Robin Hood: Il Prezzo del Sangue – Archi spezzati, fango e la fine ingloriosa degli eroi in calzamaglia – Recensione

Robin Hood: Il Prezzo del Sangue: Pensavate che rubare ai ricchi per dare ai poveri fosse un’attività nobile e senza macchia? Preparatevi a scoprire che, in realtà, era solo un’ottima scusa per sgozzare la gente, in un film che prenderà a scudisciate la vostra infanzia riga per riga. 🏹

🎥 Trama – Nebbia di Spoiler, Sangue e Pentimenti

Dimenticate la volpe animata della Disney o Kevin Costner col suo accento improbabile. Questo Robin Hood – Il prezzo del sangue, diretto con cinismo e maestria da Michael Sarnoski, ci scaraventa nei bassifondi fangosi dell’Inghilterra medievale.

Il nostro Robin (un clamoroso, sporchissimo Hugh Jackman) è ormai l’ombra di se stesso: braccato, ferito a morte e consumato dai sensi di colpa. Accolto in un isolato monastero, il sedicente eroe deve fare i conti con la verità: le sue “allegre scorribande” erano, di fatto, operazioni di macelleria a cielo aperto.

Tra i deliri e l’aiuto di una donna misteriosa (una strepitosa Jodie Comer), cercherà di trovare una morte onorevole prima che il passato gli presenti il conto definitivo.

“Pensavo di aver salvato i diseredati, ma poi ho controllato il mio estratto conto karmico e avevo un debito di ottocento omicidi volontari.” – Robin Hood, poco prima di chiedere l’estrema unzione.

✅ Cosa funziona in Robin Hood: Il Prezzo del Sangue – L’arte di invecchiare malissimo (ma da Oscar)

Sarnoski si ispira alle violentissime ballate originali del Medioevo, spogliando l’arciere della patina “borghese” e restituendocelo per quello che era: un brutale assassino. Il risultato è un film che guarda in faccia la leggenda e ci sputa sopra.

L’operazione è sorretta da un Hugh Jackman che si porta dietro tutto il bagaglio emotivo di Logan – The Wolverine. Il parallelismo è spaventoso: due assassini stanchi, fisicamente a pezzi, in cerca di redenzione alla fine della giostra.

Come nella recente Odissea di Christopher Nolan, anche qui l’epica viene privata della sua aura romantica per restituire uomini consumati dai propri errori. La violenza non è mai stilizzata, non diverte: è pesante, sgraziata, trauma puro.

Sarnoski evita qualsiasi estetizzazione dell’azione. La macchina da presa resta vicina ai corpi, quasi soffocante, trasformando ogni scontro in una lotta sporca e faticosa. Non ci sono eroi che volano tra gli alberi: ci sono uomini che arrancano nel fango.

“Non è che mi piacesse rubare ai ricchi, è che i poveri non avevano niente di interessante da farsi portare via.” – Little John in un momento di cruda onestà.

❌ Perché non guardare Robin Hood: Il Prezzo del Sangue – Addio fiabe della buonanotte

Se il vostro cinema ideale è un musical brillante con spadaccini in calzamaglia che ridono saltando sui tavoli, girate alla larga. Il film di Sarnoski ha la leggerezza di un’incudine lanciata dal sesto piano. È cupo, a tratti asfissiante, e rifiuta qualsiasi concessione all’intrattenimento pop.

Chi è emotivamente attaccato all’eroe romantico dei romanzi storici potrebbe sentirsi tradito intellettualmente di fronte a un ex eroe trasformato in un macellaio con la depressione clinica.

🌀 Extra – I piaceri della carne e i misteri del monastero

C’è una scena di cui parleranno tutti per mesi: la Madre Superiora che si abbandona all’autoerotismo. E prima che urliate allo scandalo gratuito, facciamo due conti col cervello. In un film dominato dalla morte, dai cadaveri, dal fango e dal dogma opprimente della penitenza, quell’atto privato è l’urlo disperato della vita. È il corpo che si ribella alla castità della tomba. Un contrasto brutale tra sacro e profano che Jodie Comer eleva a poesia carnale, dimostrando che sotto quelle tonache batte un cuore umano, disperatamente aggrappato all’esistenza.

🎭 Conclusioni – Requiem per un arciere di strada

Robin Hood – Il prezzo del sangue è uno schiaffo in faccia di cui avevamo disperatamente bisogno. Un revisionismo storico che prende una leggenda dorata e la trascina nel fango misto a sangue. Un film potente, che ci ricorda come la storia venga scritta dai sopravvissuti per autoconvincersi di stare dalla parte dei buoni. Promosso a pieni voti, ma preparatevi a uscire dalla sala con la voglia di chiudervi in ritiro spirituale.

Recensione a cura del Boia di Nottingham, affilatore di scuri professionista.

Il film è al cinema dal 12 agosto con I Wonder Pictures.

Regia: Michael Sarnoski Con: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett, Noah Jupe Anno: 2026 Durata: 118 min. Paese: Stati Uniti Distribuzione: I Wonder Pictures