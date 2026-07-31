Luca il contrabbandiere (La guerre des gangs): il Mediabook di Artus Films porta l’horror di Fulci nella camorra – Recensione

Luca il contrabbandiere (La guerre des gangs): Un master 2K convincente, audio italiano in DTS-HD MA mono, il CD con la colonna sonora di Fabio Frizzi e un libro da collezione: Artus Films tratta il cult di Lucio Fulci come merita. Purtroppo, senza una buona conoscenza del francese, una fetta sostanziosa dei contenuti resterà fuori portata.

🔥 Trama e Giudizio Sintetico – Contrabbando, vendetta e facce che finiscono decisamente male

Nel pieno della guerra per il contrabbando di sigarette a Napoli, Luca Ajello perde il fratello Michele (Enrico Maisto) in un agguato. Da lì in poi non ci sono mediazioni, processi o buoni propositi: resta soltanto la vendetta.

A ostacolarlo c’è il Marsigliese, criminale feroce e senza codice interpretato dall’inquietante Marcel Bozzuffi, una presenza che sembra arrivare da un altro film, magari uno di quelli dove Fulci ti cava un occhio e poi ti chiede anche il resto.

Con Fabio Testi al centro della scena, Lucio Fulci prende la struttura classica del poliziottesco e la contamina con il suo istinto più feroce. Da una parte il contrabbando come attività criminale legata a un codice familiare, per quanto discutibile; dall’altra la droga, il profitto senza scrupoli e una violenza che non conosce confini né pietà. Non è sociologia, non prendiamoci in giro. È cinema popolare italiano che usa il mito della famiglia e della strada per far saltare teste, rapporti e coscienze.

Luca il contrabbandiere è un unicum nel cinema di Fulci: non abbandona il noir urbano ma lo trasforma in una discesa nell’orrore fisico. I corpi vengono umiliati, bruciati, mutilati e schiacciati da una violenza che non ha nulla di liberatorio. Il regista non filma gli spari come fuochi d’artificio: li filma come sentenze.

“Questa non è una guerra tra bande. È un turno di notte all’inferno, e qualcuno ha lasciato la fiamma ossidrica accesa.”

Voto al film: 8/10

🎬 Fulci, Napoli e il poliziottesco mutante

Il film arriva dopo il terremoto internazionale provocato da Zombi 2 e porta nel poliziottesco parte della materia visiva che aveva reso Fulci un nome imprescindibile dell’horror italiano. Non ci sono morti viventi, ma il mondo in cui si muovono Luca e i suoi nemici è già una necropoli: strade umide, magazzini, fumo, luci livide e facce segnate come se avessero dormito in una bara.

Gli effetti speciali di Germano Natali e Roberto Pace hanno un peso decisivo. La tortura con la fiamma ossidrica, la violenza sulle donne, le mutilazioni e le ferite da arma da fuoco non vengono suggerite con discrezione da cinema perbene: Fulci guarda, insiste e costringe lo spettatore a restare lì. Proprio questa ferocia rese il film un bersaglio della censura e contribuì al suo status di cult.

La sequenza della discoteca resta uno dei vertici della messa in scena. Fulci usa luci stroboscopiche, buio, colori artificiali, musica e montaggio per disarticolare lo spazio. Non è un semplice gioco di luci al neon: quei fasci vengono letteralmente sparati sui corpi e sui volti dei protagonisti, trasformando uno sfregamento di presenze e trasparenze in un incubo psicotico intermittente.

Lo stesso Fulci compare inoltre in un breve cameo, secondo una tradizione cara a chi ama sbucare nell’inquadratura senza mettersi a firmare autografi.

Lucio Fulci in Luca il contrabbandiere

“Vivrete in prima persona tutte le lotte e le violenze del contrabbando italiano” – Slogan promozionale del film

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👁️ Analisi video – Un master che ripulisce Napoli senza lavarle via il sangue

Artus Films presenta Luca il contrabbandiere con un master restaurato in 2K, nel corretto aspect ratio originale in 1.85:1. Il risultato è, allo stato attuale, la miglior presentazione domestica del film vista finora.

La definizione oscilla da molto buona a eccellente. I primi piani di Fabio Testi, le superfici sporche dei moli, i panorami napoletani e le sequenze d’azione acquistano una profondità che le vecchie edizioni home video si sognavano tra un artefatto digitale e una nuvola di rumore video. La pellicola conserva una grana naturale, ben visibile ma mai trasformata in una tempesta di sabbia, e non mostra interventi invasivi di DNR o altri filtraggi digitali capaci di imbalsamare le facce.

