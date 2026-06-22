IT: Welcome to Derry, il 4K che ti fa galleggiare a metà – Recensione

IT: Welcome to Derry: I palloncini rossi tornano a volare, ma questa volta il sangue scorre in Ultra HD. Preparatevi a tornare nel Maine. Disponibile dal 21 maggio 2026 con Arvitalia.

🔥 Trama e Giudizio Sintetico – Il male ha radici profonde (e pure ben scritte)

Siamo nei primi anni sessanta e il maggiore Leroy Hanlon viene spedito nella ridente e maledetta cittadina di Derry per una missione top secret. Neanche il tempo di disfare le valigie che un ragazzino scompare nel nulla. Questo è solo l’antipasto di un banchetto di orrori soprannaturali orchestrato da una figura mostruosa che pasteggia a base di paure infantili.

La serie, prodotta da Andy Muschietti e diretta da Jacob Fuchs e Brad Caleb Kane, è un prequel crudo e viscerale. Funziona. Invece di mungere la vacca sacra con pigrizia, ci regala otto episodi tesissimi, impreziositi dalle performance di Jovan Adepo, Taylour Paige e, ovviamente, del macabro Bill Skarsgård.

Voto netto: otto pieno.

“Derry non ti uccide subito. Ti lascia il tempo di capire che sei già spacciato.”

👁️ Analisi Video – Il rosso che ti guarda negli occhi

Il comparto visivo in 4K UHD, con aspect ratio 1.78:1, è uno spettacolo per gli occhi. Il quadro è granitico. Il croma restituisce perfettamente la fotografia vintage e opprimente degli anni sessanta, con un HDR che fa letteralmente esplodere il rosso sangue a contrasto con le atmosfere nebbiose del Maine. I dettagli dei costumi e l’orrore celato nelle fognature godono di una nitidezza spaventosa, senza il minimo cedimento o artefatto da compressione.

E qui arriva la nota dolente. La confezione è bella, ma c’è un trucco da prestigiatore di serie B. Manca il disco Blu-ray standard. Una volta aprivi un’edizione di punta e trovavi il pacchetto completo. Oggi, per risparmiare due spiccioli, le etichette tagliano via i dischi 1080p, pur facendoti pagare il cofanetto a peso d’oro. Una prassi al risparmio che fa infuriare i collezionisti seri.

“Non fidarti delle edizioni monche. Ti sorridono e poi ti fregano al banco.”

🔊 Analisi Audio – Atmos da incubo, italiano in panchina

Sul fronte sonoro troviamo la solita doppia faccia della medaglia. La traccia originale inglese in Dolby Atmos TrueHD è devastante. La dinamica è mostruosa, con i canali height che sfruttano ogni singolo scricchiolio e sussurro proveniente dalle fogne per avvolgervi in una bolla di terrore puro. I dialoghi sono cristallini e il sub entra in scena con una prepotenza da far tremare le pareti. Per noi poveri italici c’è un Dolby Digital 5.1. Una traccia lossy onesta e ben bilanciata, con un doppiaggio pulito, ma che affoga se paragonata alla potenza tellurica del mix originale. Ascoltarlo in lingua originale è un obbligo morale.

“Il mostro lo senti prima che arrivi. Se hai l’Atmos, ti respira anche sopra la testa.”

📀 Analisi Extra – Dentro Derry, dove il male fa making of

Fortunatamente Warner non ha fatto la spilorcia sui contenuti speciali. Tutto il materiale è spalmato sui tre dischi 4K, garantendo un approfondimento solido. I veri nerd apprezzeranno la featurette “Inside Derry”, presente per ogni singolo episodio, con versioni estese gustosissime per l’episodio 101, 105 e 108 (ben 12 minuti di pura dissezione tecnica).

Disco uno: episodio 101 (extended, 10:21), 102 (5:39), 103 (6:21)

Disco due: episodio 104 (6:12), 105 extended (9:43), 106 (6:02)

Disco tre: episodio 107 (5:04), 108 extended (12:36), più il pacchetto finale

Completano il terzo disco: “Benvenuti a Derry” (5:44), una panoramica leggera ma gustosa; “Becoming Pennywise” (3:11), breve ma fondamentale per vedere la trasformazione di Bill Skarsgård; “Fear the Other” (9:30), il pezzo più interessante, che scava nelle tensioni sociali del 1962.

“Il vero orrore non è il pagliaccio. È la gente che lo lascia fare.”

📦 Box: Muschietti, il custode dell’incubo

Se oggi Derry è tornata a respirare paura sullo schermo, il merito è anche di Andy Muschietti, che con It e It – Capitolo 2 ha preso il materiale di Stephen King e lo ha trasformato in un universo visivo coerente, sporco e riconoscibile. Questa serie è figlia diretta di quella visione: stessa grammatica dell’orrore, stessa attenzione ai traumi dell’infanzia, stesso equilibrio tra spettacolo e disagio puro. Non è solo un prequel, è l’estensione di un incubo costruito con metodo. E sì, quando funziona così, tanto di cappello.

“Galleggiamo tutti… ma il Blu-ray dove diavolo è finito?”

✅ Conclusioni – Compra, ma con un ringhio

L’edizione 4K di IT: Welcome to Derry è un acquisto obbligato per la qualità video tagliente e un audio originale da brividi. Mettetelo in carrello, ma mandate mentalmente un insulto a chi ha deciso di scipparvi il disco Blu-ray standard per limare i costi di produzione. Il collezionista si rispetta anche nel packaging.