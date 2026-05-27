Nikita – Il 4K che ti spacca lo schermo – Recensione

Nikita: Quello di Luc Besson è un thriller che ti prende per la gola e non ti molla fino ai titoli di coda, e ora finalmente arriva in 4K come si deve. Disponibile dal 23 aprile 2026 con Mustang Entertainment distribuito da Eagle Pictures nella collana 4Kult.

🔥 Trama e Sentenza sul Film che cambiato le donne d’azione del cinema

Nikita (Anne Parillaud) è una tossicodipendente che uccide un poliziotto durante una rapina finita male. Invece di finire in prigione, i servizi segreti francesi le offrono un patto: diventare un’assassina o morire. Nikita viene addestrata da Bob (Tchéky Karyo), un agente cinico, e trasformata in un’arma elegante. Dopo anni di addestramento le danno una nuova identità normale e incontra Marco (Jean-Hugues Anglade), un farmacista ignaro del suo passato. Ma tenere due vite è come camminare su una mina: prima o poi esplode.

Il film è un capolavoro del genere, un precursore di Léon e di mezza spy story moderna. Voto 9 su 10.

“Non fidarti del masterizzatore, ti frega come un colpo basso” – dal film che non hai mai visto ma dovresti

👁️ Analisi Video – Un Master che Sputa Fuoco

Questa è un restauro in 4K supervisionato dallo stesso Luc Besson, non un upscaling fatto col metodo “prendi il Blu-ray e shetta su 4K“. Hanno fatto uno scan dalla negativa originale a 2160p, con HDR su disco da 66 GB.

La grana è preservata, non lavata via come fanno certi masterizeri economici. I colori hanno il grading HDR giusto: esalta i neri profondi del noir parigino senza strizzare l’occhio al neon da discoteca. Vedi i pori della Parillaud, la texture delle giacche, la sporcizia sulle strade di Parigi. Niente banding, niente artefatti, anche a occhio armato. Bitrate intorno ai 60 Mbps. È un lavoro da veri cinefili.

“Questo 4K è così nitido che vedi persino i rimpianti di Besson prima di andare a Hollywood”

🔊 Analisi Audio – Un Sonoro Che Ti Entra nelle Ossa

Le tracce sono DTS-HD Master Audio lossless 5.1 in francese e italiano. Attenzione: la traccia italiana come impatto sonoro è meglio di quella francese, te lo segnalo. Dialoghi chiari, colonna sonora di Éric Serra che respira, esplosioni con impatto. Non è Atmos ma è un film del 1990, non un Transformers.

📀 Analisi Extra – Il Fantasma che Non C’è

Qui arriviamo al punto dolente: l’edizione italiana 4Kult di Eagle Pictures non ha bonus sul disco 4K. La collana 4Kult è nota per essere spesso avara di extra. Hanno incluso la card da collezione a tiratura limitata 1000 copie e Trailer di ogni tipo. Mustang che cura l’edizione non ha saputo offrire di più.

Se vuoi i bonus veri devi correre sulle versioni estere. Lì trovi il making of “Au cœur de Nikita” del 1990, Nikita Tour con il reportage sull’uscita in sala, interviste con Anne Parillaud, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Christophe Vassort primo assistente regista e André Labbouz supervisore del restauro Gaumont.

L’edizione italiana a 29,99 euro di listino ti dà video e audio top. Se vuoi i bonus devi cercare in altro continente. Eagle Pictures ha distribuito il 4Kult essenziale.

“Gli extra sono più rari di un regista onesto a Cannes”

✅ Conclusioni – Verdetto Finale: Compra o Scappa

Compra, senza se e senza ma. Questo 4K di Nikita è la prova che quando si tratta di cinema vero il restauro conta più di mille trailer. Il video è un A+, l’audio è solido, la card da collezione è un tocco da manuale per la collezione.

Se hai TV 4K HDR e lettore Ultra HD questo disco è obbligatorio. Se non li hai, compralo lo stesso e compra un TV. Nikita merita di essere visto come Besson lo ha immaginato, non come Netflix te lo rifà col codec x265.

Voto edizione: 9 su 10. Video laser, audio esplosivo, ma gli extra li cerchi in altro continente.

📦 Box: Il vulcano di Hollywood

Prima di Nikita, Luc Besson era un giovane regista con il desiderio di fare cinema di genere senza i limiti della tradizione francese. Nikita è il suo primo vero successo internazionale e segna l’inizio di uno stile che distruggerà i confini tra cinema europeo e Hollywood.

Dopo Nikita viene Léon, poi il Quinto Elemento, poi Giovanna d’Arco, poi una catasta di film che non c’entrano nulla. Ma Nikita resta il punto di partenza. La mano di Besson allo stato puro: ritmo frenetico, estetica stilosa, eroine fragili ma letali, e quella mescolanza di violenza e romanticismo che diventerà il suo marchio.

L’influenza di Nikita sul genere è enorme. Senza Nikita non avremmo Atomica Bionda, non avremmo la serie Nikita con Maggie Q, non avremmo Anna, non avremmo mezza spy story con donne-assassine degli anni 2000. Il film ha inventato l’archetipo dell’assassina addestrata che vuole uscire dal gioco, un cliché che usano tutti oggi e che loro non fanno altro che copiare.

Il cinema di Besson dopo Nikita si divide in due: quello vero e quello che ha fatto per pagarsi le coglionate. Ma Nikita resta il suo film più onesto, quello in cui non ha ancora tradito se stesso. È il precursore di tutto il genere action moderno, e questa 4Kult lo restituisce con la qualità che merita.