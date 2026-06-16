Il Regno di Kensuke: L’eloquenza del silenzio e il trionfo della linea – Recensione

Il Regno di Kensuke: quando il mondo intero si restringe al perimetro selvaggio di un’isola, il disegno animato ritrova la sua forma più pura, potente e primordiale. Neil Boyle e Kirk Hendry firmano un capolavoro visivo d’altri tempi che, spogliandosi di ogni orpello e parola superflua, sussurra direttamente all’anima dello spettatore.

Il giovane Michael naufraga insieme al suo fedele cane Stella su un’isola apparentemente deserta in mezzo all’oceano. La lotta per la sopravvivenza si rivela subito dura, finché il ragazzo scopre di non essere solo. Sull’isola si nasconde Kensuke, un anziano ex soldato giapponese che ha scelto l’esilio volontario dopo il trauma della bomba atomica su Nagasaki. Tra i due, inizialmente diffidenti, nascerà un legame profondo fondato sulla protezione della natura incontaminata del luogo, minacciata dall’improvviso arrivo di spietati bracconieri.

Cosa funziona in Il Regno di Kensuke

C’è un momento preciso, nel cinema d’animazione contemporaneo, in cui si rischia di dimenticare la potenza del disegno. Sommersi da pixel iperrealistici e da ritmi frenetici tarati sul deficit d’attenzione, accogliere un’opera come Il Regno di Kensuke (adattamento del celebre romanzo di Michael Morpurgo) è come ritrovare una bussola d’oro in mezzo a una tempesta di plastica.

I registi Neil Boyle e Kirk Hendry compiono un mezzo miracolo cinematografico: prendono una classica struttura da Robinson Crusoe moderno il giovane Michael che naufraga su un’isola apparentemente deserta con il suo cane Stella e la spogliano di ogni superfluo orpello hollywoodiano per trasformarla in un saggio visivo sulla coesistenza e sulla memoria.

Visivamente, Il Regno di Kensuke è un gioiello di rara sensibilità. La scelta di fondere sfondi che sembrano dipinti a mano con un’animazione dei personaggi bidimensionale, pulita, quasi d’altri tempi, non è una semplice operazione nostalgia, ma una scelta politica ed estetica: l’isola non è un mero fondale piatto, ma un personaggio vivo, pulsante, misterioso e, a tratti, spaventoso.

L’incontro tra il ragazzo e Kensuke non è mediato dalle parole. Ed è qui che la maestria dei registi si fa monumentale, poiché per lunghi tratti Il Regno di Kensuke sceglie il silenzio verbale, affidando il racconto ai gesti, agli sguardi, al linguaggio del corpo dei personaggi e a una colonna sonora firmata da Stuart Hancock che sa essere epica e intimista allo stesso tempo.

Nel Il Regno di Kensuke risuona l’eco spirituale del grande cinema dello Studio Ghibli, in particolare la compostezza e il rispetto per la natura di Hayao Miyazaki, ma anche la purezza formale de La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti. Non c’è la fretta di spiegare tutto: Boyle e Hendry si fidano dell’intelligenza emotiva dello spettatore, sia esso un bambino o un adulto.

Il contrasto tra la minaccia dei bracconieri e la sacralità dell’ecosistema protetto da Kensuke e dai suoi amici oranghi non scade mai nel didascalismo ecologista da quattro soldi, offrendo invece una riflessione profonda sulla ferita che l’uomo infligge al mondo e su come la cura, la pazienza e l’empatia siano le uniche medicine possibili.

Perché non guardare Il Regno di Kensuke

Se cercate un film dove i protagonisti fanno battute al secondo e gli animali ballano la breakdance a caso, siete decisamente nel regno sbagliato. Chi è abituato ai ritmi isterici e al 3D iperattivo delle mega-produzioni americane potrebbe trovare questa prima metà dell’opera decisamente troppo contemplativa, geometrica e, ironia della sorte per un cinema, silenziosa.

Non è una pellicola che urla per tenervi svegli a colpi di esplosioni, ma un racconto che sussurra per toccare l’anima; quindi, se non siete disposti a rallentare il battito cardiaco e a godervi il viaggio, rischiate di guardare l’orologio dopo i primi dieci minuti di sguardi e natura.

Conclusioni

Quando il mondo si restringe a un’isola, il cuore scopre quanto può diventare grande.

Questa frase racchiude il nucleo emotivo della pellicola. Il Regno di Kensuke è uno di quei film che entrano in punta di piedi e finiscono per occupare un posto speciale nella memoria, dimostrando che l’animazione è una delle forme d’arte più pure e potenti del nostro secolo. Un film necessario, prezioso e delicato che vi costringerà a trattenere il fiato per poi farvi respirare più a fondo. Da non perdere.

Curiosità, Distribuzione e Uscita

Il Regno di Kensuke è una co-produzione europea a tre teste: Regno Unito, Francia e Lussemburgo.

L’anima e la produzione principale (lo studio Lupus Films) sono britanniche, così come l’autore del libro originale Michael Morpurgo e i registi. Francesi e lussemburghesi hanno invece messo lo zampino (e i fondi) per tutta la meravigliosa e complessa parte di sviluppo dei disegni e dell’animazione 2D tradizionale. Insomma, il meglio dell’artigianato cinematografico del Vecchio Continente.

Nella versione originale il Il Regno di Kensuke vanta un cast vocale straordinario: l’anziano Kensuke è doppiato dal candidato all’Oscar Ken Watanabe, mentre i genitori di Michael hanno le celebri voci del premio Oscar Cillian Murphy e di Sally Hawkins. Questa eccellenza ha permesso alla pellicola di trionfare ai prestigiosi British Animation Awards, portando a casa i premi per Miglior Film, Miglior Sceneggiatura e Migliori Musiche.

Il Regno di Kensuke è distribuito in Italia da Movies Inspired ed è uscita nelle sale cinematografiche il 28 maggio 2026.

Regia: Neil Boyle, Kirk Hendry Con: Cillian Murphy, Sally Hawkins, Raffey Cassidy, Aaron MacGregor, Ken Watanabe Anno: 2023 Durata: 85 min. Paese: Regno Unito, Lussemburgo, Francia Distribuzione: Movies Inspired