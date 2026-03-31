Nippon Shock 33 è qui: più robot, più nostalgia e caos, una trappola per otaku recidivi

Preparatevi a fare spazio in libreria, perché l’inarrestabile Adriano Forgione ha appena sganciat il numero 33 di Nippon Shock Magazine. Questa nuova uscita e nuovo attentato ai nostri portafogli e al nostro tempo libero, un concentrato di pura nostalgia.

Il Ruggito di Daltanious

Se siete cresciuti a pane e super robot, preparate i fazzoletti: il piatto forte è un dossier titanico su Mirai Robo Daltanious. Il pezzo sviscera l’incredibile genialità del concept che unisce un leone, un androide e un’astronave, analizzando l’impatto visivo e le scelte registiche che hanno segnato in positivo un’intera generazione. Tra i contenuti spiccano le testimonianze di Mitsuko Horie e ad Argante, rispettivamente le voci della sigla giapponese e di quella iconica italiana, oltre a una panoramica letale sui modellini vintage che vi farà correre a controllare il saldo della carta di credito.

Tra Maledizioni, Cyberpunk e Lacrime

L’Amministratore Unico Forgione e la sua redazione non si sono limitati ai mecha, imbastendo un menù trasversale che copre ogni nostra ossessione animata:

Jujutsu Kaisen : per chi ama le mazzate moderne, le scuole di stregoneria e i combattimenti dark fantasy che spaccano lo schermo.

: per chi ama le mazzate moderne, le scuole di stregoneria e i combattimenti dark fantasy che spaccano lo schermo. Grandi Classici Strappalacrime : un doveroso omaggio ai melodrammi insuperabili de La Maschera di Vetro e alla resilienza psicologica di Polyanna e il gioco della felicità.

: un doveroso omaggio ai melodrammi insuperabili de La Maschera di Vetro e alla resilienza psicologica di Polyanna e il gioco della felicità. Fantascienza e Magia : si passa dall’esistenzialismo cibernetico del capolavoro Ghost in the Shell agli incantesimi nostalgici di Sandy dai Mille Colori.

: si passa dall’esistenzialismo cibernetico del capolavoro Ghost in the Shell agli incantesimi nostalgici di Sandy dai Mille Colori. Le Chicche Assurde: veri e propri scavi archeologici con la riscoperta di Temple & Tam Tam e un tuffo nella follia performativa de Le Bizzarre Avventure di JoJo – Live.

Coordinate per l’Acquisto

Questo volume di 80 pagine in formato A4 è già in agguato nelle migliori edicole, fumetterie e sugli store online. Per soli 9,50 euro vi portate a casa una rivista che conferma l’intento diabolico della Nippon Shock Edizioni: far felici i nostalgici, i collezionisti storici e i nuovi adepti dell’animazione giapponese.