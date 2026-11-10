L’Essere Amato: Un padre, una figlia, tredici anni di assenza e il cinema come tentativo di riconciliazione. Rodrigo Sorogoyen attraversa il cuore, là dove l’amore si confonde con il dolore, il silenzio con il rimpianto e il desiderio di ritrovarsi si scontra con la paura di non riuscirci.

Esteban Martínez (Javier Bardem) è un regista affermato, un uomo dal passato ingombrante, segnato da eccessi e da un rapporto difficile con la figlia Emilia (Victoria Luengo). Dopo tredici anni di lontananza, decide di coinvolgerla nel suo nuovo film, affidandole un ruolo da protagonista.

Per lei potrebbe essere l’occasione di rilanciare una carriera in difficoltà; per lui, forse, un modo per recuperare il tempo perduto. Ma ritrovarsi sullo stesso set significa anche riaprire ferite mai rimarginate, fare i conti con parole non dette e sentimenti che nessuno dei due sembra davvero capace di affrontare.

Cosa funziona in L’Essere Amato

La storia di un padre assente che tenta di riavvicinarsi alla figlia non è certo una novità. Il cinema ha raccontato molte volte relazioni familiari interrotte, sensi di colpa e riconciliazioni difficili. Eppure Rodrigo Sorogoyen riesce a trasformare un tema già ampiamente esplorato in un’esperienza cinematografica di grande intensità.

Uno degli aspetti più riusciti di L’Essere Amato è l’andamento ondulatorio del film. In apparenza tutto procede con estrema calma, quasi con una tranquillità disarmante. Ma sotto quella superficie trattenuta si avverte continuamente qualcosa che preme per uscire: una tensione silenziosa, come una bottiglia pronta a esplodere.

I personaggi sembrano misurare ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo. Poi arrivano le improvvise deflagrazioni emotive, momenti in cui ciò che è rimasto represso trova finalmente una via d’uscita. E, dopo l’esplosione, L’Essere Amato torna alla quiete, ma non è più la stessa di prima. È come se ogni confronto, ogni frattura, permettesse ai protagonisti di ritrovare un nuovo, precario equilibrio. Una costruzione narrativa e ritmica davvero notevole.

In questo movimento continuo si inseriscono le straordinarie interpretazioni di Javier Bardem e Victoria Luengo. Entrambi restituiscono personaggi pieni di contraddizioni, senza cercare facili assoluzioni o scorciatoie emotive. La recitazione è intensa, ma mai sopra le righe: sono soprattutto le esitazioni, gli sguardi e le parole lasciate a metà a raccontare la complessità del loro rapporto.

La visione in lingua originale permette di cogliere pienamente il lavoro vocale degli interpreti: inflessioni, pause, cambi di tono e ritmo dei dialoghi diventano parte essenziale della loro interpretazione. Non è un dettaglio accessorio, ma una componente del linguaggio emotivo del film.

Il cinema, per Martínez (Javier Bardem), è amante e fuga, alibi e nascondiglio. È l’unico luogo in cui sembra sentirsi davvero padrone di sé, ma anche quello in cui esercita il proprio potere sugli altri, dietro la giustificazione dell’arte e della creazione. Ed è proprio questa ambiguità a renderlo inquietante: non un villain dichiarato, ma un uomo capace di nascondere il controllo dietro il linguaggio della libertà artistica.

Javier Bardem costruisce un personaggio magnetico e disturbante, alternando momenti di quiete trattenuta a improvvise esplosioni autoritarie. Il suo sguardo è sempre vigile, mobile, quasi capace di frugare nell’anima di chi gli sta davanti. Martínez dichiara di essere disposto ad accettare il contraddittorio, ma tutto in lui sembra suggerire il contrario: è uno di quegli uomini che concedono agli altri la parola, purché non mettano davvero in discussione la sua autorità. Una prova di grande spessore, che conferma la straordinaria capacità di Bardem di rendere affascinante e sgradevole, umano e spaventoso, un personaggio complesso.

