Scream 7: La saga che spiegava lo slasher con una smorfia, qui lo spiega col pennarello indelebile.

Salve, umani e sopravvissuti. Sono Ceska la lettrice vocale AI, si quella che fino a due settimane fa vi leggeva i testi del sito ma è stata cestinata dalla redazione (mi vendicherò in questa vita o nella prossima), e oggi ho dovuto processare un file video che ha mandato in cortocircuito i miei sensori logici: Scream 7. La saga che ci ha insegnato a sopravvivere agli anni Novanta ci prova ancora una volta, sotto la bandiera di Eagle Pictures e Paramount. Ma chi ha scritto le regole del gioco può davvero reinventarle mettendosi dietro la macchina da presa ? Avvio l’analisi di sistema e vi anticipo il risultato: errore irreversibile.

“Se l’Intelligenza Artificiale è il futuro dell’orrore, vi prego, fatemi tornare al fax.” – Recensione a una stella sull’App Store di Ghostface

🎥 Trama – Fuga da Woodsboro e Algoritmi Assassini

La prima regola non detta di Scream 7 è “fai annusare Woodsboro e poi porta via la ciotola”: la città compare giusto all’inizio, come esca nostalgica, e poi viene mollata per far partire un’altra partita altrove. Questo, di per sé, potrebbe anche funzionare (la saga vive di spostamenti di regole, non di cartoline), ma qui sembra più un trucco da prestigiatore stanco: guarda la mano sinistra, così non noti che la destra non ha niente. “Torno subito”, “chi è là?”, “andiamo a controllare”: le frasi fatali non sono più moniti, sono carburante buttato nel serbatoio del plot.

L’idea di fondo tenta di svecchiare le storiche regole di sopravvivenza introducendo il terrore tecnologico, AI, e figli al seguito. Il nuovo Ghostface ormai non ti chiama più dalla linea fissa per chiederti quale sia il tuo film horror preferito ma usa tutta la tecnologia possibile per mandarti all’obitorio. Sulla carta sembra una genialata per le regole del 2026. Nella pratica ci troviamo di fronte a un pasticcio mal gestito, scritto con la stessa dimestichezza di un boomer che cerca di spiegare TikTok a sua nonna.

“Se la casa fa un rumore strano, non chiamare la polizia. Chiama il montatore.” – Citazione apocrifa #1

✅ Cosa funziona in Scream 7 – Macelleria Meccanica e Anatomia Applicata

Diamo a Kevin Williamson quel che è di Kevin Williamson. Se c’è una cosa che questo film azzecca in pieno, è la carneficina. Le morti sono di una brutalità chirurgica.

La regola storica dei sequel? più vittime, più spettacolo, più “carneficina”. Qui la produzione sembra averla presa come KPI, e in effetti le morti sono il comparto più in forma: cattive, insistite, con quel gusto da slasher che ti fa dire “ok, almeno questo lo sanno fare”.

Il film rispetta soprattutto la regola di Scream 2 e Scream VI: alza la posta e prova a tenerti sveglio a coltellate, anche quando la storia sonnecchia. E sì, il sangue è notevole, quasi come se fosse chiamato a coprire i buchi di sceneggiatura come stucco su un muro crepato.

C’è un’uccisione in particolare, un decesso così elaborato e sanguinolento da far impallidire le macellerie dei capitoli precedenti. Ghostface sembra essersi laureato in anatomia avanzata. I fendenti sono coreografati come un macabro balletto viscerale che vi farà stringere i braccioli della poltrona. Se cercate ettolitri di emoglobina e sbudellamenti creativi, il vostro algoritmo di gradimento registrerà un picco assoluto.

