Kokuho – Il maestro di Kabuki: Il Sangue Yakuza macchia il Teatro – Recensione

Kokuho – Il maestro di Kabuki: Un’analisi cruda e spietata del capolavoro di Lee Sang-il. Tra ambizioni patologiche, massacri fisici e onore calpestato.

⚠️ AVVERTENZA DA YAKUZA REIETTO

Ci è piaciuto così tanto questo film e lo troviamo così fottutamente intrigante che per questa recensione abbiamo deciso di fare a fette le regole. Non troverete la struttura classica delle recensioni di Daruma. Abbiamo gettato via il manuale per analizzarlo al meglio, sviscerando ogni fotogramma come un ronin affamato.

⛩️ L’Epopea di Kokuho (Intro e Trama)

Da oggi, 30 aprile, arriva nelle nostre sale grazie al coraggio distributivo di Tucker Film: Kokuho – Il maestro di kabuki. Mettiamo subito le cose in chiaro, perché non ho tempo da perdere: se cercate una favoletta esotica in costume con i ciliegi in fiore, avete sbagliato sala. Questo è un monolite cinematografico di quasi tre ore. È una tragedia sanguinosa e asfissiante sulle ambizioni patologiche.

La trama è il motore di questo inferno: siamo a Nagasaki, nel 1964. Kikuo è un ragazzino di 14 anni (interpretato da Soia Kurokawa), ma non un ragazzino qualunque. È il figlio di un boss della Yakuza. Quando il padre viene brutalmente assassinato, il suo destino sembra segnato, finché non viene notato dal leggendario attore Kabuki Hanjiro Hanai (un titanico Ken Watanabe). Hanjiro lo adotta, lo porta con sé a Osaka e lo cresce insieme al suo vero figlio biologico, Shunsuke (interpretato Keitatsu Koshiyama). I due ragazzi crescono insieme, si allenano insieme, stringono un legame fraterno viscerale. Ma il palcoscenico è un’arena che non ammette pareggi: solo uno di loro potrà diventare il più grande maestro della sua epoca.

A dare volto a questi tormenti ci sono giovani star del cinema giapponese. Una scelta, come ha confermato il regista, mirata a svecchiare il pubblico teatrale e a dimostrare la potenza del soft power nipponico: un dominio culturale che sta imponendo la propria mentalità al mondo intero in modo silenzioso ma inesorabile.

“Non esportiamo solo kimono, esportiamo la nostra spietata ossessione per la perfezione. E l’Occidente paga il biglietto per farsi fare a fette.”

📜 L’Origine di Carta (Il Romanzo e la Prigione)

Questo colosso visivo non nasce dal nulla, ma dall’adattamento dell’omonimo, monumentale romanzo di Yoshida Shuichi (autore di Villain). Per il regista Lee Sang-il si è trattato di una vera e propria ossessione durata ben 15 anni. Ma c’è un dettaglio che trasforma il film in un capolavoro di claustrofobia: il libro originale attraversa cinquant’anni di storia giapponese, dal dopoguerra al boom economico fino ai giorni nostri. Lee Sang-il, con la freddezza di un sicario, prende questa Storia con la “S” maiuscola e la chiude fuori dalla porta. Nel film, il teatro diventa un bunker senza tempo. La società fuori si modernizza, costruisce grattacieli, cambia pelle? Non importa. Dentro il teatro si consuma una prigionia volontaria, una roccaforte asfissiante che ignora la modernità per preservare i propri dogmi secolari.

👹 Regia e Massacro Fisico (Niente controfigure)

Il cuore pulsante ed estetico del film è la figura dell’onnagata (l’attore maschio che interpreta ruoli femminili). Dimenticatevi il banale vezzo teatrale o l’esibizione en travesti: qui l’Onnagata è una mostruosità affascinante. Ma perché questo bisogno morboso di trasformare un corpo maschile in uno femminile?

Kikuo non si veste banalmente da donna: si annulla come uomo per rinascere come una mutazione genetica, una creatura androgina e superiore progettata unicamente per divorare il palcoscenico.

