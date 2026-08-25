Poliziotto senza paura (Magnum Cop) – Merli a Vienna, senza distintivo e senza pietà – Recensione Blu-Ray

Poliziotto senza paura (Magnum Cop): Il poliziottesco cambia abito, prende un aereo per Vienna e lascia Maurizio Merli senza divisa, senza soldi e con un caso che puzza di morte già dal primo fotogramma. Disponibile in edizione digipack Combo (Blu-Ray + DVD) con Artus Films dal 2 settembre 2025 sul mercato Home Video francese.

🔥 Trama e giudizio sintetico – Walter Spada, detective privato con la bolletta sul collo

Nel 1978 il poliziottesco italiano era già una bestia ferita: meno certezze, più cadaveri, meno fiducia nello Stato e molta più voglia di guardare dentro il marcio. in Poliziotto senza paura, Stelvio Massi prende Maurizio Merli, gli strappa di dosso la solita uniforme da commissario spaccamascelle e lo trasforma in Walter “Wally” Spada, investigatore privato romano detto “Volpe”.

Spada è un ex poliziotto cacciato per i suoi metodi sbrigativi, uno che non ha nemmeno i soldi per tenere accesi telefono e luce in ufficio. Un ricco uomo d’affari australiano gli affida il ritrovamento della figlia, rapita a Vienna. Sembra il solito incarico da catalogo hardboiled: cliente facoltoso, figlia scomparsa, indizi nebulosi, una bella donna che complica le cose. Peccato che Massi infili Spada dentro un giro di prostituzione minorile, ricatti e perversioni dell’alta borghesia.

Il film parte con un tono quasi scanzonato, sfrutta il Merli più spaccone e piacione, poi tira il freno a mano e ti scaraventa contro un finale nerissimo. Non c’è alcuna catarsi, nessuna giustizia consolatoria, nessuna medaglia da appuntare al petto. Il caso si risolve, ma la vittoria ha il sapore di un posacenere bagnato.

Massi dirige con il suo mestiere da artigiano della dinamite: inquadrature secche, inseguimenti robusti, ritmo sempre vivo e una Vienna fredda, elegante e falsa come il sorriso di un banchiere davanti alla Guardia di Finanza. Joan Collins non è lì soltanto per arredare l’inquadratura: porta sensualità, ambiguità e una presenza internazionale che aiuta il film a scivolare dal poliziottesco stradale all’euro-noir.

Voto al film: 8/10

“Qui non ci sono buoni, Spada. Ci sono solo conti da pagare”

👁️ Analisi video – Un master con grinta, graffi e qualche cerotto digitale

L’edizione francese Artus Films di Poliziotto senza paura arriva in Blu-ray nel corretto formato cinematografico 1.85:1, con trasferimento 1080p e un’immagine che, nel complesso, sa ancora farsi rispettare. I contrasti sono il punto di forza: neri solidi, una buona percezione della profondità e una fotografia che conserva il giusto peso nelle sequenze viennesi, tra interni borghesi, notturni e ambienti più sordidi.

La definizione è generalmente soddisfacente, con diversi primi piani ben leggibili e una resa cromatica viva senza trasformare il film in una réclame di detersivi. La grana c’è, ed è giusto che ci sia: questo è cinema di genere girato su pellicola, non una serie Netflix sterilizzata in sala operatoria.

Il problema è che il restauro non appare sempre omogeneo. Restano puntinature bianche, segni di usura, graffi e raccordi di montaggio ben visibili. L’ultimo rullo è il più malconcio, con polvere e imperfezioni che aumentano proprio quando la storia dovrebbe stringere il coltello. In alcune dissolvenze la definizione cala sensibilmente, mentre la grana alterna momenti naturali ad altri più levigati, quasi sospettosamente ripuliti. Non un disastro, ma quel genere di intervento intermittente che fa storcere il naso a chi sa riconoscere il cinema dalla plastica.

Per avere un parametro, il Blu-ray Raro Video statunitense usa un master differente con una grana più coerente e all’assenza di evidenti manipolazioni digitali. L’Artus, però, non si comporta da relitto: è una visione appagante, solo meno costante e meno impeccabile nella pulizia dei materiali

Buono e spesso molto bello, ma con le cicatrici in vista. Non è un restauro da teca climatizzata, è un poliziottesco che ha attraversato un vicolo buio senza togliersi il cappotto.

“La grana è presente, come è giusto che sia. Ogni tanto qualcuno prova a pettinarla, e lì il disco si mette la brillantina.”

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🔊 Analisi audio – Cipriani al sintetizzatore: sirene, malinconia e paranoia

Artus Films ha incluso le tracce italiana e francese in 2.0, entrambe pulite e assolutamente funzionali. La raccomandazione è semplice: ascoltate il film in italiano. È la traccia più equilibrata, con dialoghi chiari, effetti ben amalgamati e una resa più corposa della colonna sonora di Stelvio Cipriani.

