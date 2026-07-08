La casa: Il rogo del male – Aristocrazia dell’orrore e macelleria domestica – Recensione

La casa: Il rogo del male: Non è “un altro capitolo”, ma una mutazione genetica della saga: il baricentro scivola dalla baita alla casa-famiglia, dagli amici sacrificabili ai legami che non si possono spezzare senza sanguinare. Dal caos adolescenziale alla tragedia coniugale. 🩸

Sesto capitolo del franchise, diretto da Sébastien Vaniček con la supervisione sacrale di Sam Raimi e Robert Tapert, il film si presenta come una reinterpretazione del mito. Non una replica. È un horror che usa la possessione come grammatica per parlare di dolore privato, rabbia compressa e violenza relazionale.

Cinema da festival di quartiere con interiora sul pavimento.

🎥 Trama – “Il lutto apparecchia, il demonio serve”

Dimenticate la baita. L’inferno ha le tende abbinate al divano anche se la stessa casa è ridotta uno schifo come chi la abita. La casa: Il rogo del male (Evil Dead Burn) si consuma dentro una casa che non è mai stata un rifugio. Solo una tregua armata.

La possessione arriva, certo. Ma è quasi un dettaglio. Perché ciò che esplode era già lì: rancori sedimentati, parole mai dette, colpe che si tramandano come argenteria. Il film è costruito per stare sulla soglia dell’universo di Evil Dead: abbastanza fedele da essere riconoscibile ma abbastanza alieno da non inginocchiarsi alla nostalgia. Familiare, sì: come una foto di famiglia in cui qualcuno è stato grattato via.

“Il vero male non entra. Aspetta che tu lo chiami per nome.”

✅ Cosa funziona in La casa: Il rogo del male – “Dramma da camera, macello da cucina”

Il film ha il coraggio di essere “familiare ma estraneo”. Non imita Evil Dead. Lo disseziona.

Vaniček, insieme a Florent Bernard, orchestra un equilibrio raro: lascia respirare l’eredità senza trasformarla in museo delle cere. Bruce Campbell resta un’ombra mitologica, presenza percepita più che mostrata.

Il cambio di scenario è devastante. La casa non protegge. Espone. Il confino è emotivo. Sei intrappolato nei ruoli, nei ricatti, nelle aspettative.

La protagonista (Alice – Souheila Yacoub), vedova e intrusa tra i suoceri, è il perfetto dispositivo narrativo: fragile, non creduta, lentamente cancellata. Il film lavora sul suo punto di vista con una crudeltà chirurgica.

Il rapporto uomo-donna è il vero fantasma. Il matrimonio non finisce con la morte. Si trasforma in ossessione, colpa, residuo tossico. La famiglia è un organismo già malato. Non si rompe. Si rivela. I suoceri sono figure da tragedia greca, ma con meno pudore e più bile. La violenza diventa linguaggio. I corpi si spezzano come frasi interrotte. Gli abbracci diventano minacce. La casa assorbe tutto, come un archivio di rancore.

La scena in cui Alice cerca di nascondersi mentre alle sue spalle si consuma la mattanza è potentissima, perché sposta l’orrore dal semplice shock alla percezione del disastro. L’inquadratura la rende minuscola, vulnerabile, quasi un testimone civile dentro una battaglia senza eserciti, come se la casa fosse diventata un fronte di guerra.

Il contrasto tra il suo silenzio e la violenza che esplode dietro di lei dà al film una forza visiva enorme, e per un attimo lo splatter smette di essere puro effetto per diventare trauma.

Il Necronomicon non è oggetto ma dispositivo. Variabile come da tradizione, si lega qui al lutto e alla memoria. Un libro che non si legge. Ti legge. Le formule tornano centrali, e rispettano la natura mutante della saga: il Necronomicon non è mai stato un testo fisso, ma una serie di versioni che cambiano regole e conseguenze. Qui il rituale è attivazione dell’orrore, ma radicato nel dolore domestico.

I Deadites (i posseduti) evolvono ancora: lontani dal teatro grottesco di Raimi, distinti dalla brutalità fisica di Fede Álvarez e dal bilanciamento di Lee Cronin. Qui sono più intimi. Più riconoscibili. Più disturbanti.

L’iconografia della motosega ritorna in forma laterale, quasi trasfigurata attraverso il tosaerba (per poi venire citata visualmente nell’atto finale), mentre il Kandarian Dagger, su cui ruota tutto il film, rappresenta l’altra metà del mito ammazza demoni.

