Lee Cronin – La Mummia: Un pastrocchio egizio de paura (ma pe’ finta) – Recensione

Lee Cronin – La Mummia:🐪 Tra bende riciclate, maledizioni in codice morse e possessioni senza senso, er nuovo film de Lee Cronin ce fa rimpiange Imhotep. Preparate i popcorn e n’aspirina. 🍿

🎥 Trama: Sabbia, ragazzine inquietanti e streghe de quartiere

Iniziamo dar principio, o mejo, dall’antefatto buttato a casaccio. ‘Na strega assiste all’omicidio der marito da parte de’ A Mummia, ma mica tira le cuoia pure lei. No, con na furbata degna de n’impiegato der catasto, trasferisce l’essenza der male in ‘na bambina e dà il via alla baracca. Otto anni dopo, la regazzina de nome Katie (che era sparita ner deserto) se rifà viva, ma i genitori se ne accorgono subito che c’ha ‘na faccia stranita. E te credo, s’è portata a casa l’ospite egizio.

“A papà, me so’ levata li denti da sola, m’accatti ‘n gelato?” – (Katie prima de fa volà ‘na sedia a rotelle).

✅ Cosa funziona in Lee Cronin – La mummia: Li sordi spesi bene

Allora, famo a capisse subito. Visivamente la pellicola funziona e pure i jump scare fanno zompà dalla poltrona i più impressionabili. Se vede lontano n’miglio che er budget c’era e l’hanno speso quasi tutto ner trucco de ‘A Mummia, che poi a dirla tutta ricorda paro paro i mostri de La casa girato da Fede Álvarez. La confezione brilla, su DarumaView non potemo negallo. Però ecco, qua finiscono i complimenti e comincia er calvario vero come le 10 Piaghe d’Egitto.

❌ Perché non guardare Lee Cronin – La mummia: Sceneggiatura scritta cor sarcofago

Er problema grosso è che sto film è na corazzata de soldi guidata da ‘n ubriaco bendato. Lee Cronin c’ha n’ego talmente spropositato che s’è schiaffato er nome ner titolo, prima de ‘A Mummia, pe’ fasse bello. Peccato che la sceneggiatura pare n’incolla-e-copia der precedente La casa – Il risveglio del male (girato e scritto sempre da lui). Ha levato er Necronomicon, c’ha messo ‘na bara de piombo d’Egitto, e via a batte cassa. Manco lo sforzo de cambia’ le dinamiche, so’ le stesse identiche solo girate cor filtro color ocra.

Poi entriamo ner festival delle assurdità. Avemo ‘A Mummia che pe’ sbucà in salotto sfascia i pavimenti de legno manco fosse Hulk alla veglia funebre de nonna. Scena dopo? Viene legata co’ due lenzuola logore e nun riesce a liberasse, ma magicamente c’ha la telecinesi pe’ fa volà le sedie a rotelle. Un demone a targhe alterne. In casa regna la follia totale: la figlia più piccola ride sguaiata mentre nonna tira l’urtimo respiro e se stacca tutti i denti a mani nude, ma i genitori restano muti e tranquilli. Marito e moje so’ due personaggi talmente insopportabili che quanno arriva la mattanza finale tu sei lì a fa’ er tifo pe’ i mostri. Te fanno girà le scatole a ‘n livello agonistico, speri proprio che facciano na brutta fine.

E poi c’è er professore. Poro cristo, traduce le frasi della maledizione lette sulle bende, le racconta tutte allarmato ar padre, e poi sparisce. Er padre, de tutta risposta, torna a casa beato senza fasse ‘na mezza domanda. Alla fine, l’unica che indaga da sola in Egitto è ‘na poliziotta. A completà er disastro, avemo scene scopiazzate malamente da L’esorcista e sti due fratelli controllati da’ A Mummia del tutto a casaccio (una viene adescata de persona, l’artro smanettato da remoto in smart working).

🚨 SPOILER: Clicca qua se c’hai er fegato de legge come finisce ‘sto scempio 🚨 Poi arivano l’urtimi venti minuti e crolla tutto. Er padre se sacrifica pe’ sarvà la figlia e fin qui vabbè, fa troppo teen movie, ma lo potemo accettà. Er problema è er resto. Avemo ‘A Mummia che comunica in codice morse battendo i colpetti, ‘na vecchia che resuscita de botto giusto pe’ bloccà er rituale finale, e l’involucro der male in sedia a rotelle portato a spasso verso ‘na prigione der Cairo. E come se scambiano le consegne in prigione? Co’ ‘na poliziotta co’ le corde vocali bucate (e sta roba te la fanno vede’ pure due volte pe’ esse sicuri che l’hai capita). Na roba da mettese le mani ne’ i capelli.

“Aho, so’ ‘n antico demone egizio de millenni, ma oggi lavoro da casa in telecinesi, non me disturbate!” – (Pensieri sparsi de ‘A Mummia).

🌀 Extra: I film della Mummia al cinema

A veda’ ‘sto film me vie’ da piagne pe’ i bei tempi andati. Ai tempi de Boris Karloff prima e Christopher Lee poi, la fifa era vera. Poi è arrivato Brendan Fraser e ce semo ammazzati de risate cor pop-corn in mano in mezzo a rovine e trappole mortali. Pensate come stamo messi male che oggi persino quer passo farso de Tom Cruise de qualche anno fa me pare da premio Oscar a paragone de sto giro de giostra cor buco. Mamma mia che pianto.

🎭 Conclusioni: ‘Na maledizione da scordà

In sintesi, Lee Cronin – La mummia è l’equivalente de n’auto de lusso sfracellata contro ‘n palo. Tanti sordi spesi pe’ la carrozzeria, ma er motore è na sòla pazzesca. Recuperatevi l’originale La casa e lasciate riposà i morti, che è mejo pe’ tutti.

Al cinema dal 16 Aprile con Warner Bros.

Regia: Lee Cronin Con: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace, Veronica Falcón, Shylo Molina Anno: 2026 Durata: 134 min Paese: Stati Uniti Distribuzione: Warner Bros. Pictures