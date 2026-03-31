Nippon Shock Sgancia la Bomba Bipolare di Aprile: Dalla Tisana-Core ai Mecha-Scolarette!

Dal comfort visivo di Home Lovers all’incubo robotico di Jyoshikohei: la Nippon Shock ci serve il cortocircuito mentale perfetto per distruggere e curare la nostra psiche in due sole letture.

Tenetevi forte, perché ad aprile la Nippon Shock Edizioni del buon Adriano Forgione ha deciso di testare la nostra stabilità mentale portando in Italia due titoli che definire agli antipodi è un eufemismo. Da una parte abbiamo la quintessenza del relax domestico, dall’altra un incubo mecha che vi farà rivalutare il concetto stesso di “guerra robotica”. Mettetevi comodi, aprite il portafogli e preparatevi a un vero e proprio ottovolante emotivo.

Home Lovers: Il Manga Che Vi Farà Vergognare Della Vostra Stanza

Avete presente quelle atmosfere lofi-hip-hop con la ragazza che studia in una stanza perfetta? Ecco, Chiaki Ida ha preso quel mood, lo ha elevato ad arte e ci ha tirato fuori Home Lovers. Parliamo di un volume unico interamente a colori che in Giappone ha piazzato più di 200.000 copie, diventando un vero e proprio culto per chi ama la narrativa intimista.

L’autrice ci porta a spiare (in senso buono, giuro) la vita domestica di cinque personaggi: Sasa, Kae, Nanako, Midori e Akira. Tra tazze fumanti, luci soffuse e un disordine che riesce a essere esteticamente impeccabile, questo manga trasforma l’arredamento in uno specchio dell’anima. È l’acquisto perfetto a 15,00€ per chi vuole rilassarsi, o per chi ha bisogno di un manuale illustrato su come rendere accogliente il proprio tugurio da collezionista compulsivo.

Jyoshikohei: Evangelion Incontra il Reparto Psichiatrico

Se Home Lovers vi ha coccolato, Jiro Matsumoto (sì, il genio malato dietro Freesia) è qui per prendervi a schiaffi con JYOSHIKOHEI – Mecha Guerriere d’Assalto. Scordatevi i classici Gundam o i rassicuranti Mazinga: qui siamo nel futuro distopico e i mecha giganti da guerra hanno… l’aspetto di formose studentesse liceali.

In questo primo volume (di 7), Matsumoto spinge il pedale dell’acceleratore sulle sue ossessioni storiche: violenza, alienazione, erotismo disturbante e surrealismo da incubo puro. È un seinen estremo che usa i “robot-scolarette” non per fare fan-service a buon mercato, ma come laboratorio malato per esplorare la disumanizzazione dell’umanità. Se cercavate un manga capace di farvi dire “ma che diavolo sto leggendo?” a ogni singola pagina, a soli 7,90€ avete trovato il vostro nuovo Santo Graal.

Dove Trovare Questa Doppia Follia

Entrambi i volumi saranno disponibili da aprile in fumetteria, libreria, sui soliti store online e ovviamente sul sito ufficiale di Nippon Shock. Il nostro consiglio? Comprateli entrambi e leggeteli rigorosamente in sequenza: prima vi traumatizzate la psiche con le liceali robotiche giganti di Matsumoto, e poi usate le atmosfere chill di Chiaki Ida come terapia riabilitativa. Non c’è di che!