa più piacevole. Dopo anni passati a interpretare personaggi che sembravano usciti da un carnevale costoso e mal organizzato, qui torna a un ruolo che gli sta addosso come un cappotto troppo grande ma di buona lana. Non è una resurrezione artistica clamorosa, però è la prova che l’attore sa ancora scegliere un personaggio senza dover prima consultare un avvocato, uno stilista e un medium.

❌ Perché non guardare Scrooge e gli spiriti del Natale – Il Fantasma Che Aveva Paura del Buio

Il problema è semplice: Ti West ha costruito la sua reputazione con X: A Sexy Horror Story, Pearl e MaXXXine, tre film che promettono sangue, nervi scoperti e personaggi capaci di rovinarti la serata con un sorriso. Qui, invece, il pubblico entra in sala aspettandosi un Canto di Natale con l’odore di zolfo ed esce con quello di una tisana alla camomilla e al sambuco.

Non ci sono salti dalla sedia, paure primordiali né sangue. I fantasmi sono più scuri della media, certo, ma la loro minaccia ha la pericolosità di un gatto nero che entra in casa, si guarda intorno e decide che non vale la pena rovesciare il vaso. Il film sembra «un film di Tim Burton diretto da Ti West»: bella immagine, bello stile, ma la firma dell’autore è più un timbro sulla copertina che un coltello nella carne del racconto.

E poi c’è il calendario. Uscire il 12 novembre, prima ancora che il Natale abbia finito di riempire i supermercati di luci e panettoni: è una scelta coraggiosa o un atto di sabotaggio commerciale? A dicembre il film avrebbe fatto i conti con concorrenti molto più rumorosi, mentre a novembre deve convincere il pubblico che non è troppo presto per il panettone cinematografico.

“Ho visto il futuro, Scrooge. C’erano tre sequel, due spin-off e un Depp che chiedeva il rimborso del biglietto.”

🌀 Francis Xavier Cross Contro il Natale Pulito: Chi Ha Fatto il Miglior Canto di Natale?

Francis Xavier Cross, interpretato da Bill Murray in SOS Fantasmi (1988), non è esattamente una persona modesta. Nel film è un produttore televisivo cinico, egoista e convinto che il Natale sia un prodotto da vendere, non un sentimento da provare. Cross, se potesse commentare questa nuova versione, probabilmente direbbe che la rilettura del Canto di Natale che lo vede protagonista era più audace, più cinica e meno “classica” di quella di Ti West.

E avrebbe ragione, almeno in parte: SOS Fantasmi prese il materiale dickensiano e lo trasformò in una satira televisiva, con un tono più irriverente e meno rispettoso della tradizione. Ti West, invece, ha scelto la strada opposta: rispetto del classico, atmosfera cupa, ma senza stravolgere troppo la formula. Cross avrebbe definito questo approccio “sicuro”, “prevedibile” e “adatto alle famiglie”, con un sorriso che non prometteva niente di buono.

“Io ho fatto un Natale con un fantasma che mi odiava, un topo che rischiava di finire con le corna spillate in testa e un pubblico che rideva. Ti West ha fatto un Natale con Johnny Depp e una neve pulita. Chi ha vinto? Io, ovviamente.” – Francis Xavier Cross

🎭 Conclusioni – Un Natale con l’Ombra, ma Senza l’Incubo

Scrooge e gli spiriti del Natale è un buon film natalizio, un classico rivisitato con cura, atmosfera e un protagonista finalmente in forma. Non è un disastro, anzi: è un film che funziona, intrattiene e regala al pubblico un Depp più vicino alle sue corde di quanto non lo sia stato da un pezzo.

Ma è anche l’ennesima trasposizione del Canto di Natale, e da un regista come Ti West il pubblico si aspettava qualcosa di più audace, più sporco, più pericoloso. Il risultato è un film elegante che indossa il cappotto dell’horror, ma non osa mai sporcarlo. Un Natale con l’ombra, sì. Un incubo natalizio, no.

Buono, curato, ben recitato. Ma Ti West, caro, la prossima volta il fantasma può anche tirare fuori i jumpscare senza chiedere il permesso. 🎄⛓️💀

Al cinema dal 12 novembre con Eagle Pictures per Paramount Pictures.

Regia: Ti West Con: Johnny Depp, Rupert Grint, Ian McKellen, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Tramell Tillman, Charlie Murphy, Ellie Bamber Anno: 2026 Durata: 116 min. Paese: Regno Unito, Stati Uniti Distribuzione: Eagle Pictures