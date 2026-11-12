Look Back – Kore-eda disegna un capolavoro e ci lascia senza gomma da cancellare – Recensione

Look Back: Due ragazze, una passione e tutto ciò che una matita non può aggiustare: Kore-eda trasforma il manga di Fujimoto in un film di struggente bellezza. ✏️

Portare un manga al cinema non significa necessariamente organizzare una sfilata di inquadrature riconoscibili, aspettando che il pubblico annuisca come davanti alle fotografie delle vacanze. Il problema non è dimostrare di aver letto il materiale originale. È capire che cosa farne, una volta acceso il proiettore.

Con Look Back, Hirokazu Kore-eda trova una risposta meravigliosamente semplice: lasciare che le persone esistano. Che disegnino, si confrontino, abbiano paura, imparino a stare insieme. Il manga di Tatsuki Fujimoto, già adattato nel film animato del 2024, diventa così materia perfettamente compatibile con il suo cinema. Non una proprietà intellettuale da mettere in vetrina, ma una storia da abitare.

E quando cominci a sentirti a casa, naturalmente, il pavimento emotivo decide di aprirsi.

🎥 Trama – La mia compagna disegna meglio

Fujino disegna manga per il giornalino scolastico e gode di quella soddisfazione infantile, deliziosamente tossica, che nasce dall’essere considerata la più brava. Poi arrivano i disegni di Kyomoto, una compagna che non frequenta la scuola e possiede un talento abbastanza evidente da mandare in rianimazione l’autostima della piccola celebrità locale.

Fujino reagisce studiando, esercitandosi, consumando tempo e orgoglio. Perché il talento altrui è una bellissima fonte d’ispirazione, soprattutto quando possiamo fingere che non ci stia rovinando la giornata.

L’incontro tra le due cambia però il significato di quella rivalità. La concorrente immaginata da Fujino è una sua ammiratrice. E la distanza tra loro può diventare collaborazione: due sensibilità, capacità differenti e una passione comune che comincia a costruire qualcosa di più grande dei rispettivi disegni.

La trama può fermarsi qui. Il resto merita di essere scoperto senza una recensione che entri in sala prima di voi e vi smonti il finale con la delicatezza di un carro attrezzi. Tuttavia, se conoscete il manga o avete già visto il film, vi rimandiamo al nostro approfondimento comparativo.

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«Pensavo fossi la mia rivale. Era soltanto il mio ego che aveva bisogno di occhiali.»

✅ Cosa funziona in Look Back – Il tempo non si allunga, mette radici

La prima meraviglia sono le interpreti. Natsuki Deguchi dà corpo a Fujino, Aju Makita interpreta Kyomoto, mentre Fuuri Nanase e Rokka Okada ne incarnano le versioni bambine.

Il risultato non è una collezione di pose studiate per somigliare a un disegno. Sono persone. Fujino possiede quell’impasto di sicurezza, vanità e vulnerabilità che rende credibile una ragazza prima ancora di renderla simpatica. Kyomoto, invece, non viene ridotta alla figurina della timida da proteggere: nelle sue esitazioni c’è un rapporto complicato con il mondo, ma anche una volontà che cerca faticosamente spazio.

Le interpreti bambine sono altrettanto preziose. Non sembrano impegnate a consegnarci diligentemente l’infanzia delle protagoniste, con tanto di ricevuta. Hanno spontaneità, presenza e una naturalezza che permette al rapporto di formarsi davanti ai nostri occhi.

I piccoli gesti fanno il lavoro sporco

Kore-eda capisce che, per farci sentire la forza di un legame, deve prima mostrarci il tempo che quel legame occupa.

Ecco allora le attività quotidiane, il lavoro condiviso, le pause, i gesti apparentemente secondari. Apparentemente, appunto. Perché sono loro a costruire l’intimità del film. Non spiegano quanto le ragazze siano importanti l’una per l’altra: ce lo fanno sperimentare.

Si avverte un richiamo al cinema di Yasujirō Ozu, nell’attenzione alla vita ordinaria e nella fiducia accordata alle sue piccole variazioni. Non basta inquadrare una stanza per diventare Ozu, altrimenti gli annunci immobiliari sarebbero tutti in concorso nei festival. Kore-eda sa invece trasformare la permanenza dentro un luogo nella conoscenza delle persone che lo attraversano.

Girato in pellicola 35 mm a Nikaho, nella prefettura di Akita, città natale di Fujimoto, il film trova un ambiente concreto nel quale far respirare questa quotidianità. La lavorazione ha coinvolto anche centinaia di abitanti del posto come comparse.

Ma il formato non è un santino di celluloide per esibizionisti. Il punto è come quella materia visiva venga messa al servizio dei corpi, degli spazi e del trascorrere delle stagioni. La bellezza non resta appesa all’inquadratura: entra nella vita delle protagoniste.

Una famiglia presente, una solitudine ancora più visibile

Rispetto al manga e all’anime, lo spazio concesso alla famiglia di Fujino assume un’importanza decisiva. Non è un supplemento anagrafico, né arredamento narrativo per arrivare alla durata di un lungometraggio.

Vedere Fujino dentro una quotidianità familiare rende più tangibile, per contrasto, l’isolamento di Kyomoto. Da una parte esiste una rete di presenze, abitudini e rapporti. Dall’altra, il mondo sembra restringersi fino a coincidere con lo spazio in cui rifugiarsi.

