Ramayana: La Nascita di una Leggenda arriva da noi co’ l’aria de chi ha fatto soldi in giro pe’ er mondo e adesso pretende rispetto pure da noi. Peccato che, appena s’accende er proiettore, la leggenda millenaria pare più una cutscene de God of War co’ er turbante che n’epopea sacra. 🍿🐘⚔️

🎥 Trama – Occhio, Malocchio, Prezzemolo e Finocchio

La storia riprende er Ramayana, uno de’ pilastri della mitologia induista: Rama, principe virtuoso interpretato da Ranbir Kapoor, deve affronta’ quattordici anni d’esilio, fra intrighi, demoni e la classica disgrazia de vede’ la moglie Sita, una Sai Pallavi luminosa, spesso trattata come na valigia da rapì, finì nelle grinfie de Ravana, interpretato da Yash, un cattivo che entra in scena co’ la sicurezza de uno che sa già d’avè er sequel pagato. 😈

Er film attinge a piene mani dalla mitologia indiana: dèi, armi cosmiche, profezie, demoni e destini che se rincorrono come li taxi a Roma er sabato sera. Pe’ chi conosce la tradizione, probabilmente ogni simbolo ha un peso enorme. Pe’ noi poveri cristi arrivati al cinema co’ un sacchetto de popcorn, certe scene rischiano de sembrà “occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”. Però, ammettiamolo: er mito è questo e nun è colpa sua se la regia ogni tanto lo trasforma in un videogioco co’ li sari. 🕉️

“Quando Ravana parla, sembra Kratos. Nun quello epico. Quello che ha appena scoperto che er controller nun ha batteria.”

✅ Cosa funziona in Ramayana – Er Kolossal che Almeno Ci Prova

Prima cosa: er film intrattiene. Nun è n’opera che te cambia la vita, né una de quelle che te fa uscì dal cinema co’ l’anima pulita e er portafoglio più leggero de convinzioni. Ma pe’ quasi tre ore nun te annoia in modo criminale, e nel 2026 questo è già un traguardo che andrebbe premiato co’ na targa.

L’attori ci credono, e parecchio. Ranbir Kapoor ha la compostezza del principe che sa d’esse’ destinato alla grandezza, Sai Pallavi porta dignità e intensità pure quando la sceneggiatura la tratta come la classica principessa da salvare, mentre Yash fa del cattivo un monumento de barba, sguardo truce e dialoghi che andrebbero fusi nel bronzo: “È venuto tutto spavaldo, er più grosso…”.

Poi c’è la sorpresa: quasi niente balletti. Solo na danza d’iniziazione e qualche canzone, ma niente cori che piovono dal cielo, niente numeri musicali che interrompono la rissa pe’ spiegà l’amore co’ na coreografia. Er film se vuole fa’ prende’ sul serio, e almeno su questo ha er coraggio de rompe’ co’ la formula Bollywood più prevedibile. 💃

“Qui non ballano manco quando schioppano li demoni. Rispetto!”

❌ Perché non guardare Ramayana – La Leggenda in Modalità Demo

Ora veniamo alla parte dolorosa: er film ha l’ambizione de un kolossal e la scrittura de na soap turca delle tre del pomeriggio. Li dialoghi, soprattutto verso er finale, raggiungono livelli de solennità involontaria che fanno venì voglia de chiamà Mediaset e chiede’ se hanno perso na sceneggiatura.

