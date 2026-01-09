La scelta di Joseph: una versione più drammatica di Locke – Recensione

La scelta di Joseph è il remake francese di Locke, con Gilles Bourdos e Vincent Lindon al posto di Steven Knight e Tom Hardy, al cinema in Italia dal 29 gennaio grazie a Wanted .



Joseph Cross (Vincent Lindon) sta lavorando fino a tardi come capo reparto a un cantiere edile, anche perché è prevista per il giorno dopo una delle più importanti colate di cemento degli ultimi anni per la costruzione finale.

Ma all’improvviso riceve una chiamata e deve scappare via.

Fortuna che ci sono i cellulari, così Joseph, a bordo della sua auto, proverà in qualche modo a dirigere i lavori da remoto per non mandare a monte tutto quanto, e inoltre dovrà cominciare a spiegare alla sua famiglia il perché non potrà essere presente a cena con loro a vedere la partita di calcio.

Cosa funziona in La scelta di Joseph



Come accennato nel sottotitolo, La scelta di Joseph è un fedelissimo remake del britannico Locke del 2013. Chi ha visto in passato il film con Tom Hardy sa qual è il motivo di questa partenza improvvisa del protagonista, ma appunto non è detto che l’abbiano visto tutti, nonostante il responso più che positivo della critica.



Per i neofiti italiani che non hanno ancora visto nessuno dei due film (perché La scelta di Joseph ha già avuto una presentazione italiana, ossia nell’ottobre 2024, in occasione della diciannovesima Festa del Cinema di Roma) assisteranno a una storia intensa, con un vero e proprio climax di emozioni drammatiche.

Rispetto al film di Steven Knight questa versione di Gilles Bourdos è molto più seriosa, con meno momenti comici dettati dalle telefonate dei sottoposti del protagonista. Merito anche di Vincent Lindon, uno dei migliori attori della storia del cinema francese, che nei momenti in cui non è al telefono affronta i fantasmi del suo passato, “rivolgendosi” al suo defunto, e pessimo, padre.

Perché non guardare La scelta di Joseph



Ci sono quindi delle modifiche e delle aggiunte rispetto alla versione originale, ma potrebbero non bastare per coloro che non vedono di buon grado i remake, e che quindi di fronte alle stesse identiche situazioni potrebbero uscire dalla sala molto insoddisfatti.

La scelta di Joseph sarà al cinema da giovedì 29 gennaio 2026 grazie alla distribuzione italiana di Wanted.

Regia: Gilles Bourdos Con: Vincent Lindon, Emmanuelle Devos, Micha Lescot, Pascale Arbillot, Grégory Gadebois, Cédric Kahn, Milo Machado Graner, Solan Machado Graner Anno: 2024 Durata: 77 min. Paese: Francia Genere: Drammatico Distribuzione (Italia): Wanted