È un paradosso atroce: per proiettare un’immagine eterea, delicata e priva di peso, l’attore deve sottoporre la propria muscolatura maschile a una tensione nervosa e articolare disumana. La leggerezza che i borghesi in platea applaudono è in realtà una prigione di sudore, nervi tesi e tendini strappati. Kikuo usa questa metamorfosi come l’arma definitiva. Il ragazzino cresciuto nella spietatezza della yakuza sfodera ventagli, movenze e sguardi femminili con la stessa precisione letale con cui suo padre avrebbe usato un coltello a serramanico. Trasforma la grazia in una minaccia scenica che ti taglia la gola.

Per rendere questo massacro autentico, Lee Sang-il ha imposto un azzardo registico che in Occidente farebbe scattare vertenze sindacali immediate: il divieto assoluto di usare veri attori kabuki come controfigure. Le due star, Yoshizawa Ryō e Yokohama Ryusei, hanno dovuto spaccarsi fisicamente le ossa, sudare e sanguinare per imparare l’arte in prima persona. Il dolore che vedete sul palco è reale.

A esaltare questa visceralità c’è una tecnica visiva da manuale. Il regista abusa magistralmente del montaggio alternato (match cut) per renderci un “pubblico onnisciente”, intrappolandoci tra il palcoscenico e le fughe nei vicoli. La fotografia è una gioia per gli occhi, passando da un grigiore livido e opprimente a improvvise esplosioni di luce “utopica” solo nei momenti di estasi artistica. E poi ci sono i costumi inediti: per la scena in cui Kikuo danza ubriaco sul tetto, il regista ha preteso un abito cucito su misura che non fosse affatto tradizionale, ma che trasudasse fisicamente tutto il “rancore” del mondo.

“Costringere degli attori a massacrarsi senza controfigure per tre ore di pellicola non è regia, è estorsione artistica. E noi Yakuza la adoriamo.”

🎧 Nove Mesi di Ossessione Sonora (Il sound design)

Se pensate che la psicopatia si limiti al set, sedetevi. Le riprese vere e proprie del film sono durate tre mesi. La post-produzione? Nove mesi. Avete letto bene: tre volte il tempo delle riprese, spesi chiusi in sala di montaggio unicamente per scolpire il sound design. Lee Sang-il ha cesellato in modo maniacale ogni singolo respiro affannoso degli attori, ogni battito di ciglia, il mixaggio musicale e il suono sordo, minaccioso dei passi sul legno del teatro.

E qui apro la parentesi che mi fa ribollire il sangue e mi ricollega a quanto vi ho raccontato nel report dell’evento stampa: tutta questa perfezione sonora, costata un anno di fatiche, è stata sputata in faccia dalla grottesca organizzazione italiana, che ha avuto il barbaro coraggio di intervistare il maestro Lee Sang-il nell’ingresso rumoroso del Cinema 4 Fontane. Parte della stampa in piedi. Senza nemmeno un fottuto microfono. Roba da far intervenire direttamente i clan rivali.

IL COMMENTO DELLO YAKUZA REIETTO (FINE PRIMA PARTE)

Fermiamoci un secondo a respirare. Kokuho non è un film per chi cerca intrattenimento da domenica pomeriggio. È un’opera densa, feroce, tecnicamente inattaccabile, che ti chiede uno sforzo mentale e fisico per essere digerita. È una pellicola che parla di noi, dei nostri demoni e di cosa siamo disposti a calpestare per lasciare un segno.

🚨 AVVISO SPOILER INVALICABILE 🚨

Da qui in poi si fa sul serio. Iniziamo a snocciolare la polpa, le chiavi di lettura più profonde e andiamo dritti verso gli spoiler pesanti. Continuate la lettura SOLO se avete già visto il film, oppure se degli spoiler non ve ne frega assolutamente nulla ma volete capire perché non dovete perdervi questo capolavoro AL CINEMA per nessuna ragione al mondo.

🗡️ Dossier Yakuza & Kabuki: Due Facce della Stessa Violenza

Il vero miracolo di questo film è il suo parallelismo strutturale. Apparentemente, i bassifondi della criminalità e i palchi dell’alta aristocrazia teatrale non c’entrano nulla. In realtà, sono due facce della stessa identica violenza. Entrambe sono società ermetiche, regolate dal sangue, dal lignaggio patriarcale e da un profondo, radicato disprezzo per gli estranei. L’individuo non conta nulla: viene annientato, triturato e sacrificato per la gloria del “Clan” (nella yakuza) o dell'”Arte” (nel kabuki).

