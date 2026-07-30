Il ragazzo che catturò il vento: quando il cinema smette di raccontare una storia e inizia a seminare speranza – Recensione

Il ragazzo che catturò il vento: l’esordio alla regia di Chiwetel Ejiofor che trasforma la conoscenza in speranza. Ci sono film che intrattengono e altri che emozionano, ma questo sa fare qualcosa di diverso: restituire fiducia nell’intelligenza umana e nel coraggio di non arrendersi mai.

Nel Malawi, una grave siccità mette in ginocchio un intero villaggio. I raccolti scompaiono, il cibo diminuisce e la speranza sembra spegnersi insieme alla terra.

William Kamkwamba (Maxwell Simba), un ragazzo costretto ad abbandonare la scuola per le difficoltà economiche della famiglia, continua però a studiare di nascosto nella biblioteca del paese. Da quei libri nasce un’idea apparentemente impossibile: costruire una turbina eolica con materiali di recupero per portare acqua ai campi e salvare la sua comunità.

Cosa funziona in Il ragazzo che catturò il vento

Con il suo esordio alla regia, Chiwetel Ejiofor sceglie la strada più difficile: raccontare una storia vera senza trasformarla in una favola. Il risultato è un film che parla di povertà, fame e disuguaglianze, ma soprattutto della forza rivoluzionaria della conoscenza. Perché, a volte, la più grande forma di resistenza è continuare a imparare quando il mondo ti dice che non serve.

La prima qualità di Il ragazzo che catturò il vento è la sua onestà. Ejiofor non cerca mai la commozione facile. La macchina da presa osserva, accompagna, ascolta. Non giudica i personaggi e non costruisce eroi perfetti. Ogni scelta nasce dalla necessità, ogni errore dalla disperazione.

Ma c’è un altro grande merito: ricordare quanto l’istruzione possa cambiare il destino di una persona. In quel villaggio andare a scuola non è un diritto, ma un privilegio riservato a chi può permettersi di pagare una retta.

William continua a studiare nonostante venga escluso dalle lezioni, e Il ragazzo che catturò il vento ci ricorda con forza che la conoscenza è spesso il primo strumento di libertà. È un messaggio semplice, ma potentissimo.

La regia possiede un’eleganza invisibile, quella che non chiede di essere ammirata ma lascia respirare il racconto. È una regia molto semplice, ma proprio per questo estremamente efficace: guida lo spettatore con naturalezza, permettendogli di sentirsi immerso in quei luoghi, così lontani dai nostri, almeno da quelli occidentali, anche per tradizioni e abitudini. I tempi sono quelli della natura, della terra che aspetta la pioggia e delle persone che continuano a sperare anche quando ogni certezza sembra perduta.

Straordinaria è la fotografia. I campi arsi dal sole, il vento che attraversa le distese del Malawi e la polvere che avvolge il villaggio diventano parte integrante della narrazione. La natura non è soltanto uno sfondo: è un personaggio vivo, magnifico e spietato allo stesso tempo. A questa forza visiva si contrappongono i colori vivissimi degli abiti della popolazione, che esplodono sullo schermo come simbolo di dignità e identità. I primi piani, con gli sguardi profondi e magnetici dei protagonisti, raccontano un mondo di emozioni senza bisogno di parole.

Il ragazzo che catturò il vento non edulcora mai la realtà. La siccità non è soltanto un fenomeno climatico: è una condanna che costringe intere famiglie a razionare il cibo, a mangiare una sola volta al giorno e a compiere scelte dolorose per sopravvivere.

Persino gli animali vengono sacrificati perché, quando il cibo non basta, ogni decisione diventa una questione di vita o di morte. È una rappresentazione dura, ma necessaria, che restituisce tutta la drammaticità della vicenda senza cercare scorciatoie emotive.