Il film non ha bisogno di appendere al collo di Kyomoto un cartello con scritto “solitudine”. La fa emergere attraverso ciò che le manca, ciò che teme e la difficoltà di oltrepassare quella distanza.

Per questo l’incontro con Fujino conta tanto. Non arriva una salvatrice munita di bacchetta magica e diploma accelerato in psicoterapia. Arriva un’altra ragazza, piena anche lei di limiti, capace però di condividere una passione e di aprire una possibilità.

Kyomoto non smette semplicemente di avere paura. Trova qualcuno con cui provare a muoversi nonostante la paura.

Una mano tesa vale più di venti discorsi motivazionali

La scena in cui Fujino corre davanti a Kyomoto tenendola per mano racchiude questa forza con una limpidezza disarmante. Il movimento non è soltanto un’immagine da riconoscere: diventa la forma del loro rapporto.

Una trascina, l’altra si affida. Si guardano. E dentro quella semplicità passa una quantità di emozioni che certi film inseguono per due ore, facendo parlare i personaggi come opuscoli del benessere.

Qui si avverte soprattutto la soglia attraversata da Kyomoto. Il mondo continua a farle paura, ma adesso contiene anche una presenza capace di renderlo desiderabile.

Il confronto con manga e anime, già affrontato nel nostro speciale, può dunque fermarsi al punto essenziale: Kore-eda non rende automaticamente migliore la storia concedendole più minuti.

Usa quei minuti per dare peso alle relazioni, alla famiglia di Fujino e all’esperienza interiore di Kyomoto.

Non allunga il racconto. Aumenta il tempo che sentiamo di avere vissuto insieme alle ragazze.

«Non mi hai cancellato la paura. Mi hai dato un motivo per uscire lo stesso.»

❌ Perché non guardare Look Back – Se cercate il tasto “salta emozione”

Il ritmo di Look Back richiede disponibilità. Chi cerca una progressione continua di svolte, spiegazioni e picchi emotivi potrebbe trovare poco congeniale un film che considera importante anche il semplice stare accanto ai personaggi. Ma sarebbe sbagliato chiamare vuoto ciò che, qui, costruisce la sostanza stessa del racconto.

Anche chi arriva aspettandosi una riproduzione letterale delle proprie sensazioni davanti al manga o all’anime dovrà accettare un’altra prospettiva. Un adattamento vivo non è una fotocopiatrice con il reparto costumi.

La dolcezza di Kore-eda, poi, non è innocua. Non confeziona un oggettino confortante sul potere dell’amicizia, pronto per essere venduto tra una candela profumata e un quaderno con scritto “credi nei tuoi sogni”. Ti lascia conoscere le persone. E conoscere qualcuno significa anche diventare vulnerabili alla sua assenza.

Se possibile, vale la pena privilegiare la versione originale per ascoltare direttamente le sfumature delle interpretazioni. Non come bocciatura preventiva del doppiaggio, ma perché questo è un film nel quale anche un’esitazione può avere qualcosa da raccontare.

🌀 Extra – Kyomoto e la vita fuori dal foglio: ciò che l’amicizia rende possibile

⚠️ ATTENZIONE SPOILER Il paragrafo seguente contiene considerazioni sugli sviluppi della storia.

La parte più struggente di Look Back non riguarda soltanto il desiderio di impedire ciò che è accaduto. Riguarda il valore di ciò che, prima, è stato possibile vivere.

Il pensiero di un’esistenza alternativa porta con sé una domanda dolorosa: che vita avrebbe avuto Kyomoto senza Fujino?

Il film non fornisce una sentenza sul suo destino. Ci lascia però percepire quanto quell’incontro abbia ampliato la sua esistenza. Senza Fujino possiamo immaginare una vita più appartata, meno aperta alle esperienze, più povera di condivisione. Con lei ci sono stati il lavoro comune, le uscite, la fiducia, il desiderio di migliorarsi per qualcuno.

La frase sotto la neve sul voler diventare più brava acquista così una forza enorme. L’arte non è più soltanto affermazione personale. È un modo per rispondere a un legame, per continuare a costruire uno spazio condiviso.

Il dolore può spingere a immaginare di riscrivere tutto. Ma cancellare l’incontro significherebbe cancellare anche la vita che quell’incontro ha reso possibile.

È qui che Kore-eda firma un’opera splendida. Non usa la sofferenza per dimostrare quanto sia bravo a far piangere. Prima ci mostra perché quelle persone meritino il nostro tempo, poi lascia che il sentimento nasca dalla loro storia.

«La gomma può togliere una linea. Il guaio è quando vorremmo usarla sul tempo.»

🎭 Conclusioni – Non puoi cancellare il dolore, ma nemmeno la vita

Look Back è un film dolcissimo, doloroso e pieno di vita. Un adattamento che comprende l’opera di partenza abbastanza profondamente da non aver bisogno di restarne prigioniero. E soprattutto un racconto nel quale la bellezza non coincide con l’assenza del dolore, ma con tutto ciò che il dolore non riesce a rendere inutile.

Il cuore esce malconcio. Il cinema, in splendida salute.

Il film è al cinema dal 12 novembre con Lucky Red in collaborazione con BiM Distribuzione.

Regia: Hirokazu Kore-eda Con: Natsuki Deguchi, Aju Makita, Fuuri Nanase, Rokka Okada Anno: 2026 Durata: 100 min. Paese: Giappone Distribuzione: Lucky Red in collaborazione con BiM Distribuzione.