La CGI è “discreta”, nel senso che nun è un disastro totale ma manco quarcosa che te fa dimenticà che stai guardando pixel. A tratti pare er lavoro de na serie americana de buon livello, cioè niente male finché nun te accorgi che er film ha pretese de epopea cosmica. Quando l’elefanti volano, la meraviglia c’è. Quando arrivano li primi piani, invece, l’effetto speciale pare avè bisogno de na pausa caffè e de un corso de recupero. 🐘

E er doppiaggio italiano, amico mio, è un caso clinico. Nun dico che sia brutto in senso tecnico: dico che stona, che appiattisce, che trasforma solennità millenaria in tono da trailer de videogioco. Quando parla er cattivo, tra voce grave, pose da antieroe e aria de uno che se vuole vendicà degli dèi ma ha scordato dove ha lasciato l’ascia, capisci subito che qualcosa nun torna. E nun è un complimento. La recitazione degli attori indiani è spesso sopra le righe, enfatica e carica di teatralità, ma è proprio questa intensità che il doppiaggio italiano avrebbe dovuto preservare. Invece, con la sua eccessiva linearità, finisce per smorzare le interpretazioni e vanificare parte del lavoro degli attori.

“Rama ha er destino negli occhi. Ravana ha la barba giusta pe fa er cattivo de un film indù.”

🌀 Extra – Er Fantasy Indiano: Quelli Che Fanno Spada e Stregoneria

Er cinema fantasy indiano è na bestia particolare. Nun è solo “spada e stregoneria” co’ li turbanti: è un mondo dove li dèi cammineno fra la gente, li destini pesano più de un macigno, e ogni battaglia sembra avè un significato che va oltre le botte. Quando funziona, tipo certi capitoli de Baahubali o certi momenti de RRR, riesce a unì spettacolo, emozione e senso del sacro senza fa’ sembrà tutto un videogioco.

Baahubali, pe’ esempio, è na saga che costruisce un mondo intero: regni, tradimenti, battaglie epiche e personaggi che sembrano usciti da n’epopea antica. RRR, invece, piglia la storia e la trasforma in un action movie da urlo, co’ li protagonisti che saltano, lottano e si salvano la vita come se niente fosse. E poi c’è Kantara, che mescola folklore, mito e horror in un modo che fa venì i brividi.

Er fantasy indiano ha na forza che er fantasy occidentale spesso ha perso: la fede. Non la fede come slogan da poster, ma la convinzione che li eventi abbiano un senso cosmico, che li personaggi siano parte de un disegno più grande. Quando un film indiano riesce a trasmette’ questo, la meraviglia c’è. Quando no, li dèi sembrano personaggi de un MMO co’ li costumi storicizzati.

Er rischio, però, è sempre lo stesso: trasformà er sacro in spettacolo, e la leggenda in effetti speciali. Alcuni film ci riescono, altri no. Ma quando il fantasy indiano trova l’equilibrio fra mito, azione e cuore, diventa na cosa che er cinema occidentale spesso nun sa fa’ più.

“Er destino è scritto, dicono. Peccato che er doppiaggio sembri scritto co’ la mano manca.”

🎭 Conclusioni – La Leggenda Che Nun ha Voce

Ramayana: La Nascita di una Leggenda è un kolossal che se vuole fa’ passa’ pe’ na Bibbia visiva ma, troppo spesso, sona come na demo tecnica co’ un problema de identità. La mitologia c’è, l’ambizione c’è, li attori ci credono, ma la macchina narrativa ogni tanto sputa scintille invece de fuoco.

Er problema nun è che er cinema indiano sia “troppo indiano”. Er problema è che questo film, co’ tutto quello che aveva tra mani, poteva fa’ molto de più. Ci sono stati titoli indiani recenti più riusciti, più vivi, più capaci de unì spettacolo e cuore. Qui, invece, l’epica resta spesso sulla carta: bella da guardà, difficile da sentì. Vedemo che faranno cor seguito atteso nel 2028 sempre se arriverà pure da noi.

Verdetto: si può fa’ di più. Molto de più. Perché na leggenda millenaria merita almeno de nun sembrà er pilot de na serie fantasy cancellata dopo tre puntate.

Il film è al cinema dal 19 Novembre distribuito da Eagle Pictures per Sony Pictures.

Regia: Nitesh Tiwari Con: Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, Yash, Ravi Dubey, Sunny Deol Anno: 2026 Durata: 167 min. Paese: India Distribuzione: Eagle Pictures