Cipriani qui si diverte a deviare dalla solita carreggiata funk del poliziottesco. Ci sono sintetizzatori, suggestioni progressive, tappeti sonori più ipnotici che muscolari e un tema lounge costruito attorno alla presenza di Joan Collins. Una scelta che contribuisce a rendere il film più straniante e malinconico del classico commissario che menava tutti.

Nessun miracolo multicanale, ovviamente. Ma un 2.0 pulito, vivo e rispettoso del mix d’epoca fa molto più rumore di tanti Atmos gonfiati a compressore.

“Il DVD incluso è il paracadute per chi vive ancora in una casa dove il Blu-ray viene guardato come stregoneria.”

⬆️GUARDA IL NOSTRO UNBOXING⬆️

📀 Analisi extra – Un digipack che non è uscito da un distributore automatico

Artus Films tratta Poliziotto senza paura con una cura superiore alla media del mercato da recupero, proponendo un Combo Blu-ray + DVD in digipack cartonato con custodia (trovate il nostro video Unboxing nell’articolo). Già questo, per un film che per anni è rimasto in quella zona grigia dove i cult vengono citati più di quanto vengano davvero visti, ha un suo peso.

Sul fronte dei contenuti speciali troviamo:

Presentazione del film a cura di Curd Ridel (27 Minuti) in lungua francese.

(27 Minuti) in lungua francese. Intervento dedicato a Danilo Massi e alle maestranze coinvolte nella lavorazione (32 minuti) in lingua italiana.

e alle maestranze coinvolte nella lavorazione (32 minuti) in lingua italiana. Galleria con fotografie e locandine d’epoca

Non è un’edizione enciclopedica, ma è un pacchetto coerente: materiale contestuale, memoria produttiva e galleria iconografica. Roba concreta, non tre trailer sgranati e una schermata statica chiamata “contenuto speciale” per far numero.

Il confronto con il Raro Video è curioso. L’edizione americana (di matrice italiana) offre un video più convincente, ma lato extra è più asciutta: il vero fiore all’occhiello è il commento audio con Nathaniel Thompson, Troy Howarth ed Eugenio Ercolani, utile per chi vuole un accompagnamento critico continuo per tutta la durata del film.

Artus Films non sfonda la parete con un ariete, ma porta in tavola sostanza e un confezionamento da collezione. Per una produzione di nicchia, è già più di quanto facciano certi editori col pedigree e la pigrizia.

“Merli senza distintivo è come un revolver senza fondina: più scomodo, ma sempre pronto a fare rumore.”

📦 Box: Maurizio Merli, la caduta dell’uniforme

Maurizio Merli qui chiude idealmente la parabola del commissario di ferro che aveva reso popolare a metà anni Settanta. In Roma violenta e Napoli violenta era il volto furibondo della legge che scavalca le procedure; in Poliziotto sprint diventava un atleta del volante; nei titoli finali della sua stagione con Massi l’eroe si scopre sempre più isolato, fragile e schiacciato dalla corruzione.

in Poliziotto senza paura, Walter Spada, è l’ultimo stadio della malattia. Non è un commissario, non rappresenta più lo Stato e non promette ordine. È un privato senza soldi, fuori giurisdizione, costretto a inseguire la verità perché qualcuno lo paga, non perché crede davvero che la giustizia possa vincere.

Il merito di Massi è proprio qui: prende il volto granitico di Merli e gli mette sotto i piedi il pavimento marcio. Il risultato è un personaggio meno iconico dei vari Betti, Tanzi o Mariani, ma più tragico e sorprendentemente moderno.

✅ Conclusioni – Da comprare, anche se il negativo ha preso più botte di Merli

Poliziotto senza paura (Magnum Cop) è un poliziottesco atipico e importante, uno di quei film che prendono gli ingredienti del genere e li lasciano marcire al freddo. Ci sono inseguimenti, pugni, corpi, pistole e una donna fatale, ma sotto la carrozzeria c’è un noir amarissimo sulla borghesia corrotta, sull’innocenza perduta e sulla completa inutilità dell’eroe.

Il Blu-ray Artus Films è consigliato senza troppe cerimonie. Il video non è perfetto e soffre di una pulizia discontinua, soprattutto nel finale, ma i contrasti, il dettaglio e la resa generale regalano comunque una visione nettamente superiore alle vecchie soluzioni casalinghe. L’audio italiano è ottimo per il contesto, gli extra sono sensati e il Combo Blu-ray + DVD ha il sapore dell’oggetto pensato per chi colleziona davvero.

Se cerchi il Merli più muscolare e trionfante, parti da Roma violenta. Se invece vuoi vederlo quando la divisa è già diventata un fantasma e il mondo ha smesso di meritare un salvatore, questo disco Artus Films è il biglietto per Vienna. Non aspettarti un restauro da 4K di lusso: qui trovi polvere, graffi e dolore. Esattamente come dovrebbe essere.