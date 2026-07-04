Memories – Un ritorno in Blu-Ray che fa impallidire il vecchio DVD – Recensione

Memories: Tre storie, tre registi, zero compromessi. E no, non è roba per chi vuole “un anime carino la sera”. Distribuito da Dynit per il 30° anniversario del film in DVD, Blu-ray e due Limited in 4K.

🔥 Trama e Giudizio Sintetico – Tre incubi, una lezione di cinema

Katsuhiro Otomo mette insieme tre registi e tira fuori un’antologia che, ancora oggi, mette in riga metà dell’animazione contemporanea. Ma ridurla a tre episodi ben fatti sarebbe quasi offensivo, perché Memories è un film che lavora di fino su temi enormi: la memoria come trappola, l’identità che si sbriciola, la tecnologia che promette ordine e finisce per generare spaesamento, la guerra come sistema automatico e il progresso come spettacolo del disastro.

In Magnetic Rose, regia di Kōji Morimoto e sceneggiatura di Satoshi Kon e Otomo, la fantascienza smette di essere puro scenario e diventa un labirinto emotivo: non è solo lo spazio a essere ostile, ma il modo in cui i ricordi deformano ciò che crediamo reale. È un episodio elegante e crudele, che seduce mentre ti sta già portando fuori strada, e che parla di nostalgia, rimpianto e ossessione con una lucidità quasi inquietante.

“Magnetic Rose è il posto dove il rimpianto prende il comando e fa pure finta di essere elegante.”

Stink Bomb, regia di Tensai Okamura, cambia registro e affonda il coltello nella satira più nerissima: Otomo si diverte a smontare l’idea stessa di efficienza, mettendo in scena una catena di errori, panico e incompetenza che peggiora tutto quello che tocca. È grottesco, sì, ma anche amarissimo: sotto la superficie comica c’è una riflessione feroce sulla burocrazia, sull’impreparazione e sulla nostra capacità di trasformare un disastro in una tragedia ancora più grande.

“In Stink Bomb l’apocalisse parte da una svista: il che, onestamente, è già una critica abbastanza feroce al genere umano.”

Con Cannon Fodder, diretto integralmente da Otomo, si arriva al centro politico dell’antologia: un mondo che vive per la guerra, la disciplina e la propaganda, fino a ridurre la violenza a normalità quotidiana. È l’episodio più ruvido, meno accomodante e più ostinato nel suo messaggio, perché non cerca scorciatoie né ammiccamenti. Ogni gesto è programmato, ogni ruolo assegnato fin dalla nascita: l’educazione diventa addestramento, il lavoro una catena automatica e l’essere umano finisce per funzionare come un ingranaggio, senza più chiedersi perché continui a farlo. Mostra solo un sistema chiuso, soffocante, che si alimenta da solo e non lascia spazio a niente che non sia obbedienza.

“Cannon Fodder è il manifesto di un mondo che ha confuso la guerra con la routine.”



Insieme, i tre episodi non si limitano a convivere nello stesso film: si rispondono, si pestano i piedi e si completano, costruendo un discorso lucidissimo su ciò che resta dell’essere umano quando memoria, tecnologia e ordine smettono di avere qualcosa di rassicurante. E la cosa migliore è che Memories non te lo spiega mai con il ditino alzato: te lo butta addosso, e basta.

Voto al film: 9/10

Non è invecchiato. È diventato più cattivo.

👁️ Analisi Video – Il restauro che risveglia la materia

Il salto rispetto al vecchio DVD Columbia è netto: quello era sorprendente per l’epoca, con un quadro pulito e colori già solidi, ma oggi è appena dignitoso e resta incastrato nei limiti del formato. Questo Blu-ray, invece, tira fuori finalmente i muscoli dell’animazione.

Il nuovo master restaurato è, in generale, molto convincente: linee più definite, fondali che respirano, colori più profondi e meno “piatti”. Magnetic Rose acquista una tridimensionalità che prima si poteva solo intuire, mentre Cannon Fodder diventa un quadro sporco, vivo, materico esattamente come dovrebbe essere.

La grana c’è e si vede, trattata con rispetto, senza filtri assassini a fare danni. Qualche imperfezione però scappa: piccoli detriti, leggere sporcature. Nulla di drammatico, ma il restauro non è chirurgico.

