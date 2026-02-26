Rental Family – Nelle vite degli altri – Affittasi famiglia: manuale emotivo per solitudini contemporanee -Recensione

Rental Family – Nelle vite degli altri: ci sono legami che nascono per caso. Altri per sangue. E poi ci sono quelli che si noleggiano ad ore e finiscono per diventare i più veri.

Ci troviamo in Giappone, dove esistono agenzie che affittano familiari per colmare solitudini reali. È qui che Phillip (Brendan Fraser), arriva quasi per caso e inizia a lavorare per Rental Family, assumendo di volta in volta ruoli affettivi su richiesta: marito per Aiko (Mari Yamamoto), padre per la piccola Mia (Shannon Mahina Gorman), presenza fidata per l’anziano Kikuo (Akira Emoto).

Quelli che dovrebbero restare incarichi temporanei si trasformano però in relazioni sempre più dense, in cui il confine tra prestazione e legame si fa incerto. Ogni incontro apre uno spazio emotivo reale fatto di attese, bisogni, riconoscimento e Phillip finisce per diventare parte di vite che inizialmente avrebbe dovuto solo attraversare.

Nel dare agli altri una forma di famiglia, Phillip si ritrova a fare i conti con le proprie mancanze e con affetti nati per finzione ma sentiti come reali.

Cosa funzione in Rental Family – Nelle vite degli altri

Con Rental Family – Nelle vite degli altri, Hikari parte da una realtà che esiste davvero in Giappone, quella dei familiari a noleggio, per avvicinarsi con delicatezza al bisogno di legame, di affetto e di appartenenza che attraversa silenziosamente le vite dei suoi personaggi.

Rental Family – Nelle vite degli altri muove da un presupposto narrativo insolito e lo sviluppa con una leggerezza intrisa di empatia. Non c’è giudizio sulla pratica sociale, né curiosità esotica: l’idea del “familiare a noleggio” diventa uno strumento per esplorare una solitudine contemporanea molto concreta. Dietro la premessa quasi surreale emerge il tema dell’isolamento nelle società urbane avanzate, che il racconto rende tangibile senza appesantirlo.

L’impatto emotivo sullo spettatore è immediato: rendersi conto che esistono davvero persone che pagano per avere una famiglia produce uno scarto quasi destabilizzante. Ciò che inizialmente appare artificiale rivela una verità elementare: tutti desideriamo occupare un posto nella vita di qualcuno.

Pagare per un legame, pur sapendolo temporaneo, mette a nudo una solitudine che il film non giudica ma rende visibile. Quanto deve essere profondo il bisogno di relazione perché qualcuno scelga questa strada? E quale peso assumono gli affetti quando diventano, comunque, indispensabili?

In questo equilibrio fragile, la recitazione diventa decisiva. Brendan Fraser costruisce un Phillip di infinita tenerezza: un uomo gentile e vulnerabile che entra nelle vite altrui con dedizione silenziosa, come se esistesse davvero solo quando è necessario a qualcuno. La sua presenza è profondamente umana e rende comprensibile perché chi lo ingaggia finisca per affezionarsi sinceramente.

Accanto a lui, gli altri interpreti mantengono la stessa misura naturale. Non appaiono mai come semplici funzioni narrative, ma come persone riconoscibili: solitudini differenti, bisogni concreti, fragilità quotidiane. È questa coerenza del cast a rendere credibile il mondo emotivo del film.

Anche la lingua originale diventa fondamentale. Sentire l’americano di Fraser accanto al giapponese degli altri interpreti restituisce sfumature, imbarazzi e formalità che il doppiaggio attenua. La storia resta, ma si perde una parte dell’autenticità che nasce dal suono reale delle relazioni.

C’è poi una dimensione più inquieta che Rental Family – Nelle vite degli altri lascia affiorare con lucidità: gli effetti che questi legami “affittati” producono su chi li vive come autentici. Per alcuni la relazione non è un gioco consapevole, ma un’esperienza emotiva piena. Cosa significa costruire per lavoro un affetto destinato a finire?

Il film sfiora così una questione sociale profonda: la tutela emotiva di chi entra in questi rapporti senza conoscerne fino in fondo la natura. Non la trasforma in denuncia, ma la lascia sedimentare nello spettatore. Quanto può essere destabilizzante scoprire che un legame in cui si è creduto nasceva come prestazione?

Sono interrogativi che ampliano il racconto: la tenerezza non cancella l’ambiguità, la rende visibile. È proprio questa tensione etica, mai semplificata, a dare spessore umano e sociale all’opera.

La regia di Hikari conferma uno sguardo attento ai gesti minimi e ai legami che si costruiscono ai margini delle famiglie convenzionali. Anche il ritmo contribuisce in modo decisivo: è misurato, calibrato, accompagna lo spettatore senza appesantimenti, lasciando che le emozioni emergano con naturalezza. In questa attenzione al tempo condiviso più che all’evento, ai rapporti scelti più che dati, Rental Family – Nelle vite degli altri si inserisce nella sensibilità del cinema giapponese contemporaneo, che guarda alla famiglia come a uno spazio fragile e costruito.

Un film sulla fragilità dell’appartenenza e sulla necessità elementare di essere riconosciuti: perché non basta vivere, se nessuno ci trattiene anche solo per un momento nel proprio mondo. E forse basta essere stati importanti per qualcuno, anche per un tempo breve, perché la nostra esistenza acquisti improvvisamente peso, memoria, forma.

Perchè non guardare Rental Family – Nelle vite degli altri

La scelta di un tono costantemente delicato comporta un andamento narrativo rarefatto. Non c’è un vero conflitto centrale, ma una progressione di situazioni e stati d’animo. Alcuni spettatori potrebbero percepire una certa ripetizione emotiva o desiderare una maggiore evoluzione drammatica.

Rental Family – Nelle vite degli altri privilegia l’atmosfera alla struttura: più contemplazione che svolta narrativa. Una coerenza stilistica che però richiede disponibilità alla lentezza.

Curiosità:

Rental Family – Nelle vite degli altri è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, dove ha ottenuto un’accoglienza calorosa per l’originalità del tema e la delicatezza dello sguardo. Al termine della proiezione, Hikari ha voluto salutare il pubblico con un videomessaggio di ringraziamento, un intervento affettuoso e sentito che ha idealmente prolungato l’atmosfera intima del film.

La pratica del “family rental” esiste realmente in Giappone e riflette dinamiche sociali legate all’isolamento urbano e alla pressione delle aspettative familiari. Il film si ispira a questo fenomeno senza trattarlo come curiosità sociologica, ma come metafora universale del bisogno di relazione.

Rental Family – Nelle vite degli altri è arrivato nelle sale italiane il 19 febbraio 2026, distribuito da The Walt Disney Company Italia / Searchlight Pictures.

Regia: Hikari Cast: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Shannon Mahina Gorman, Akira Emoto, Shino Shinozaki, Paolo Andrea Di Pietro, Ryoko Osada Anno: 2025 Durata: circa 103–110 min. Paese: Stati Uniti, Giappone Distribuzione Italia: Searchlight Pictures/Disney