Kill Bill: The Whole Bloody Affair – La Vendetta è un Piatto che Va Servito… Troppo – Recensione

Kill Bill: The Whole Bloody Affair: Tarantino serve Kill Bill intero, 281 minuti di sangue in Lingua Originale con sottotitoli in Italiano, anime, Fortnite e un cliffhanger cancellato. Ne vale la pena? 🔪

🎥 Trama – Nebbia di Spoiler e Amore Tossico in 4 Ore e Mezza

La Sposa (Uma Thurman) sopravvive per miracolo a un massacro orchestrato dal suo ex Bill (David Carradine) e dalla Deadly Viper Assassination Squad. Incinta, viene lasciata per morta con un proiettile in testa e un altarino di fiori artificiali addosso. Quattro anni dopo si sveglia, si rimette in sesto e giura vendetta contro tutti i membri della squad, partendo da O-Ren Ishii (Lucy Liu), oggi boss della yakuza a Tokyo.

Nella nuova e attesa versione The Whole Bloody Affair, i due volumi sono fusi in un unico film di 281 minuti con intervallo classico da 15 minuti incluso nel runtime, perché dopo quattro ore e mezza di sangue ti serve un attimo per pisciare, fumare e rifletterci.

“La vendetta è un piatto che si serve freddo… ma se lo servi in 4 ore e 41 minuti, diventa un buffet tiepido.”

✅ Cosa funziona in Kill Bill: The Whole Bloody Affair – Sangue, Anime e Colori finalmente Ritrovati

Kill Bill è la summa del cinema di Quentin Tarantino. Non omaggia semplicemente i film, porta al mondo intero una filmografia che sembrava nascosta per limiti anagrafici e distributivi.

Dopo Kill Bill, film come Old Boy e Hero sono arrivati con la dicitura “Tarantino presenta”. La sua grandezza non è omaggiare, è curare. Ha fatto scoprire a tout court il cinema asiatico, il grindhouse italiano, rilanciato lo spaghetti western che non è solo Sergio Leone e la blaxploitation ad un pubblico mainstream che altrimenti non li avrebbe mai cercati. In un’epoca senza Amazon, con una linea internet non così evoluta, c’era chi aveva avuto la fortuna di intercettare copie asiatiche e costosissime del DVD di Lady Snowblood, edito in Italia solo nel 2007 da Keyfilms per Lucky Red.

“Tarantino è il curatore che ruba… e noi lo amiamo per questo. Come un tossico amico che ti dice cosa guardare, ma poi ti fa scoprire film che non avresti mai cercato.”

Kill Bill Volume 1 è il mio Tarantino preferito, molto più di Pulp Fiction, Jackie Brown o Le Iene. Perché è azione pura, è la summa del suo cinema, è il picco massimo di adrenalina e ibridazione culturale.

“Se Pulp Fiction è la.css di Hollywood, Kill Bill è la diva di Tokyo che entra in sala e spacca tutto con la katana.”

Dimenticatevi Oggi di quel bianco e nero da film d’essai messo lì solo per non far venire un infarto alla censura americana. La carneficina alla House of Blue Leaves contro i Crazy 88 ha finalmente gettato la maschera ed è tornata a risplendere in tutta la sua gloria cromatica, roba da far sembrare lo schermo un reservoir of blood.

Uma Thurman che affetta gambe e braccia è ora un tripudio di rosso scarlatto “senza censure da classifica”. Hanno perfino cambiato la colonna sonora, staccando la spina alla traccia originale e reinserendo inquadrature inedite che, nella prima uscita, erano state rinchiuse nel bagagliaio di una Chevy Nova.

A proposito di smembramenti: ricordate Sofie Fatale (Julie Dreyfus)? Bene, preparatevi a raddoppiare la dose di mutilazioni, perché in questa versione perde ENTRAMBE le braccia. Niente più mezze misure. C’è una nuova, deliziosa inquadratura in cui la Sposa le trancia di netto anche l’altra, innaffiando l’obiettivo della telecamera di sangue con l’eleganza di un idrante. Mistero risolto: ecco perché, quando viene scaricata nel parcheggio dell’ospedale, la povera Sofie sembrava una statua greca mutilata. All’epoca, per la censura americana il pubblico non era pronto per questo spettacolo grandguignolesco.

Poi c’è l’anime. La sequenza “The Origin of O-Ren” riceve un trattamento all’Ezechiele 25:17, con cinque minuti extra di spietata vendetta divina. Vediamo la giovane O-Ren, appena tredicenne, sistemare Pretty Riki (il killer dei suoi genitori) in ascensore. Tra granate al volo e cadute letali nei pozzi dell’ascensore, è un massacro di inaudita violenza. Parliamoci chiaro: questo Mexican Standoff animato non aggiunge chissà quali informazioni alla trama rispetto al montaggio originale (che era tagliente e dritto al punto come una katana di Hattori Hanzo nel passare direttamente a lei ventenne e letale), ma dal punto di vista estetico è una goduria assoluta se vi nutrite a pane e animazione nipponica.