L’umorismo grottesco sopravvive, ma ridotto all’osso, si ride meno. Si digrigna di più. Nel mosaico del franchise, questo sesto capitolo è una variazione consapevole: non replica, non rinnega. Rilegge.

“Le famiglie felici si raccontano. Quelle infestate si sopportano.”

❌ Perché non guardare La casa: Il rogo del male – “Se cerchi il circo, qui trovi l’autopsia”

Chi vuole il caos anarchico di Raimi potrebbe sentirsi tradito. Qui c’è controllo, intenzione, perfino rigore. L’umorismo è ridotto. Il film preferisce ferire piuttosto che divertire.

L’assenza di Ash pesa come una sedia vuota a capotavola. La centralità della famiglia limita l’esplosione anarchica tipica della saga. Tutto è più chiuso, più trattenuto, più soffocante.

E sì, chi cerca nostalgia pura troverà un film che lo guarda negli occhi e poi cambia stanza. La brutalità, alla lunga, rischia di diventare un giro di giostra sempre più prevedibile. Il rischio è che la furia del film diventi anche la sua trappola: tanta intensità, ma poca aria nuova.

“Il demone non ti possiede. Ti eredita.”

🌀 Extra – “Evil Dead: anatomia di un male che cambia pelle”

Se La casa: Il rogo del male funziona, è perché arriva dopo una saga che non ha mai smesso di mutare, come un organismo che rifiuta la forma definitiva.

Il primo La Casa di Sam Raimi era puro caos primordiale: possessione come invasione, il male come forza esterna che irrompe e distrugge. Cinema povero, ma con un’energia anarchica che ancora oggi sembra illegale.

Con La Casa II, Raimi compie un’operazione quasi truffaldina e geniale: realizza una sorta di remake del primo capitolo, ma sotto steroidi creativi. Stessa premessa, stesso incubo, ma riscritto con più budget, più consapevolezza e una svolta grottesca che trasforma l’orrore in circo splatter.

Il corpo diventa slapstick, il sangue diventa gag, e nasce quella grammatica assurda che rende il franchise unico.

L’armata delle tenebre spinge ancora oltre: il male diventa spettacolo, fantasy deformato, e Ash si trasforma in icona. L’horror arretra, il mito avanza.

Poi arriva Fede Álvarez con il suo reboot/remake e riporta tutto a terra: niente ironia, solo dolore. Il male torna a essere fisico, punitivo, quasi morale. Un horror che non ride più, ma morde.

La Casa – Il Risveglio del male di Lee Cronin porta la saga nello spazio domestico. La famiglia diventa il nuovo campo di battaglia, e il male si insinua nei legami più stretti.

Ed è qui che Il rogo del male affonda il coltello: prende tutte queste versioni del male e le rilegge come manifestazioni di qualcosa di ancora più scomodo. Non più solo invasione, non solo spettacolo, non solo trauma fisico. Ma conseguenza.

Il male, in questa saga, non è mai stato lo stesso.

È passato da forza esterna a linguaggio interno.

Da demone nel bosco a voce nella testa.

Da presenza a eredità.

La casa: Il rogo del male lo suggerisce con una cattiveria quasi elegante: forse i Deadites non arrivano mai davvero. Forse aspettano solo che una famiglia inizi a mentire abbastanza a lungo.

“Non evochi il male. Lo coltivi. Poi lui raccoglie.”

🎭 Conclusioni – “Elegia domestica con motosega”

La casa: Il rogo del male compie un’operazione quasi eretica: trasforma il male in una conseguenza delle relazioni umane. Non un’invasione. Una rivelazione.

L’orrore non è ciò che entra in casa. È ciò che la casa contiene già.

È un film sul trauma, sulla famiglia come campo di battaglia, sulla violenza come lingua madre di ciò che non si riesce a dire.

Nel farlo, prende i simboli della saga, Necronomicon, Deadites, motosega e li piega a qualcosa di più intimo, più contemporaneo, più scomodo.

Non è l’Evil Dead più amato. Ma è uno di quelli che ti resta sotto pelle. Come una scheggia. O un ricordo che non vuoi nominare.

Il film è al cinema dall’8 Luglio con Eagle Pictures per Sony Pictures.

Firmato: Il Marchese del Macabro, critico da tappeto rosso e cantina degli orrori 🥀

Regia: Sébastien Vaniček Con: Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub, Tandi Wright, Erroll Shand, Maude Davey, Tapiwa Soropa Anno: 2026 Durata: 110 min. Paese: USA Distribuzione: Eagle Pictures