La fotografia di Sergio Salvati è cupa, contrastata e volutamente instabile in alcuni passaggi. Bisogna dirlo chiaro: non tutte le variazioni di densità, la morbidezza intermittente o le differenze cromatiche sono difetti del disco. Alcune sequenze furono girate con filtri e presentano da sempre un aspetto anomalo, che le varie edizioni hanno interpretato in modo differente. Il Blu-ray Artus Films, con Master internazionale su licenza Surf/Film, sceglie un bilanciamento complessivamente credibile, con soltanto qualche lieve riserva su determinati blu che avrebbero potuto essere più pronunciati e su alcune tonalità di giallo chiaro forse appena troppo attenuate.

La scena della discoteca è il banco di prova più spietato. Stroboscopi, neri, luci al neon e movimento rapido erano veleno puro per le vecchie compressioni DVD. Qui, invece, il contrasto tiene, la grana resta composta e le fonti luminose mantengono energia senza trasformarsi in sbavature elettroniche. È una sequenza che finalmente si può guardare senza sentirsi inseguiti da un encoder ubriaco.

Anche la stabilità dell’immagine è molto buona. Restano piccole imperfezioni residue, fisiologiche in un film di questa età e provenienza, ma senza graffi invasivi, fotogrammi strappati, detriti continui o altri disastri da pellicola dimenticata in un garage di Secondigliano.

“Non è una patinatura da showroom. È pellicola viva, sporca e cattiva, come deve essere un Fulci che parla di piombo e vendetta.”

🔊 Analisi audio – Frizzi, spari e voci mono che arrivano dritte nello sterno

L’edizione Artus Films include le tracce italiana e francese in DTS-HD Master Audio 2.0 mono. È una scelta corretta e rispettosa della matrice sonora originale: niente finti surround da supermercato, niente pallottole che viaggiano da una cassa all’altra come se avessero un navigatore satellitare.

La traccia italiana è il vero valore aggiunto per il pubblico nostrano. I dialoghi restano chiari, l’impatto dei colpi d’arma da fuoco conserva una ruvidità adeguata e l’ambiente sonoro della Napoli criminale mantiene il suo carattere secco, diretto, privo di abbellimenti moderni. Ci sono limiti dinamici inevitabili, perché parliamo di un mix mono d’epoca, non di una sala Atmos pronta a farvi saltare il gatto dal divano. Il restauro sonoro permette di godersi il film con pulizia e senza fastidiose asperità.

La colonna sonora di Fabio Frizzi è un personaggio aggiunto. I suoi temi funk, elettronici e malinconici non decorano l’azione: la rendono febbrile, ambigua e spesso funerea. Nella discoteca, tra luci stroboscopiche e paranoia, la musica completa la trasformazione del poliziottesco in incubo metropolitano.

Durante la visione con traccia italiana sono disponibili sottotitoli francesi removibili. Non risultano, ovviamente, sottotitoli italiani: limite inevitabile per un’edizione francese.

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📀 Analisi extra – Un Mediabook obeso di roba buona, ma con il limite linguistico

Artus Films non si è limitata a infilare il film in una custodia e a salutarvi dalla banchina. Questo Mediabook è un pacchetto da collezionista serio, composto da Blu-ray, DVD, CD della colonna sonora e un libro cartonato da 80 pagine.

Gli extra video comprendono:

Introduzione al film di Olivier Père , della durata di oltre 56 minuti con tante informazioni da tramandare ai posteri.

, della durata di oltre 56 minuti con tante informazioni da tramandare ai posteri. Intervista a Fabio Testi , realizzata da Freakorama , della durata di 19 minuti.

, realizzata da , della durata di 19 minuti. Galleria di poster e fotografie

Trailer originale italiano

L’intervento di Olivier Père è un approfondimento lungo e sostanzioso, prezioso per inquadrare il film, Fulci e il poliziottesco nella loro stagione più sporca e vitale. Il problema non è il contenuto, ma la lingua: è materiale francese destinato a chi il francese lo comprende davvero, non a chi pensa di cavarsela annuendo con aria intelligente.

L’intervista a Fabio Testi, in italiano, è invece il contributo più ghiotto. L’attore racconta il lavoro con Fulci, le riprese in motoscafo condotte con imbarcazioni realmente legate al circuito del contrabbando, i problemi produttivi e le pressioni ricevute durante la lavorazione. Testi riporta anche il coinvolgimento di ambienti criminali locali che avrebbero contribuito a far proseguire le riprese, a condizione che il film non confondesse il contrabbando di sigarette con il traffico di droga. Un aneddoto che sembra scritto da un ufficio stampa delirante, ma che restituisce tutta la temperatura criminale e produttiva del film. Menzione particolare allo splendido amico a 4 zampe di Testi ospite dell’intervista.