E Gogo Yubari (Chiaki Kuriyama)? La scena in cui fa la festa al giovane e bavoso uomo d’affari giapponese non fa sconti a nessuno. Lo stomaco del tizio finisce sul pavimento in modo esplicito, nudo e crudo. Un dettaglio servito su un piatto d’argento, senza tagli pietosi a nascondere il misfatto.

“L’ho scritto e diretto come un unico film e sono molto felice di dare ai fan la possibilità di vederlo come un unico film. Il modo migliore per vedere Kill Bill: The Whole Bloody Affair è in un cinema in glorioso 70 mm o 35 mm. Sangue e budella sul grande schermo in tutto il loro splendore!” – Quentin Tarantino

Ma veniamo al montaggio generale: dite addio al formato “doppio spettacolo”. Il flusso ora è ininterrotto. La scure del montatore è calata sul Volume 1, come abbiamo già accennato, cancellando il suo iconico finale: niente Bill che fa la fatidica domanda “Sa che sua figlia è ancora viva?“, niente flash-forward del buon Bud che sentenzia “Merita la sua vendetta“, e sparito anche il monologo riassuntivo che apriva il Volume 2. Il film stacca brutalmente su “Dì loro che arrivo“, ti regala un quarto d’ora per fumare una Red Apple in santa pace, e poi riparte in quarta con il Massacro ai Due Pini.

Certo, in questo modo sacrifichiamo sull’altare uno dei cliffhanger più memorabili della storia del cinema, ma in cambio incassiamo un colpo di scena emotivo devastante: scoprirete che la figlia della Sposa è viva esattamente nell’istante in cui lo scopre lei. Boom.

Ultimi ritocchi per i veri feticisti della pellicola: addio al “Proverbio Klingon” in apertura (la vendetta è un piatto che va servito freddo, ma qui dentro le temperature sono roventi). In compenso, nuove scene colmano i vuoti logici dell’epica battaglia finale. Un esempio? Il ragazzino mascherato che la Sposa risparmia compare molto prima in mezzo alla bolgia, e in una sequenza aggiunta vediamo addirittura Uma Thurman prenderlo e scagliarlo fisicamente contro un gruppo di Crazy 88. Azione pura, senza filtri e unchained.

“Quattro ore e mezza di sangue, e alla fine ti chiedi: ‘Ma ho guardato un film o ho fatto un crossfit con la katana?'”

❌ Perché non guardare Kill Bill: The Whole Bloody Affair – Cliffhanger Cancellato, Fortnite e Snaturamento Pulp

Dimenticatevi per un attimo il sangue a fiotti e le katane affilate, perché qui dobbiamo fare i conti con un problema di fondo grosso come una Cadillac: il sovraccarico. Kill Bill ci aveva stregati proprio per quel suo sapore ruvido, per il non-detto, per quella grana sporca da cinema grindhouse di periferia. Aggiungere, spiegare e riempire ogni dannato buco narrativo finisce per infilare la magia pulp sotto una pressa idraulica.

Analizziamo i veri scivoloni di questa operazione, punto per punto:

L’assassinio del Cliffhanger Incollare i due volumi rende la narrazione un unico fiume in piena, d’accordo, ma la mannaia del montatore ha decapitato la suspense. Via la fatidica domanda di Bill a Sofie, via il grugnito premonitore di Budd. Hai sacrificato sull’altare della fluidità il brivido che ti divorava lo stomaco in attesa del Volume 2.

“Rimuovere il cliffhanger è come togliere l’esplosivo finale di un film di James Bond e mettere un cartello: ‘Spoiler: il tizio è vivo’.”

L’overdose Animata Poi c’è il capitolo su O-Ren Ishii. Ti piazzano sette minuti e mezzo in più per ribadire concetti che avevamo già afferrato perfettamente. Duplica il background senza aggiungere un grammo di reale profondità alla storia. Avere più minutaggio non significa avere un film migliore, anzi.

“L’anime esteso è come continuare a spiegare la battuta dopo averla detta: non diventa più divertente, diventa solo più lunga.”

Il miraggio del Volume 3 e il delirio digitale Sgombriamo il campo dalle cazzate: il vero Volume 3 non esiste. Il regista di Knoxville è stato chiaro come una pallottola in fronte: “It’s never going to happen… nothing but misinformation” (Non accadrà mai… solo disinformazione.).