Elemento di Confronto La Via della Yakuza L’Arte del Kabuki Il Valore del Sangue Il patto di sangue (Oyabun-Kobun) definisce chi comanda e chi obbedisce. Il lignaggio biologico stabilisce chi ha il diritto di ereditare i Nomi d’Arte. La Reazione alla Morte Si scatena la vendetta brutale per ripristinare l’onore violato. Il lutto viene represso, sublimato e trasformato in tragica bellezza scenica. L’Esterno I clan rivali vengono eliminati fisicamente. Nessun estraneo è tollerato. Chi non ha la discendenza pura viene osteggiato, emarginato e considerato un usurpatore.

Parliamo di maschere, perché qui il confine tra strada e palcoscenico si annulla.

Nel nostro mondo criminale, i tatuaggi (irezumi) ti scorticano la pelle per sempre: raccontano a quale famiglia appartieni, le tue colpe, i tuoi omicidi e, soprattutto, quanto dolore fisico sei in grado di sopportare in rigoroso silenzio. Nel teatro kabuki, la stessa identica funzione ce l’ha il cerone bianco. Kikuo nasconde la sua natura di predatore yakuza sotto strati di cipria, ingannando il pubblico e forse persino se stesso. Ma il principio di base è lo stesso: entrambe sono armature nate dalla pura sofferenza. Il tatuaggio mafioso sanguina quando l’ago te lo incide, il trucco teatrale ti divora l’anima mentre lo indossi. E sotto quel cerone perfetto, Kikuo non smette mai di essere uno yakuza pronto a sgozzarti per il potere; semplicemente, ha sostituito il coltello a serramanico con un ventaglio.

Questo cortocircuito narrativo deflagra letteralmente in quella che è la Scena Madre del film, un momento che trasuda tragedia greca e spietatezza mafiosa. Parliamo della maledizione del sangue. Nel kabuki, esattamente come nella yakuza, il sangue è tutto: è lignaggio, è destino, è diritto divino. Se non hai il sangue puro, sei e resterai sempre un fottuto estraneo.

Eppure, il maestro Hanjiro decide di compiere l’atto supremo di blasfemia teatrale: cedere il prestigioso Myoseki (il nome d’arte tramandato da secoli come una corona reale) non a Shunsuke, l’erede naturale dal sangue puro, ma a Kikuo, il bastardo dal sangue sporco della criminalità.

Ma l’ordine secolare non si fa prendere in giro da un pezzo di carta. L’universo stesso del teatro si ribella a questa infrazione delle regole. Durante la solenne cerimonia di investitura, il maestro Hanjiro collassa e inizia a vomitare fiotti di sangue direttamente sulle tavole del palcoscenico. Non è un banale malore da sceneggiatura, cazzo. È il sangue puro della stirpe aristocratica che rigetta fisicamente l’infezione del sangue yakuza. E il colpo di grazia arriva un istante prima di spirare, quando Hanjiro non guarda Kikuo, il suo nuovo prescelto, ma invoca disperatamente con il suo vero figlio fuggiasco: “Shunsuke!“.

E qui arriviamo al peso devastante delle scuse di Kikuo. Quando il ragazzo si china sul cadavere e implora perdono, non sta dicendo un banale “mi dispiace”.

Kikuo in quell’istante esatto realizza di essere maledetto. Capisce che il suo talento inumano, strabordante, psicopatico, ha costretto il maestro a infrangere la sacralità della stirpe, condannandolo. Kikuo ha distrutto la sua famiglia adottiva teatrale con la sua ingombrante perfezione, esattamente come i sicari rivali avevano distrutto la sua famiglia yakuza all’inizio del film. Kikuo chiede perdono per la propria mostruosità. In quel momento sa perfettamente di essere lui il mandante occulto di quell’omicidio, armato solo della sua insostenibile, letale ambizione.

