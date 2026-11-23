Madden: Oggi disaminiamo Madden, il biopic di David O. Russell (Amsterdam, Il lato positivo). La critica l’ha preso a pallonate. A noi, invece, non è affatto dispiaciuto.

Il film racconta a modo suo il leggendario allenatore di football John Madden, da non confondere con l’omonimo regista de Il mandolino del capitano Corelli, in cui recitavano, neanche a farlo apposta, proprio Nicolas Cage e Christian Bale. Pura casualità? Chissà…

In centodieci minuti che scorrono spediti, O. Russell rielabora il copione di Cambron Clark con il contributo di Angela Lunardi (Tulsa King). Ma Madden è davvero così malriuscito o c’è chi ha fischiato il regista prima ancora del calcio d’inizio?

Trama, consuetamente a grandi linee per evitarvi sorprese:

Incontriamo John Madden (Cage, Omicidio in diretta, Spider-Noir) all’apice della sua carriera con gli Oakland Raiders, a sua volta “allenato” dal manager e amico di lunga data Al Davis (un iperbolico Bale, The Pale Blue Eye: I delitti di West Point, American Psycho). A far da contrappunto al sodalizio tra i due ci pensano le rispettive mogli, Virginia (Kathryn Hahn) e Carol (Sienna Miller, Stardust).

Tra tifosi in visibilio e burrasche domestiche, ecco la parabola bigger than life d’un uomo che, lasciata la panchina, si reinventa a modo suo. Diventa un commentatore d’eccezione e presta nome, voce e personalità alla serie videoludica Madden NFL. Altro che semplice testimonial: sotto quell’aria goffa c’è un eterno nerd mattacchione.

Cosa funziona in Madden

In tutta franchezza, ripetiamo ed evidenziamo, non riusciamo a comprendere l’ostilità riservata a questo film, senza pietà, come detto e ivi rimarcato, quasi unanimemente stroncato con superficialità disarmante. È vero, assolutamente innegabile, che la pellicola, volutamente per esigenze produttive, ometta molti aspetti non sempre lodabili della vita privata di John Madden, sorvolando su episodi rimasti oscuri e a tutt’oggi indecifrati. Altresì, la direzione di O. Russell è secca, priva di fronzoli, fantasiosa e inventiva.

Superbamente assecondata da un Nic Cage, con look e trucco che ricordano il compianto John Candy dei tempi d’oro, strepitoso nel saper, con talento e navigata sapidità da veterano dell’arte recitativa, alternare e cadenzare tic e isterie interpretative tipicamente confacenti al proprio indiscutibile modus attoriale, amabilmente eccessivo, a frangenti in cui sfodera dolcezza espressiva, languore delicato impresso nei suoi magnetici occhi azzurri e potenza carismatica.

Affiancato da uno sgargiante Bale che gli regge il gioco alla grande, impersonando un Davis sopra le righe da pelle d’oca. D’altronde, Bale è un habitué pressoché immancabile di O. Russell. Dopo l’Oscar vinto per The Fighter, il suo truffatore sovrappeso di American Hustle e il gaglioffo del succitato e sottovalutato Amsterdam, eccolo qui dar sfogo a tutta la sua gigionesca e funambolica eccellenza e mimesi istrionica.

Kahn e Miller sono altrettanto brave e il tutto è elegantemente fotografato, in modo encomiabile, dal maestro delle luci Robert Richardson (Casinò, The Hateful Eight). Allora, come mai il film par non aver funzionato presso i più, che si son sbizzarriti in maniera sadica a linciarlo a ragione, ribaltando l’usuale assioma, secondo il nostro parere, poco (av)veduta?

Perché non guardare Madden

Madden è indubitabilmente carente sul piano del coinvolgimento emotivo, raramente innescato nello spettatore, in quanto esalta la figura di Madden troppo agiograficamente, limitandosi dunque ad abbozzarla a mo’ di santino da venerare. Trascurando, per di più, proprio il momento più importante, a livello sportivo, della sua carriera. Infatti, al Madden allenatore in campo son dedicati soltanto i primi venticinque minuti scarsi. Ciò è, sì, imperdonabile.

Però O. Russell non è un regista “facile”. O lo si ama o lo si rifiuta a priori. Ha tentato di creare, malgrado i compromessi impostigli dalla combo NFL Films/Skydance Sports, un film biografico basato sull’eclettismo che gli è proprio e congeniale. Questo non gli ha giovato un granché. Poiché, nella “velleità” di mantenere il suo stilistico marchio autoriale, qua e là ha pasticciato parecchio.

Altresì, nel suo esser platealmente imperfetto, Madden è un’opera interamente coerente al percorso cineastico artistico d’un autore che, pur continuandosi a inimicare la vecchia, logora “togata” Critica nei suoi riguardi irriverente e sfrontata, persevera a sperimentare con estremo coraggio ammirevole. A costo di sbagliare o sol partorire film, giocando di parole, “sbagliati”, sbilanciati a prima vista e invece fascinosi, con momenti magnifici forse non amalgamati all’imbastito insieme ma notevoli.

Il film è disponibile dal 18 novembre su Prime Video.

Regia: David O. Russell Con: Nicolas Cage, Christian Bale, Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney, Shane Gillis, Joel Murray, Mike C. Manning, Matt Medrano, David Lengel, Ron Roggé, Sandy E. Scott, Eli Bildner, Dan Matteucci, Mallory Hoff, Kyle Leatherberry, Thomas Matthews, Parker Wierling, Casey Graf, David Simpson, Derek Carver, Roy Coulter, Marchelle Thurman, Ray Torillo Anno: 2026 Durata: 110 min. Paese: USA Distribuzione: Netflix