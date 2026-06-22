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IT: Welcome to Derry, il 4K che ti fa galleggiare a metà – Recensione

Davide Belardo 3 giorni fa HOME VIDEO Lascia un commento 23 Vista

IT: Welcome to Derry: I palloncini rossi tornano a volare, ma questa volta il sangue scorre in Ultra HD. Preparatevi a tornare nel Maine. Disponibile dal 21 maggio 2026 con Arvitalia.

🔥 Trama e Giudizio Sintetico – Il male ha radici profonde (e pure ben scritte)

Siamo nei primi anni sessanta e il maggiore Leroy Hanlon viene spedito nella ridente e maledetta cittadina di Derry per una missione top secret. Neanche il tempo di disfare le valigie che un ragazzino scompare nel nulla. Questo è solo l’antipasto di un banchetto di orrori soprannaturali orchestrato da una figura mostruosa che pasteggia a base di paure infantili.

La serie, prodotta da Andy Muschietti e diretta da Jacob Fuchs e Brad Caleb Kane, è un prequel crudo e viscerale. Funziona. Invece di mungere la vacca sacra con pigrizia, ci regala otto episodi tesissimi, impreziositi dalle performance di Jovan AdepoTaylour Paige e, ovviamente, del macabro Bill Skarsgård.

Voto netto: otto pieno.

“Derry non ti uccide subito. Ti lascia il tempo di capire che sei già spacciato.”

👁️ Analisi Video – Il rosso che ti guarda negli occhi

Il comparto visivo in 4K UHD, con aspect ratio 1.78:1, è uno spettacolo per gli occhi. Il quadro è granitico. Il croma restituisce perfettamente la fotografia vintage e opprimente degli anni sessanta, con un HDR che fa letteralmente esplodere il rosso sangue a contrasto con le atmosfere nebbiose del Maine. I dettagli dei costumi e l’orrore celato nelle fognature godono di una nitidezza spaventosa, senza il minimo cedimento o artefatto da compressione.

E qui arriva la nota dolente. La confezione è bella, ma c’è un trucco da prestigiatore di serie B. Manca il disco Blu-ray standard. Una volta aprivi un’edizione di punta e trovavi il pacchetto completo. Oggi, per risparmiare due spiccioli, le etichette tagliano via i dischi 1080p, pur facendoti pagare il cofanetto a peso d’oro. Una prassi al risparmio che fa infuriare i collezionisti seri.

“Non fidarti delle edizioni monche. Ti sorridono e poi ti fregano al banco.”

🔊 Analisi Audio – Atmos da incubo, italiano in panchina

Sul fronte sonoro troviamo la solita doppia faccia della medaglia. La traccia originale inglese in Dolby Atmos TrueHD è devastante. La dinamica è mostruosa, con i canali height che sfruttano ogni singolo scricchiolio e sussurro proveniente dalle fogne per avvolgervi in una bolla di terrore puro. I dialoghi sono cristallini e il sub entra in scena con una prepotenza da far tremare le pareti. Per noi poveri italici c’è un Dolby Digital 5.1. Una traccia lossy onesta e ben bilanciata, con un doppiaggio pulito, ma che affoga se paragonata alla potenza tellurica del mix originale. Ascoltarlo in lingua originale è un obbligo morale.

“Il mostro lo senti prima che arrivi. Se hai l’Atmos, ti respira anche sopra la testa.”

📀 Analisi Extra – Dentro Derry, dove il male fa making of

Fortunatamente Warner non ha fatto la spilorcia sui contenuti speciali. Tutto il materiale è spalmato sui tre dischi 4K, garantendo un approfondimento solido. I veri nerd apprezzeranno la featurette “Inside Derry”, presente per ogni singolo episodio, con versioni estese gustosissime per l’episodio 101, 105 e 108 (ben 12 minuti di pura dissezione tecnica).

Disco uno: episodio 101 (extended, 10:21), 102 (5:39), 103 (6:21)
Disco due: episodio 104 (6:12), 105 extended (9:43), 106 (6:02)
Disco tre: episodio 107 (5:04), 108 extended (12:36), più il pacchetto finale

Completano il terzo disco: “Benvenuti a Derry” (5:44), una panoramica leggera ma gustosa; “Becoming Pennywise” (3:11), breve ma fondamentale per vedere la trasformazione di Bill Skarsgård; “Fear the Other” (9:30), il pezzo più interessante, che scava nelle tensioni sociali del 1962.

“Il vero orrore non è il pagliaccio. È la gente che lo lascia fare.”

📦 Box: Muschietti, il custode dell’incubo

Se oggi Derry è tornata a respirare paura sullo schermo, il merito è anche di Andy Muschietti, che con It e It – Capitolo 2 ha preso il materiale di Stephen King e lo ha trasformato in un universo visivo coerente, sporco e riconoscibile. Questa serie è figlia diretta di quella visione: stessa grammatica dell’orrore, stessa attenzione ai traumi dell’infanzia, stesso equilibrio tra spettacolo e disagio puro. Non è solo un prequel, è l’estensione di un incubo costruito con metodo. E sì, quando funziona così, tanto di cappello.

“Galleggiamo tutti… ma il Blu-ray dove diavolo è finito?”

 Conclusioni – Compra, ma con un ringhio

L’edizione 4K di IT: Welcome to Derry è un acquisto obbligato per la qualità video tagliente e un audio originale da brividi. Mettetelo in carrello, ma mandate mentalmente un insulto a chi ha deciso di scipparvi il disco Blu-ray standard per limare i costi di produzione. Il collezionista si rispetta anche nel packaging.

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About Davide Belardo

Editor director, ideatore e creatore del progetto Darumaview.it da più di 20 anni vive il cinema come una malattia incurabile, videogiocatore incallito ed ex redattore della rivista cartacea Evolution Magazine, ascolta la musica del diavolo ma non beve sangue di vergine.

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