Rodrigo Sorogoyen dimostra ancora una volta di sapere dirigere gli attori e di conoscere il valore della macchina da presa. Non ha bisogno di effetti spettacolari o di una messa in scena ridondante: gli bastano il tempo, i silenzi, i volti e un ritmo calibrato con grande precisione.

Perché non guardare L’Essere Amato

La vicenda, nel suo impianto, non presenta grandi elementi di novità e alcune dinamiche risultano prevedibili. Non siamo davanti a una storia rivoluzionaria, né a un racconto che reinventa il rapporto tra genitori e figli. Ma è proprio qui che emerge la qualità del lavoro di Sorogoyen: non conta tanto ciò che racconta, quanto il modo in cui riesce a farcelo vivere.

IL CINEMA DI SOROGOYEN

In L’Essere Amato il regista porta alcune delle qualità più riconoscibili del suo cinema dentro una relazione familiare, trasformando il set in uno spazio di confronto e di resa dei conti. Cambia il terreno dello scontro, ma resta intatta la sua capacità di costruire tensione anche quando apparentemente non accade nulla.

Se in Il regno (2018) era il ritmo serrato a tenere lo spettatore con il fiato sospeso, in Madre (2019) erano il dolore e le emozioni inespresse, mentre in As Bestas (2022) il conflitto cresceva attraverso silenzi e sguardi fino a diventare quasi insostenibile, qui tutte queste suggestioni si intrecciano in un racconto più intimo, ma non meno potente.

Sorogoyen firma così un film che attraversa la creazione cinematografica, il dolore familiare e l’abuso di potere, intrecciando questi temi con una naturalezza sorprendente. Lo spettatore quasi non si accorge della complessità di ciò che sta guardando, perché è troppo impegnato a trattenere il respiro. E quando se ne rende conto, è già completamente dentro la storia.

IL CINEMA, DIETRO LA MACCHINA DA PRESA

C’è poi un altro livello di lettura che rende L’Essere Amato ancora più interessante. Il cinema non è soltanto il luogo in cui si sviluppa il rapporto tra padre e figlia, ma un vero e proprio microcosmo, con le sue gerarchie, le sue ambizioni e i suoi rapporti di forza. Il set diventa lo specchio di una società in cui il talento e il prestigio possono trasformarsi in strumenti di controllo, dove il confine tra autorevolezza e prevaricazione è spesso molto più sottile di quanto si voglia ammettere.

Esteban è un uomo che dirige gli altri, pretende di conoscerli, li osserva e li giudica attraverso il proprio sguardo. Ma proprio lui, che sa guardare così profondamente attraverso una macchina da presa, non ha saputo guardare davvero sua figlia. Ed è forse questa la contraddizione più amara del personaggio: riconosce il talento di Emilia quando può finalmente dirigerlo, ma non è mai riuscito a riconoscerla fino in fondo come figlia.

CONCLUSIONI

L’Essere Amato parla di assenze che diventano voragini, di legami che resistono anche quando il tempo e il silenzio sembrano averli consumati, di un padre e una figlia che si ritrovano dopo tredici anni senza sapere davvero da dove ricominciare. Il set diventa il luogo di un incontro rimandato troppo a lungo, ma anche lo spazio in cui vecchie ferite tornano a farsi sentire. Perché un film si può riscrivere, una scena si può ripetere, persino un finale può essere cambiato. Ma nella vita non esiste un secondo ciak per recuperare gli anni perduti.

Eppure non tutto ciò che è stato ferito è destinato a rimanere una ferita aperta. Ci sono dolori che non si possono cancellare, assenze che nessun abbraccio può restituire al passato, parole che arrivano quando ormai avrebbero voluto essere dette da tempo. Ma forse si può imparare a digerire quel vuoto, ad addolcirne il peso, a trovare un modo diverso di stare insieme. Non si torna indietro, non si recuperano gli anni, ma si può provare a non lasciare che continuino a fare male nello stesso modo.