Il nuovo master riesce a integrare molto meglio gli elementi in CGI, che oggi risultano meno invasivi di quanto ci si potrebbe aspettare.

In breve: finalmente Memories come va visto oggi.

🔊 Analisi Audio – Quando il suono prende spazio (e peso)

Upgrade secco, senza discussioni.

Dal vecchio Dolby Digital un po’ compresso si passa a un DTS-HD Master Audio 5.1 sia per italiano che giapponese. E la differenza si sente tutta.

La scena sonora si apre e respira: gli ambienti di Magnetic Rose ti avvolgono, gli effetti di Stink Bomb hanno più corpo, e Cannon Fodder martella con una presenza costante e opprimente.

Le colonne sonore sono il vero gioiello. Yoko Kanno gioca in un’altra categoria: elegante, malinconica, chirurgica. E qui, finalmente, la senti come si deve, senza compressioni che la strozzano.

Non è un mix “spettacolare” in senso hollywoodiano, ma è preciso, immersivo e rispettoso.

📀 Analisi Extra – Il reparto dimenticato

E qui arriva la parte dove Dynit ci lascia senza un pugno di mosche in mano.

Il vecchio DVD, pur con tutti i suoi limiti, offriva almeno un contenuto degno: un dietro le quinte di circa 30 minuti con Otomo e il team che raccontavano la nascita del progetto. Non essenziale, ma interessante.

Questo Blu-ray invece si presenta con trailer e basta. Roba che guardi una volta e dimentichi dopo trenta secondi.

E il problema è che il materiale esiste. Nelle edizioni più ricche trovi book, CD, approfondimenti. Qui no. Nemmeno un misero booklet con interviste, che sarebbe stato il minimo per un’uscita celebrativa. Nemmeno una slipcase da prima tiratura, che Dynit di solito non si fa pregare a mettere.

Grazie per aver riportato il film, davvero e capisco anche che si è voluto dare risalto alle due edizioni 4K da collezione. Ma qui si poteva fare qualcosina di più anche se è l’edizione economica di questo anniversario.

✅ Conclusioni – Edizione promossa, occasione a metà

Questo Blu-ray di Memories è oggi la migliore edizione Full HD disponibile in Italia. Chi invece vuole il massimo può orientarsi sulla Limited Edition in 4K proposta sempre da Dynit. Il film è un capolavoro, il comparto tecnico è finalmente all’altezza, e l’esperienza complessiva vale il prezzo del biglietto.

Ma è anche un’edizione che gioca al risparmio: se volete il trattamento da collezionisti dovrete prepararvi alla solita portafogliata e acquistare la Limited 4K.

Se ami l’animazione vera, quella che ti lascia qualcosa addosso, compralo senza pensarci. Se sei uno che vive di extra e feticismo da collezione… preparati a spendere il triplo.

Con Akira aveva aperto la porta; con Memories ci fa vedere quanto male ci abitiamo dentro.”

📦 Box: Katsuhiro Otomo, il demolitore elegante

Otomo è uno di quelli che non ha bisogno di presentazioni, ma se proprio vogliamo dirla semplice: è l’uomo che con Akira ha riscritto le regole dell’animazione giapponese e, di riflesso, mondiale.

In Memories non si limita a mettere il nome in copertina. Supervisiona, scrive, dirige. Tiene insieme tre anime diverse e le fa suonare come un unico pezzo.

Memories nasce da una raccolta di racconti brevi scritti e disegnati dallo stesso Katsuhiro Ōtomo, pubblicata in Giappone da Kōdansha. Dentro ci finiscono anche alcuni materiali che hanno poi alimentato l’antologia anime, come Stink Bomb e Cannon Fodder, quest’ultimo nato come Taiho no Machi, cioè “La città dei cannoni”. Ma attenzione: il film non è un adattamento integrale della raccolta, piuttosto una selezione che ne prende solo l’ossatura più fertile.

Non è un regista che ti spiega le cose. Ti piazza dentro sistemi che non funzionano, mondi che si reggono sull’assurdo, e poi ti lascia lì a capire quanto siamo messi male.

Cannon Fodder è la sua firma più evidente: ossessiva, politica, soffocante. Ma il suo tocco si sente ovunque, anche quando non è dietro la macchina da presa.

Otomo non è nostalgico. È un anatomopatologo del futuro. E quando parla di memoria, tecnologia e guerra, non sta facendo fantascienza: sta prendendo appunti.