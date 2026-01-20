Megadeth: Behind The Mask – Dave si toglie la maschera, ma solo a metà – Recensione

Megadeth: Behind The Mask: Il thrash metal di Dave Mustaine è sul grande schermo come un concerto in 4K.

🎤 Maschera calata, ma solo sul volto del capo

Immaginate Dave Mustaine seduto comodo, lunga chioma sulla fronte come un idraulico del metal, che ripercorre quarant’anni di riff assassini in MEGADETH: BEHIND THE MASK. Questo evento speciale debutta in Italia il 22, 23 e 24 gennaio 2026, sincronizzato con l’uscita dell’album omonimo il 23, in oltre 1000 cinema mondiali.

Non un semplice doc, ma un listening party globale dove il pubblico assaggia l’intero nuovo disco dei Megadeth, con Mustaine che commenta traccia per traccia, mescola retroscena inediti e riflessioni su una carriera che ha venduto 50 milioni di copie, dai platinati Peace Sells… But Who’s Buying? a Rust In Peace. Regia di Casey Tebo, distribuzione Nexo, è un’immersione nel caos creativo della band, con la formazione attuale: Teemu Mäntysaari alle chitarre, James LoMenzo al basso e Dirk Verbeuren alla batteria. Peccato che il viaggio sia un monologo: Mustaine se la canta e se la suona, come un cantastorie romano che non lascia spazio a nessuno, zero interviste a ex o guest, solo lui, eterno leader espulso dai Metallica ma sempre in piedi.

“La pace vende, ma chi la compra?” – parafrasando i Megadeth, qui Dave vende la sua versione e nessuno fiata.

🔥 Cosa funziona in Megadeth: Behind The Mask

Il cuore pulsa nei commenti traccia per traccia del nuovo album, un disco che segna un possibile addio (l’annuncio è quello) con thrash arioso e speed metal nostalgico.

Tipping Point parte aggressivo, evoca So Far, So Good… So What!, Mustaine sputa rabbia su separazioni e rivalse; I Don’t Care punkeggia infantile, perfetto per fan adolescenti inside; Let There Be Shred didascalica celebra assoli divini; Puppet Parade e Obey The Call tendono all’hard rock con riff ansiogeni; The Last Note chiude lucida, rileggendo flop come Super Collider come disgrazie familiari. Bonus epica: cover di Ride The Lightning, co-scritta con James Hetfield, Cliff Burton e Lars Ulrich, più veloce e simbolica, chiude cerchi senza beef. Aneddoti scanzonati illuminano: Vinnie Colaiuta che vende quadri da 100.000 dollari nei bagni studio, o il dente perso in Sudamerica per Another Bad Day. Narrazione istintiva, saltelli temporali, ritmo da chiacchierata al bar, promo tour geniale per l’album.

“Sveglia la distruzione!” – urlano i Megadeth, e Dave sveglia i ricordi con metafore da headbanger.

❌ Perché non guardare Megadeth: Behind The Mask

Il viaggio è scarno, un’ora e mezza che sa di compitino autoindulgente: metà tempo ascolto album, resto monologo di Mustaine senza contrappunti, ex membri o caos band. Avrebbe meritato un’epopea su tutta la carriera, non solo sfizietti sul nuovo capitolo; salti cronologici confusi, ripetizioni da chiacchierona, zero ironia su espulsioni o drammi.

Promozionale al dente, come popcorn senza sale: divertente per fan hardcore, indigesto per chi cerca profondità metal. Narrazione frammentata, manca il “dietro le quinte” vero, solo Dave che decostruisce il suo stile con Mäntysaari lodandolo da Marty Friedman 2.0. Un ascolto cinematografico ok, ma per la storia epica serviva più carne al fuoco, non solo il leader che “se la suona”.

“Conta alla rovescia all’estinzione” – i Megadeth profetizzano, qui il doc rischia l’oblio per troppa solitudine narrativa.

💥 Conclusioni: Maschera a metà, thrash metal eterno

Megadeth: Behind The Mask diverte col nuovo album e aneddoti, ma stride per solipsismo: correte al cinema 22, 23 e24 gennaio per il listening party, fan puri in estasi, scettici rifletteranno sul “disegno” mustainiano. Un capitolo potente, non l’epica totale. Popcorn e headbang ready, Dave!

“Sick the dying!” – Megadeth chiudono, ma il metal non muore mai.

📦 L’Universo Megadeth: Quarant’anni di riff taglienti, vendette epiche e imperi oltre il metal

Immaginate un garage losangelino nel 1983: Dave Mustaine, scaricato dai Metallica per “eccessi vari”, non si piega e fonda i Megadeth come ritorsione thrash, un tornado di velocità e precisione chirurgica che ridefinisce il genere.

Cinque decenni dopo, 50 milioni di dischi venduti, un Grammy vinto con Dystopia e altri 12 nomination, sette Top 10 Billboard, stadi invasi da headbanger globali: da Peace Sells… But Who’s Buying? (platino, #8 nella lista Rolling Stone dei migliori album metal, con quel riff iconico che chiedeva “chi compra la pace in tempo di guerra?”) a Rust In Peace (platino, assoli di Marty Friedman da manuale), fino al doppio platino di Countdown To Extinction (#2 USA, apocalisse ecologica in musica). The Sick, The Dying… And The Dead! del 2022 balza al #3, nomination Grammy per “We’ll Be Back”, recensioni da urlo.

Influenza capillare: Post Malone si tatua So Far, So Good… So What!, Homer Simpson sfoggia il logo nell’iPod in I Simpson, cameo in Billions e Bill & Ted’s Bogus Journey.

La leggenda è Mustaine: espulso, rientrato, ri-espulso, sempre in piedi, vendicativo genio che ha forgiato il thrash senza compromessi. Un universo dove il metal non è solo suono, ma filosofia di distruzione e rinascita.

Regia: Casey Tebo Con: Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari, James LoMenzo, Dirk Verbeuren Anno: 2026 Durata: 108 min Paese: Stati Uniti Distribuzione (Italia): Nexo Studios