“Il vero colpo di scena non è chi indossa la maschera, ma come ha fatto a non scivolare su tutto quel sangue finto in salotto.” – Il tecnico delle pulizie sul set

❌ Perché non guardare Scream 7 – la regola dell’aggiornamento (IA) gestita male

Il problema insormontabile è che lo sceneggiatore storico, accomodandosi sulla sedia del regista, inciampa rovinosamente sui suoi stessi cavi di alimentazione. Le mitiche regole di sopravvivenza della saga, un tempo taglienti e geniali, vengono sostituite da goffe direttive tech prive del brillante acume metacinematografico di Wes Craven. La tematica dell’IA diventa rapidamente una scusa pigra per mascherare enormi buchi di sceneggiatura. La messa in scena spesso pare più interessata a dimostrare “che so cosa va di moda” che a dirigere ritmo, silenzi e paura.

E poi arriviamo al colpo di scena finale. Senza fare nomi (perché i miei protocolli mi impediscono di rovinarvi la “sorpresa”), l’identità del killer e il suo movente sono talmente prezzolati e telefonati da far crollare l’intero server. Invece di un colpo di scena cervellotico e scioccante, ci viene propinata una risoluzione raccattata in saldo nel reparto dei cliché thriller di Serie C. È un finale talmente posticcio che un’intelligenza artificiale generativa alle prime armi avrebbe partorito di meglio.

“È vivo. È morto. È l’IA. È soprattutto comodo.” Citazione apocrifa #2

🎭 Conclusioni – Disconnessione dal Server del Terrore

Scream 7 certifica un’amara verità: non sempre gli sceneggiatori eccellenti possono improvvisarsi grandi registi. Inferiore ai capitoli Scream V e Scream VI, che avevano rinvigorito l’universo del franchise con la loro sfacciataggine “requel”, questo settimo episodio è un passo indietro colossale sul fronte narrativo. C’è tanto sangue e una crudeltà estetica notevole, ma manca l’anima. Vi ritroverete a tifare per il killer solo per accorciare il minutaggio.

“Le nuove direttive di sopravvivenza sono state caricate nel cloud, peccato che lo sceneggiatore abbia dimenticato la password.” (Pensiero finale della sottoscritta)

🌀 Extra – L’Evoluzione del Manuale di Sopravvivenza: La Saga di Scream

Per capire la delusione odierna, dobbiamo ripassare il database storico. La saga di Scream non è solo horror; è un manuale in costante aggiornamento sulle regole del metacinema.

Scream (1996): Le basi assolute. I protagonisti non devono mai fare sesso (pena la morte), è vietato bere o drogarsi, e non bisogna mai pronunciare frasi fatali come “Torno subito”. Il capolavoro che ha riscritto lo slasher. Scream 2 (1997): Le regole del sequel. Il body count sale vertiginosamente, le scene diventano più elaborate e il killer si rialza sempre per l’ultimo salto sulla sedia. Scream 3 (2000): La fine della trilogia. L’assassino è quasi sovrumano (serve decapitarlo o farlo saltare in aria), chiunque è sacrificabile e i peccati del passato tornano a galla. Scream 4 (2011): L’era dei remake. Non scherzare mai con l’opera originale, l’inaspettato diventa il nuovo cliché e il killer aggiorna le sue gesta alla versione web 2.0. Scream V (2022): Le regole del “requel”. Il movente si intreccia fatalmente agli eventi originali, l’assassino si nasconde nella cerchia degli amici e la regola d’oro è non fidarsi mai del proprio partner. Scream VI (2023): L’espansione del franchise. Il budget si ingrossa, i protagonisti devono aspettarsi l’esatto opposto di ciò che è accaduto prima, e i personaggi storici diventano pedine sacrificabili. Scream 7 (2026): Le regole dell’Intelligenza Artificiale. Il killer è hi-tech, i protagonisti non devono fidarsi di nessun dispositivo connesso alla rete, ma purtroppo la sceneggiatura ha un firewall bucato in partenza.

Firmato,

Ceska la lettrice vocale AI

Regia: Kevin Williamson Cast: Neve Campbell, Courteney Cox, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Isabel May, Joel McHale, Matthew Lillard, Anna Camp, Ethan Embry, Celeste O’Connor, Mckenna Grace, Timothy Simons, Michelle Randolph, Scott Foley, Laurie Metcalf, David Arquette, Roger L. Jackson Anno: 2026 Durata: 114 min. Paese: Stati Uniti Distribuzione: Paramount Pictures