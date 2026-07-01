Minions & Monsters – I Minions entrano nella storia del cinema… sfondando la porta – Recensione

Minions & Monsters: Un film che prova a trasformare la storia del cinema in una macchina per pop corn impazzita, e per una volta il caos ha quasi il buon gusto di essere brillante. 🎬😈

🎥 Trama – Hollywood, mostri e una sbornia di citazioni

In Minions & Monsters, i nostri omini gialli atterrano nella Hollywood degli anni ’20 come un gruppo di scimmiette iperattive scappate da un archivio della cineteca. Il loro sogno resta quello di trovare il supercattivo perfetto da servire, ma tre Minions vengono conquistati da un’altra ossessione: girare il più terrificante film horror mai visto.

Così, inseguendo creature spaventose, finiscono per evocare mostri veri, con risultati che oscillano tra il disastro organizzato e la delizia visiva. È un viaggio che parte dal cinema muto e arriva al sonoro con la grazia di un trampoliere ubriaco, ma con una sorprendente consapevolezza cinefila.

“A Hollywood bastava un’idea. Ai Minions serve anche una cintura di sicurezza.”

✅ Cosa funziona in Minions & Monsters – Una lettera d’amore piena di graffi

Il film funziona soprattutto quando smette di fare il buffone e si mette a venerare il cinema come fosse una divinità antica e leggermente sorda. L’omaggio al muto è bellissimo: si respira il cinema delle origini dei Lumière, l’elasticità di Chaplin, il tempismo chirurgico di Buster Keaton e la dinamica da coppia sbalestrata di Laurel e Hardy (Stanlio e Ollio). Memorabile tra le citazioni quella di Tempi moderni, con quella sensazione che la macchina produttiva sia sempre pronta a inghiottire tutto, perfino l’innocenza.

Il film allarga il campo e si diverte a pescare in ogni pozzo possibile del cinema classico e pop. Ci sono i mostri Universal, l’ombra espressionista del cinema tedesco, il richiamo a Metropolis, e pure una presenza che sembra arrivare direttamente dalla galassia del cinema moderno: George Lucas.

Quando il film si lascia andare a questo tipo di omaggi, diventa una festa colorata, affettuosa e spesso molto divertente. Anche i riferimenti a Casablanca, Cantando sotto la pioggia, Quarto potere, Star Wars, Lo squalo, Blob ed E.T. danno l’idea di un’opera che non vuole solo strizzare l’occhio, ma dichiarare il proprio debito verso la storia del cinema con la faccia tosta di chi entra in un museo col monopattino. L’animazione accompagna perfettamente il tono slapstick, alternando il gusto per il cartoon classico con una fluidità moderna.

Il regista di finzione, chiaramente modellato su Fritz Lang, è uno dei tocchi migliori del film. Ha quell’aria da cineasta tedesco che sembra aver respirato troppo espressionismo e dormito troppo poco, e il film lo usa come ponte perfetto tra il cinema delle origini e la fantasia animata contemporanea. Anche lo studio cinematografico dei due fratelli richiama da vicino l’universo dei Laemmle della Universal, con Carl Laemmle e Carl Laemmle Jr. a fare da ombra dietro le quinte del sogno hollywoodiano. È un richiamo che si inserisce bene nel gioco, perché qui il film non omaggia solo i film, ma anche tutto l’immaginario industriale che li ha resi possibili.

“Hollywood negli anni Venti aveva già i suoi problemi. Poi sono arrivati loro.”

❌ Perché non guardare Minions & Monsters – Quando la giostra perde una vite

Non tutto però gira come dovrebbe. In alcuni passaggi il film arranca un po’ e perde fluidità, come se avesse troppe cose da dire e non sapesse bene quale tenere in prima fila. Il risultato è che qualche segmento sembra meno compatto del previsto, e l’energia iniziale, pur restando alta, non sempre mantiene la stessa precisione.

Anche l’accumulo di citazioni, per quanto godibile, a volte sfiora il sovraccarico. È come se il film avesse svuotato un baule pieno di memorabilia cinematografica sul pavimento e poi avesse deciso di ballarci sopra. Il problema non è la ricchezza dei riferimenti, ma il fatto che ogni tanto la trama deve farsi da parte per lasciarli sfilare, e questo le toglie un po’ di slancio narrativo. Nei momenti migliori il film è una macchina da risate e amore cinefilo, nei peggiori è una centrifuga che gira a vuoto con un sorriso stampato sopra.

“Il cinema muto qui non è morto, è solo scappato prima che arrivassero loro.”

🎭 Conclusioni – Il cinema con il sorriso sporco di giallo

Minions & Monsters è una celebrazione vivace, colorata e spesso deliziosamente sfacciata del cinema, dal muto alle icone del grande schermo, con una precisione da fan scatenati e una leggerezza che gli evita il patetismo da lezione universitaria. Non è perfetto, e ogni tanto inciampa nella sua stessa voglia di omaggiare tutto, ma resta un film che sa divertirsi e far divertire, con un cuore cinefilo enorme e una faccia tosta da piccolo sabotatore del grande schermo.

Per i più piccoli la morale è semplice e pulita: le paure si affrontano meglio insieme, gli amici contano più del caos, e perfino un mostro può diventare meno mostruoso se smetti di guardarlo da solo. Per gli adulti, invece, c’è il piacere raro di vedere un film d’animazione che non si limita a citare il cinema, ma prova a ballarci dentro come un invitato che ha bevuto troppo ma conosce tutti i passi.

Minions & Monsters non inventa il cinema, ovvio. Però lo prende per mano, lo infarina di giallo e lo rimette a ridere.

Il film è al cinema dall’1 Luglio con Universal Pictures.

🌀 Extra – Quando il cinema parla di sé stesso

Ci sono film che raccontano una storia e altri che raccontano il cinema stesso. Minions & Monsters appartiene decisamente alla seconda categoria.

Non è un caso che venga naturale affiancarlo a titoli come Cantando sotto la pioggia, Quarto potere, Nuovo Cinema Paradiso e The Artist, tutti esempi di film che non si limitano a raccontare il grande schermo, ma ne smontano i meccanismi con affetto e un certo gusto per la nostalgia.

Dentro questa costellazione ci stanno benissimo anche Hugo Cabret di Martin Scorsese, che trasforma il cinema delle origini in un meccanismo magico, quasi da orologio impazzito, e The Fabelmans di Steven Spielberg, che invece usa la memoria familiare per spiegare come nasce uno sguardo, cioè come nasce il cinema stesso. Ecco, Minions & Monsters fa una cosa simile ma con meno eleganza e più confusione: invece di contemplare il cinema, ci si tuffa dentro a testa bassa, come un bimbo in un negozio di porcellane con il petardo in tasca.

Il bello è proprio questo. Il film non vuole solo citare, vuole fare l’imitatore entusiasta, quello che prova a rifare tutta la storia del cinema in miniatura, passando dal muto al sonoro. E nel mezzo ci butta anche il gusto per la meraviglia artigianale e la tenerezza, solo che qui la memoria non è una scatola di latta ma una valanga di gag, colori e caos giallo.

Come i film citati anche Minions & Monsters usa il cinema per parlare del cinema, solo che invece del velluto rosso preferisce l’impatto frontale di una banana lanciata bene.

E in fondo funziona proprio per questo: è meno raffinato, più rumoroso, più pazzo, ma ha la stessa voglia di dire che il cinema non è solo intrattenimento. È un archivio di sogni, invenzioni, mostri, invenzioni di mostri e gente che entra in sala sperando di uscire un po’ diversa.