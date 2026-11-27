MobLand 2 – È tornata l’inossidabile famiglia Harrigan! – Recensione della serie tv con Tom Hardy e Pierce Brosnan

MobLand 2: La nostra turbolenta, agguerrita, strampalata, ricca e vendicativa “famigliola”, fieramente capeggiata dall’inarrendevole pater familias Conrad, consuetamente affiancato dal duro, muscoloso braccio destro Harry Da Souza, è nuovamente pronta a battagliare nel dar filo da torcere a chiunque oserà “imbrattarla”, sfidarla e osteggiarla.

Dallo scorso 18 settembre, a regolare scadenza settimanale, son approdati su Paramount+ i nuovi, esplosivi e magnifici dieci episodi della seconda stagione di MobLand (attenzione, la dicitura corretta è esattamente questa riportatavi). Dopo averci fortemente intrattenuto, intrigato e tenuto col fiato sospeso con le primissime avventure, pirotecniche e irresistibili, la succitata serie tv concepita da Ronan Bennett, principale sceneggiatore assieme a Jez Butterworth (Edge of Tomorrow), con l’apporto d’altri collaboratori valenti in fase di scrittura, cofinanziata e patrocinata da Guy Ritchie (The Covenant), regista anche di alcuni episodi, malgrado numerose vicissitudini produttive e non pochi intoppi occorsi durante la sua travagliata lavorazione, è dunque “sbarcata”, financo a furore di popolo, datone l’immediato successo planetario riscontrato che n’indusse il prosieguo, sui nostri schermi.

Essendo noi dichiarati ammiratori del primo segmento, non vedevamo l’ora di apprestarcene a visionarla per intero e, nelle prossime righe, disamineremo questo secondo capitolo pimpante, ripieno di novità importanti, parimenti a nostro avviso entusiasmante. Perfino, osiamo dire, superiore e permeato di maggior pessimismo, di cineree atmosfere tetre associate alle consuete scene d’azione assai movimentate. MobLand 2 è, rispetto alla tranche capostipite, sovente maggiormente crepuscolare e intonata fotograficamente su tonalità lividamente scure e persino lugubri.

Trama, molto riassunta per evitarvi rivelazioni improprie e, datane la vastità degli episodi, per di più con singoli e singolari intrecci contorti, giocoforza delineata nei suoi elementi primari:

Dopo aver sbaragliato l’acerrima famiglia rivale degli Stevenson, in seguito all’incarcerazione di Conrad (Pierce Brosnan, Il club dei delitti del giovedì), al suo successivo rilascio dalla dura prigionia e il ricongiungimento con l’adorata moglie, simpaticamente “arpia”, Maeve (Helen Mirren, La promessa), l’irriducibile dinastia Harrigan è ripartita a viver allegramente, unitamente assieme nella loro fastosa magione regale da ricchi signori “agganciati” ai lor affari non sempre, anzi quasi mai, penalmente immacolati.

Ricordiamovi, non per esser pedanti, bensì soltanto per puntualità e a mo’ di promemoria della season precedente, la famiglia Harrigan è formata, oltre che dai due coniugi poc’anzi detti, dai figli, dalla notevole differenza età anagrafica, Kevin (Paddy Considine), ammogliato a Bella (Lara Pulver) ma separatone, Seraphina (Mandeep Dhillon, After Life) ed Eddie (Anson Boon, Good Boy), figlio di Bella.

Spesso s’affida per le omicide missioni punitive più pericolose e ardite al personal sicario e risolutore inflessibile (gli americani direbbero fixer), intrepido e roccioso Harry Da Souza (un magnetico Tom Hardy, Havoc). Fedelissimo agli ordini e giammai traditore. Il quale è attualmente in rotta definitiva di collisione, anzi in prossimità del divorzio, nei riguardi della consorte Jan (Joanne Froggatt).

Nel frattempo, le “quotazioni” degli Harrigan stanno in maniera vertiginosa colando a picco e, avendo loro pestato i piedi, nel corso di varie decadi, a troppe organizzazioni criminali e/o famigliari altrui, son ora presi di mira pressoché da chiunque, non soltanto dai propri storici antagonisti più temibili e noti. Inoltre, dovranno vedersela con l’arcigna, glaciale Kat McAllister (Janet McTeer). Un’algida donna arcimiliardaria senz’alcuno scrupolo morale, all’apparenza invece eticamente incontaminata, la qual in verità, dietro le mentite spoglie, i sontuosi abiti in gonnella e gli attillati tailleur vellutati d’una bella donna di classe straripante d’eleganza impeccabile, è la segreta leader freddamente calcolatrice e gangster micidiale d’un gigantesco cartello di narcotraffico implacabile, a sua volta ammanicato a personaggi eufemisticamente discutibili, altrettanto ambigui, biechi e scevri di qualsivoglia gradazione di pietà e compassione nei confronti di chi sgarra oppure tenta di fregarli in modo più o meno capzioso che sia.