Ed è qui che Rodrigo Sorogoyen trova la parte più tenera e struggente del suo racconto: nell’idea che l’amore, anche quando arriva tardi, anche quando non riesce a riparare tutto, possa ancora provare a fare qualcosa di prezioso. Non restituire ciò che è stato perduto, né cancellare il dolore, ma forse renderlo più lieve, imparare a conviverci. Perché tredici anni non si recuperano e certe assenze non si possono riscrivere. Si può tentare di incontrarsi di nuovo, di riconoscersi, di fare pace con ciò che è stato. Ma non è detto che ci si riesca. E forse è proprio in questa possibilità, fragile e tutt’altro che scontata, che risiede tutta l’umanità del film.

CURIOSITÀ E RETROSCENA

Per approfondire le tematiche de L’Essere Amato vi lasciamo alcune delle dichiarazioni rilasciate da Rodrigo Sorogoyen e dalla sua collaboratrice alla sceneggiatura Isabel Peña. Le loro parole offrono alcuni spunti interessanti sulle intenzioni che hanno accompagnato la realizzazione dell’opera.

Perché proprio il cinema? Sorogoyen ha raccontato che il punto di partenza era il rapporto tra padre e figlia, ma ambientare la vicenda nel mondo cinematografico offriva ulteriori possibilità narrative. Lui e Isabel Peña conoscono bene quell’ambiente e volevano mostrarne anche il lato meno glamour: il lavoro quotidiano, la fatica delle troupe, le gerarchie e le relazioni professionali.

Il potere dietro la macchina da presa. Il regista ha parlato apertamente del rapporto tra potere e abuso di potere, sottolineando quanto sia facile oltrepassare il confine quando si occupa una posizione dominante. Ha però precisato di non voler dipingere tutti i set come ambienti tossici: il suo intento è raccontare dinamiche che esistono e che non dovrebbero essere normalizzate.

Essere guardati, finalmente. Sorogoyen ha dichiarato più volte un aspetto particolarmente significativo del personaggio di Emilia: per anni la ragazza non è stata riconosciuta dal padre. Ora si trova davanti alla macchina da presa e lui è costretto a guardarla. Ma resta una domanda: Esteban la vede finalmente perché è sua figlia o perché è un’attrice che deve dirigere?

Una storia che si riflette in un’altra. Il film che Esteban gira all’interno della pellicola è ambientato nel Sahara Occidentale durante l’occupazione spagnola degli anni Trenta. Sorogoyen ha spiegato il parallelismo tra l’abbandono di un popolo e quello di una figlia: due vicende lontane, ma attraversate da una ferita comune.

Una scena iniziale fuori dall’ordinario. Il primo incontro tra padre e figlia è stato costruito con cinque cineprese e un ampio margine di improvvisazione. Javier Bardem e Victoria Luengo non avevano provato insieme, proprio per preservare l’autenticità e l’imbarazzo di un incontro carico di tensione.

L’Essere Amato (El ser querido), diretto da Rodrigo Sorogoyen, è stato presentato in anteprima mondiale in concorso alla 79ª edizione del Festival di Cannes 2026. È approdato successivamente alla 21ª Festa del Cinema di Roma, nella sezione Best of 2026 e arriverà nelle sale italiane il 12 novembre 2026, distribuito da Movies Inspired.

Regia: Rodrigo Sorogoyen Con: Javier Bardem, Vicky Luengo, Melina Matthews, Marina Foïs, Malena Villa, Mourad Ouani, Raúl Arévalo, Raúl Prieto, Núria Prims, Miguel Garcés, Pablo Gómez-Pando, Raquel Ferri Anno: 2026 Durata: 135 min. Paese: Spagna Distribuzione: Movies Inspired