Il CD della colonna sonora di Fabio Frizzi è un’aggiunta di valore reale, non il solito disco bonus che finisce sotto una pila di bollette. Per chi ama il compositore e il suono del cinema di genere italiano, è una ragione concreta per scegliere il Mediabook invece di una semplice amaray.

📚 20 sfumature di poliziottesco

Il volume cartonato di 80 pagine, 20 nuances de poliziottesco, è curato da Stéphane Lacombe e Lionel Grenier, figure di riferimento della critica francese dedicata al cinema italiano di genere e all’opera di Fulci.

Il libro affronta la nascita del poliziottesco nel clima degli Anni di Piombo, tra tensione sociale, microcriminalità, terrorismo e sfiducia nelle istituzioni. Ripercorre inoltre registi e interpreti fondamentali del genere, da Enzo G. Castellari a Fernando Di Leo, da Umberto Lenzi a Bruno Mattei, passando per volti come Franco Nero, Tomas Milian, Maurizio Merli e lo stesso Fabio Testi.

La parte più interessante riguarda proprio la natura ibrida di Luca il contrabbandiere. Fulci non replica il poliziottesco in modo scolastico e non realizza una semplice sceneggiata criminale: innesta l’estetica horror, l’iperbole gore e una visione quasi apocalittica in un noir napoletano fatto di famiglie, codici d’onore e vendette.

Il volume è arricchito da fotogrammi, locandine, poster italiani, francesi e internazionali, oltre a materiale promozionale d’archivio. Un accompagnamento editoriale di lusso, anche se in francese. Lo ripetiamo perché il portafoglio non ama le sorprese: se non leggete il francese, una parte molto importante del valore dell’edizione resterà dietro una porta chiusa.

⚠️ Censura e versione integrale

Luca il contrabbandiere ebbe una vita difficile con la censura internazionale. In Italia fu vietato ai minori di 18 anni, una classificazione prevedibile per un film in cui Fulci fa passare il poliziottesco attraverso un tritacarne splatter.

Nel Regno Unito il titolo divenne un caso nell’epoca dei Video Nasties, mentre in Germania subì limitazioni e circolò a lungo in versioni mutilate. La violenza grafica, in particolare quella esercitata contro le donne, risultò insostenibile per molte commissioni censorie e distributori. Negli Stati Uniti la circolazione fu per anni soprattutto marginale, underground o legata a edizioni non ufficiali.

La disponibilità di una versione integrale restaurata è quindi un elemento essenziale. Non per fare la gara a chi sopporta più sangue, quella la lasciamo ai commenti sotto i video, ma perché i tagli mutilano il ritmo, la crudeltà e la precisa intenzione di Fulci: mostrare un mondo criminale in cui la violenza non è spettacolo rassicurante ma infezione.

📦 Packaging e contenuti

Editore: Artus Films

Artus Films Formato: Mediabook con copertina rigida

Mediabook con copertina rigida Supporti inclusi: Blu-ray, DVD e CD colonna sonora

Blu-ray, DVD e CD colonna sonora Restauro: master restaurato in 2K

master restaurato in 2K Video: 1.85:1 1080p

1.85:1 1080p Audio: italiano e francese in DTS-HD Master Audio 2.0 mono

italiano e francese in DTS-HD Master Audio 2.0 mono Sottotitoli: francesi removibili

francesi removibili Durata: circa 96 minuti

circa 96 minuti Booklet: 80 pagine a colori in francese

80 pagine a colori in francese Classificazione francese: vietato ai minori di 16 anni

✅ Conclusioni

Il Mediabook Artus Films di Luca il contrabbandiere è una delle edizioni più appetitose dedicate al Fulci criminale. Il master restaurato in 2K offre la migliore resa domestica del film attualmente disponibile, rispettandone grana, instabilità fotografiche e furia cromatica senza lucidare tutto fino a farlo sembrare una fiction televisiva.

Le tracce italiana e francese in DTS-HD Master Audio mono fanno il loro lavoro con coerenza, mentre il CD di Fabio Frizzi, il libro da 80 pagine, l’introduzione di Olivier Père e l’intervista a Fabio Testi rendono il pacchetto un oggetto da libreria di pregio, non una semplice copia del film.

Il rovescio della medaglia è linguistico: tra introduzione e libro, una fetta importante dei contenuti è in francese, e l’assenza di sottotitoli italiani restringe il pubblico potenziale. Chi mastica la lingua di Molière, o almeno non la teme, trova però un’edizione pressoché definitiva.

Se amate Fulci, Fabio Testi, Fabio Frizzi o il poliziottesco quando smette di fare il gradasso e comincia a mordere, questo Mediabook è una pallottola da mettere in collezione. Non fidatevi del Marsigliese, dei master troppo levigati e di chi vi dice che Fulci era buono solo con gli zombi.