Lei sta ordendo un piano subdolo per annientare gli Harrigan. Infatti, tal spietata “dark lady” sui generis è severamente intenzionata ad affondar definitivamente Conrad, family & company. In questa sua “impresa” sarà coadiuvata dal sinistro Colin Tattersall (Toby Jones, Red Lights) e dall’efferato killer Frankie Cooper (Johnny Flynn, Ripley).

Se dunque Kat non desidera altro che aspettar il momento propizio per trafiggere gli Harrigan e sferrargli il colpo di grazia, apponendo, così facendo, la lapidaria parola fine e la pietra tombale al patriarcale casato retto da Conrad, a sua volta gli Harrigan certamente non gliela daranno vinta facilmente. Chi tale disfida vincerà, chi ce la farà, a Kat sarà reso in cambio pan per focaccia? Gli Harrigan, d’altronde, non si son mai arresi… Arriveranno tutti alla resa… dei conti epica. Soprattutto a un duello senz’esclusione di colpi, finanche bassi, esplosivo e indimenticabile.

Infine, Harry ha una figlia adolescente, Gina (Teddie Allen), a cui tiene più della sua stessa vita e che dunque non abbandonerà mai, soprattutto in caso di pericolo e situazioni in cui a farla da padrona sarà l’extrema ratio… Sarà fatta di ogni cattivo razzia?

Cosa funziona in MobLand 2

Compatta e mastodontica come la possanza granitica del grande Tom Hardy, sorretta da un eterogeneo cast eccezionale affiatato al massimo, diretta nelle singole puntate, rimarchiamo, da alternatisi registi di valore, al solito fotografata con pregio e pregna d’affascinanti atmosfere notturne dal vivido splendore visivo, MobLand 2 scorre e si lascia guardare che è una bellezza. Intrigandoci e avvincendoci dal primo all’ultimo minuto malgrado alcune sue difettosità, però veniali, e qualche cedimento di tensione che però nelle ultime puntate ritrova fulgore, la sua corposità ritmica e il suo apice filmico sfavillante.

Inoltre, Flynn nei panni del “guascone” cattivo Cooper, perfido, altamente mellifluo ma al contempo mattacchione bastardo, sfodera una prova gigionescamente stupenda. I duetti, i confronti-scontri, anche dialettici, e le schermaglie giocate sul filo del rasoio fra Harry e Cooper sono impagabili.

Perché non guardare MobLand 2

MobLand 2 ha principalmente un’unica “pecca” evidente. Ovverosia accentra quasi unicamente l’attenzione non tanto sulle dinamiche famigliari degli Harrigan, bensì sposta il baricentro narrativo principalmente su quello che è il personaggio più carismatico, sebbene indubbiamente più azzeccato e “trascinatore” impagabile della serie, ça va sans dire, Harry Da Souza. Che, ripetiamo, essendo stato incarnato da Hardy con mirabile potenza, rischia d’offuscare tutti gli altri membri del parterre attoriale e appannare di conseguenza le lor rispettive performance, se non altrettanto memorabili, perlomeno rilevanti.

Rilevato ciò, giocando di parole, notammo anche e ivi “annotiamo” che un paio di puntate, dispersive e un po’ confusionarie, sarebbe stato meglio scorciarle e scriverle con più accuratezza. Ciononostante, nella sua interezza, MobLand 2 funziona egregiamente e si dimostra nuovamente (av)vincente.

Infine, nella penultima puntata c’è un colpo di scena mozzafiato!

Disponibile dal 18 settembre su Paramount+.

Regia: Anthony Byrne, Guy Ritchie, Lawrence Gough, Daniel Syrkin Con: Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan, Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Daniel Betts, Mandeep Dhillon, Lisa Dwan, Geoff Bell, Jasmine Jobson, Emily Barber, Anson Boon, Bradley Turner Anno: 2026 Numero episodi: 10 Paese: USA Distribuzione: Paramount+