Quello che ci propinano per tappare la bocca ai fan è Yuki’s Revenge, un cortometraggio post-credit di circa 10 minuti in cui la sorella di Gogo Yubari cerca vendetta. Sì, ci sono Uma Thurman e Zoë Bell, e c’è Tarantino in persona che scimmiotta la voce del compianto David Carradine per resuscitare Bill. Ma visivamente? È roba masticata e sputata da Unreal Engine 5.

“Yuki’s Revenge è troppo Fortnite, non c’entra un cazzo con Kill Bill. È come se Tarantino avesse fatto il finale di un film con i LEGO di Batman.”

Debuttato sui server di Epic Games e poi scaricato su YouTube, è uno sfoggio freddo e senz’anima. “Yuki’s Revenge è come il DLC di un videogioco che nessuno ha chiesto: tecnologicamente impressionante, narrativamente inutile.”

Il verdetto: La rapina di mezzanotte: Mettiamo tutte le carte in tavola. Inzeppare la pellicola di anime extra e finali in CGI ammazza il mistero che rendeva la Sposa così letale. Più che un omaggio definitivo, puzza di marcio. Anzi, puzza di dollari. A un passo dalla pensione annunciata con The Movie Critic, spunta fuori dal bagagliaio questa mossa ipercommerciale.

“21 anni dopo, Tarantino ci riprova: ‘Guardate, ho recuperato la versione definitiva!’ E noi: ‘Ma è definitiva o è solo l’ultima versione che ti serve per incassare?'”

🎭 Conclusioni – Un ritorno in sala imperdibile per tanti motivi ma non privo di interrogativi

Kill Bill: The Whole Bloody Affair è un’esperienza da vedere una volta per la storia, ma i due volumi separati restano l’esperienza migliore. Tarantino è un curatore che ruba, un portavoce del cinema dimenticato, ma in questa versione ha esagerato. Kill Bill Volume 1 resta il suo picco massimo, e aggiungere troppo lo snatura.

“Kill Bill: The Whole Bloody Affair è come una pizza moderna: gli ingredienti sono buoni e tanti, ma alla fine ti senti appesantito e ti chiedi ‘avrei dovuto fermarmi alla Margherita?’.”

Il voto è ⭐⭐⭐⭐ (4/5) – Ottimo, ma non perfetto. Da vedere in sala per l’evento, per il ritorno di un capolavoro del cinema, ma i due volumi originali restano migliori. Se vai al cinema, rimani fino alla fine. Yuki’s Revenge è post-credit, non è stato annunciato come si conviene, ma è lì ed è vivo. È un extra opzionale, non un capitolo importante. Non migliora Kill Bill, ma è curioso da vedere una volta.

“Se Tarantino avesse voluto fare il vero Volume 3, lo avrebbe fatto con una katana, non con gli skin di Fortnite.”

🌀 Extra – Yuki’s Revenge: Il Fortnite che Tarantino ha Calciato in Faccia a Kill Bill

Elemento Dettaglio Titolo The Lost Chapter: Yuki’s Revenge Durata ~ 10 minuti (cortometraggio) Tecnologia Unreal Engine 5 con modelli di Fortnite Voce The Bride Uma Thurman (motion capture) Stunt The Bride Zoë Bell Voce Bill Quentin Tarantino (al posto di David Carradine) Premier Fortnite 30 novembre 2025 YouTube 4 dicembre 2025 Posizione Dopo i titoli di coda nelle proiezioni cinema

Yuki’s Revenge è un cortometraggio animato diretto da Quentin Tarantino in collaborazione con Epic Games e The Third Floor, fatto con Unreal Engine 5 usando modelli di Fortnite. La Sposa (voce e motion capture di Uma Thurman, stunt di Zoë Bell) affronta Yuki, la sorella di Gogo Yubari, in una sparatoria di vendetta.

La scena era presente in una prima stesura della sceneggiatura, ma fu tagliata perché rendeva il film troppo lungo e aggiungeva circa 1 milione di dollari al budget. Ora è stata recuperata e pubblicata come capitolo perduto, con voce di Bill fatta da Tarantino stesso al posto di David Carradine, morto nel 2009.

Tarantino ha probabilmente usato questa collaborazione con Epic Games per finanziare questa nuova edizione. Un esperimento visivo che non c’entra con l’anima del film, suona solo come uno spot promozionale.

Al cinema dal 28 Maggio al 3 Giugno in versione originale con i sottotitoli in italiano con Plaion Pictures e Midnight Factory.

Regia: Quentin Tarantino Con: Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah, Michael Madsen, David Carradine Anno: 2004 Durata: 281 min. Paese: USA Distribuzione: Midnight Factory, Plaion Pictures