👘 Sopravvivere al Mostro (La fuga di Harue)

In un mondo popolato da divinità spietate e narcisiste, cosa resta ai comuni mortali? Il personaggio di Harue (una clamorosa Mitsuki Takahata) ci regala la chiave di lettura definitiva e la scena più dolorosa dell’intero film.

Tutto culmina durante la rappresentazione dell’opera clou, in cui Kikuo è chiamato a sostituire all’ultimo istante il maestro. È qui che Lee Sang-il usa il suo match cut assassino. Mentre Kikuo sul palcoscenico si trasfigura, donandosi all’arte in modo febbrile, quasi demoniaco, il montaggio alternato ci sbatte in faccia la realtà esterna: vediamo Shunsuke, devastato dal senso di inferiorità e dall’umiliazione, che abbandona definitivamente il teatro. E a portarlo via per mano, fuori da quell’inferno di cerone, c’è proprio Harue.

Alcuni spettatori superficiali potrebbero bollarlo come un vile tradimento amoroso da soap opera di terza categoria. Stronzate. Quello di Harue è puro e semplice istinto di sopravvivenza. La ragazza osserva Kikuo sul palco e in quel preciso istante ha un’amara, terrificante presa di coscienza: l’uomo che amava è morto, fagocitato dal mostro sacro in cui si è trasformato. Diventare un Kokuho (un Tesoro Nazionale Vivente) significa svuotarsi di ogni fottuto legame terreno. Harue non sta fuggendo con un altro uomo, sta fuggendo da un predatore del palcoscenico.

Fuggendo con lo sconfitto e spezzato Shunsuke, Harue decide lucidamente di salvare l’unico uomo ancora disperatamente, pateticamente attaccato alla vita reale. Lascia il mostro alla sua gelida gloria immortale e trascina in salvo l’ultimo brandello di umanità rimasta.

E qui mi riallaccio al casino imperdonabile fatto dal traduttore durante la conferenza stampa. Lee Sang-il aveva usato parole chirurgiche: aveva parlato dell’artista “delirante”. Il vero dramma di Kikuo è un’ossessione psicopatica per l’arte che lo porta a sacrificare sull’altare del palcoscenico ogni singolo affetto. Il traduttore ha omesso il dettaglio più raccapricciante citato dal regista: pur di brillare, questo mostro sacro arriva ad annullare e sacrificare perfino sua figlia, condannandola a non vivere mai un vero rapporto con suo padre. Sangue del proprio sangue cancellato senza pietà per il cerone.

“Fuggire da chi brandisce il proprio talento come una katana non è tradimento, è l’unico modo per non finire a pezzettini sul pavimento.”

📀 Il Verdetto (Conclusioni da Yakuza e home video)

Arriviamo alla sentenza. Kokuho – Il maestro di kabuki è un film spietato. È il trionfo assoluto del “delirio artistico”, un’opera che ti taglia a fette la psiche e non fa assolutamente nulla per farti simpatizzare per i suoi protagonisti, che si rivelano egoisti, mostruosi, devoti solo alla dea dello spettacolo. Non cerca la lacrima, cerca lo sgomento.

Da buon collezionista e accumulatore seriale di supporti fisici, il mio ultimo pensiero va al mercato dell’home video. I titoli Tucker Film vengono fortunatamente distribuiti in home video da CG Entertainment (salvo rari casi). Ebbene, faccio un appello formale a CG: dateci un’edizione Blu-ray o, meglio ancora, un 4K di altissimo livello. Vogliamo un bitrate che ci faccia esplodere gli occhi, per poter cogliere ogni singola goccia di sudore degli attori e godere dei lividi contrasti fotografici ideati da Lee Sang-il. E magari riempitela di extra. Ne abbiamo un disperato bisogno. L’onore del clan lo esige.

Kokuho – Il maestro di Kabuki è al cinema dal 30 Aprile con Tucker Film.

Regia: Lee Sang-il Con: Ryō Yoshizawa, Ryusei Yokohama, Mitsuki Takahata, Ken Watanabe, Shinobu Terajima, Min Tanaka, Sōya Kurokawa, Keitatsu Koshiyama, Nana Mori Anno: 2025 Durata: 174 min. Paese: Giappone Distribuzione: Tucker Film