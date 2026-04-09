My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow – Testimonianze dalla Russia – Recensione

My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow è un documentario di durata notevole, 5 ore divise i 5 capitoli che cattura l’attenzione. La regia di Julia Lotkev riporta la spontaneità e la disperazione dei giornalisti indipendenti in Russia.

My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow di Julia Loktev è stato un caso nei festival indipendenti internazionali dello scorso anno. Ora disponibile su Mubi, riesce a far superare la prima resistenza alla visione, la durata, già dalle prime scene.

Cosa funziona in My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow

Il documentario parte da un presupposto intrigante: riportare le testimonianze di giornalisti indipendenti russi dal 2021 fino ai giorni nostri. Un punto di vista quindi originale e che emerge poco soprattutto nelle cronache. Quello che colpisce di questi giornalisti è la loro giovane età e il loro entusiasmo nonostante ogni giorno si ritrovino ad avere meno libertà.

La prima parte del documentario segue 5 personaggi: Anna che lavora nella tv indipendente Rain Tv, Ksenia, che attende di avere notizie del fidanzato giornalista arrestato e rinchiuso in prigione senza contatti con l’esterno da più di un anno, Irina, Alesya e Sonya, tutte giornaliste e tutte accusate di essere “foreign agents“, operatrici di paesi esteri contro la madre patria.

Loktev pedina i suoi personaggi e ci si appassiona alla loro storia perchè li si riconosce come molto vicini, hanno ambizioni e uno stile di vita condivisibile. Il documentario non scende mai nel lamento ma si avverte piuttosto un’allerta di come sia facile perdere le proprie libertà.

Perché non guardare My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow

Aldilà della curiosità di sapere come andrà a finire, la Loktev sta preparando la parte 2 dedicata all’esilio dei suoi personaggi, il documentario alla lunga risulta ipnotico ma anche un poco ripetitivo, forse anche per il senso di soffocamento dato dall’eliminazione progressiva delle libertà. E’ un film manuale, per aprire le menti e gli occhi.

My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow è disponibile in streaming su MUBI.

Regia: Julia Loktev Con: Anna Nemzer, Ksenia Mironova, Irina Dolinina, Alesya Marhokhovskaya, Sonya Groysman Anno: 2024 Durata: 5h15minuti Paese: USA/Russia Distribuzione: Mubi