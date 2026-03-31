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Nippon Shock 33 è qui: più robot, più nostalgia e caos, una trappola per otaku recidivi

Davide Belardo 6 giorni fa CULTURAL, FUMETTI Lascia un commento 33 Vista

Preparatevi a fare spazio in libreria, perché l’inarrestabile Adriano Forgione ha appena sganciat il numero 33 di Nippon Shock Magazine. Questa nuova uscita e nuovo attentato ai nostri portafogli e al nostro tempo libero, un concentrato di pura nostalgia.

Il Ruggito di Daltanious

Se siete cresciuti a pane e super robot, preparate i fazzoletti: il piatto forte è un dossier titanico su Mirai Robo Daltanious. Il pezzo sviscera l’incredibile genialità del concept che unisce un leone, un androide e un’astronave, analizzando l’impatto visivo e le scelte registiche che hanno segnato in positivo un’intera generazione. Tra i contenuti spiccano le testimonianze di Mitsuko Horie e ad Argante, rispettivamente le voci della sigla giapponese e di quella iconica italiana, oltre a una panoramica letale sui modellini vintage che vi farà correre a controllare il saldo della carta di credito.

Tra Maledizioni, Cyberpunk e Lacrime

L’Amministratore Unico Forgione e la sua redazione non si sono limitati ai mecha, imbastendo un menù trasversale che copre ogni nostra ossessione animata:

  • Jujutsu Kaisen: per chi ama le mazzate moderne, le scuole di stregoneria e i combattimenti dark fantasy che spaccano lo schermo.
  • Grandi Classici Strappalacrime: un doveroso omaggio ai melodrammi insuperabili de La Maschera di Vetro e alla resilienza psicologica di Polyanna e il gioco della felicità.
  • Fantascienza e Magia: si passa dall’esistenzialismo cibernetico del capolavoro Ghost in the Shell agli incantesimi nostalgici di Sandy dai Mille Colori.
  • Le Chicche Assurde: veri e propri scavi archeologici con la riscoperta di Temple & Tam Tam e un tuffo nella follia performativa de Le Bizzarre Avventure di JoJo – Live.

Coordinate per l’Acquisto

Questo volume di 80 pagine in formato A4 è già in agguato nelle migliori edicole, fumetterie e sugli store online. Per soli 9,50 euro vi portate a casa una rivista che conferma l’intento diabolico della Nippon Shock Edizioni: far felici i nostalgici, i collezionisti storici e i nuovi adepti dell’animazione giapponese.

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About Davide Belardo

Editor director, ideatore e creatore del progetto Darumaview.it da più di 20 anni vive il cinema come una malattia incurabile, videogiocatore incallito ed ex redattore della rivista cartacea Evolution Magazine, ascolta la musica del diavolo ma non beve sangue di vergine.

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