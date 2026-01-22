Marty Supreme – La pallina che rimbalza sull’orgoglio ferito! – Recensione

Marty Supreme: Endō sbeffeggia il suo rivale yankee, con la racchetta da sfigat, in questa recensione che analizza uno dei film più attesi di questo inizio 2026 con nove nomination agli Oscar.

🥳 Trama da rimbalzo eterno

Io, Koto Endō, sordo ma con occhi da falco sul tavolo verde, vi racconto questa follia yankee ambientata nella New York del ’52. Timothée Chalamet, in un’esplosione di nervi e sudore, è Marty Mauser, commesso spaccone nel Lower East Side che sogna di dominare il ping pong, sconfiggermi al British Open e vendere palline arancioni col suo nome.

Rapina lo zio Murray per volare a Londra, seduce l’ex attrice Kay Stone (Gwyneth Paltrow divina come un Goop su steroidi), incastra il magnate Milton Rockwell (Kevin O’Leary, squalo di Shark Tank che qui morde sul serio), perde contro di me con la mia racchetta e poi gira il mondo con Béla Kletzky come clown degli Harlem Globetrotters. Rifiuta match truccati a Tokyo, fugge dalla polizia, si rifugia con Rachel Mizler (Odessa A’zion, fuoco puro) incinta del suo marmocchio.

Josh Safdie trasforma il mio rivale in un tornado ebreo-hustler, ispirato al vero Marty Reisman, ma con più adrenalina di un top-spin fallito.

“La tua racchetta trema più di te davanti a una donna, Mauser. Prova a colpirmi ora!” – Koto Endō, dal Ritz all’inferno.

🔥 Cosa funziona in Marty Supreme – Dal tavolo alla strada

Il film è un’esplosione golliardica di ambizione e sudore, un inno al sogno americano visto da un tavolo da ping pong: Marty Mauser non è solo un campione mancato, ma emblema dell’ebreo newyorkese che ribalta il destino con racket e faccia tosta, trasformando uno sport da cantina in spettacolo globale.

Messaggio tagliente sull’ossessione vincente, dove l’integrità sportiva (il rifiuto di match falsi, eh Mauser?) sbatte contro l’hustle quotidiano, celebrando la resilienza del Lower East Side come un ring di sogni infranti e rimbalzi eterni.

Timothée Chalamet lo incarna con zigomi che affettano l’aria e polmoni da maratoneta, un elfo nevrotico che urla vittoria mentre cola sudore; Gwyneth Paltrow fluttua da ex diva, Kevin O’Leary morde da capitalista ping-pongaro, Odessa A’zion incendia con occhi di ghiaccio, Tyler, the Creator feralmente esilarante come autista psicopatico, Abel Ferrara ringhiante boss underground, Fran Drescher nasale icona da urlo.

Regia di Josh Safdie uragano newyorkese, camera che rimbalza come una pallina impazzita tra neon e vicoli, montaggio iperventilato da Uncut Gems, ma senza fratello, che accelera il cuore a 24 fotogrammi al secondo. Tecnica stellare: CGI invisibile sui colpi, synth pulsanti che rimbombano nelle ossa, luci che fanno del tavolo un’arena mitica. Tutto vibra, Mauser, la mia spugna ingoia i tuoi smash mosci e li risputa vincenti!

“Palline arancioni? Sembrano le tue idee: belle da vedere, facili da schiacciare.” – Koto Endō, racchetta spugnosa in mano.

🏓 Perché non guardare Marty Supreme (spoiler: guardalo lo stesso)

Perché solo “ispirato” a Marty Reisman invece di un biopic puro? Safdie, avresti potuto servire verità crude, non solo rimbalzi romanzati con match truccati e gravidanze last-minute.

E quei 149 minuti? Taglia 10 di scene replicate: troppe fughe, troppi schemi hustler che si rincorrono come palline perse, montaggio che a volte inciampa sul suo caos. Mauser, saresti più snello senza ripetere il tuo ego gonfio! Eppure, è proprio quel grasso superfluo a rendere il piatto gustoso, no? Non guardare se odi sudore e rimpianti.

😎 Conclusioni da smash vincente

Marty Supreme è il ping pong movie che spacca il tavolo: ironico, frenetico, umano nel suo delirio. Josh Safdie serve un ace solo, Timothée Chalamet rimbalza immortale. Guardalo, Mauser, o resta a vendere scarpe. Io, Endō, approvo: 9/10 palline arancioni.

📦 Box Ping Pong al Cinema: Racket contro Hollywood

Prima di Marty Supreme, il ping pong al cinema era territorio di sudore liceale e racket di plastica. Ecco i rimbalzi che hanno preceduto il mio trionfo su Mauser, da cult anime a fiaschi demenziali. Io, Koto Endō, giudico senza pietà!

Film Anno Perché un rimbalzo (o un flop) Voto Endō (su 10 smash) Ping Pong (Fumihiko Sori) 2002 Due rivali liceali, animazione live-action ibrida: cuore puro, sudore adolescenziale. Meglio del mio sordo silenzio! 9 As One 2012 Corea unita ai Mondiali ’91: dramma storico con Hyun-joo, lacrime e top-spin geopolitici. Unico vero sport movie epico. 9.5 Balls of Fury 2007 Chris “Randy Daytona” Klein in torneo underground: demenziale con Walken villain, ma racket finti come i tuoi sogni, Mauser. 6 Ping Pong Playa 2007 Adolescente nero vs bulli: commedia indie, ritmo da freestyle ma zero tensione mondiale. 7 The King of Ping Pong 2008 Fratelli svedesi, bullismo e riscatto: grasso vs magro, metafora di famiglia. Dolce, ma no Tokyo drama. 7.5 Ping Pong Summer 2014 Vacanza anni ’80, bulli e flirt: nostalgico, ma palline plastiche finte. 6

Il film è al cinema dal 22 gennaio 2026 con I Wonder Pictures.

Regia: Josh Safdie Cast: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler the Creator, Abel Ferrara, Fran Drescher, Sandra Bernhard, Penn Jillette, Spenser Granese Anno: 2025 Durata: 149 min Paese: Stati Uniti Distribuzione (Italia): I Wonder Picture