Ma il cuore del film resta l’interpretazione del giovane Maxwell Simba. Il suo William non è un prodigio irraggiungibile, ma un adolescente curioso, fragile, ostinato. Ha negli occhi quella luce che appartiene a chi continua a credere nelle idee anche quando tutto invita ad abbandonarle. È una recitazione fatta di piccoli gesti, di silenzi, di sguardi che raccontano più di qualsiasi dialogo.

Merita una menzione anche Chiwetel Ejiofor davanti alla macchina da presa. Nel ruolo del padre evita qualsiasi stereotipo, restituendo tutta la complessità di un uomo schiacciato dalla responsabilità di proteggere la propria famiglia in un mondo che sembra avergli voltato le spalle.

Perché non guardare Il ragazzo che catturò il vento

Il limite principale de Il ragazzo che catturò il vento emerge proprio dalla scelta di concentrare quasi tutto il racconto sulla vicenda personale e familiare di William.

La crisi alimentare che travolge il Malawi viene mostrata con grande forza attraverso le sue conseguenze, la fame, la siccità, l’impossibilità di pagare la scuola, la disperazione delle famiglie ma vengono approfondite molto meno le responsabilità politiche ed economiche che contribuiscono a trasformare una calamità naturale in una tragedia sociale.

Il ragazzo che catturò il vento accenna alla corruzione, all’abbandono delle comunità rurali e alle tensioni politiche, come la svendita delle riserve statali di grano o la deforestazione, ma questi elementi rimangono spesso ai margini della narrazione. Ne deriva una rappresentazione emotivamente potentissima della povertà, ma meno incisiva quando si tratta di comprenderne le cause sistemiche. Qualche passaggio in più avrebbe probabilmente dato maggiore profondità al contesto senza sottrarre forza alla storia di William.

Anche il percorso verso il finale segue inevitabilmente alcune dinamiche tipiche del cinema di riscatto: l’incomprensione, il conflitto con il padre, la fiducia da conquistare e infine la possibilità di dimostrare che quell’idea apparentemente folle può funzionare. Sapendo che si tratta di una storia vera, l’esito è in parte già scritto e alcuni momenti perdono quella imprevedibilità che avrebbe potuto rendere il racconto ancora più potente.

Sono limiti che non compromettono la forza del Il ragazzo che catturò il vento, ma ne mostrano chiaramente la scelta: privilegiare l’impatto umano e universale della storia rispetto a un’analisi più complessa del contesto che l’ha generata.

Curiosità

Tratto da una storia vera: Il film è basato sull’autobiografia di William Kamkwamba , scritta insieme al giornalista Bryan Mealer . La turbina eolica costruita dal giovane protagonista non è un’invenzione cinematografica: fu realmente realizzata utilizzando vecchie biciclette, pezzi di trattore, legno e materiali recuperati nel villaggio.

Il film è basato sull’autobiografia di , scritta insieme al giornalista . La turbina eolica costruita dal giovane protagonista non è un’invenzione cinematografica: fu realmente realizzata utilizzando vecchie biciclette, pezzi di trattore, legno e materiali recuperati nel villaggio. L’esordio di Ejiofor: Per Chiwetel Ejiofor si tratta del debutto alla regia di un lungometraggio. L’attore ha scelto di girare il film proprio in Malawi, coinvolgendo numerosi interpreti e maestranze locali per restituire autenticità alla storia.

Il film è una produzione britannica realizzata in collaborazione con società statunitensi. Le riprese si sono svolte interamente sul campo in Malawi, in particolare nella regione di Kasungu, vicina ai luoghi reali in cui è cresciuto William Kamkwamba.

Il progetto è stato prodotto da Potboiler Productions, BBC Film, BFI Film Fund (British Film Institute), Participant e Lipsync Post. I produttori principali sono Andrea Calderwood e Gail Egan.

Conclusioni

Il ragazzo che catturò il vento continua a soffiare anche dopo i titoli di coda. Non perché racconti un’impresa straordinaria, ma perché ricorda una verità spesso dimenticata: il cambiamento nasce quasi sempre da qualcuno che decide di non arrendersi all’idea che le cose debbano restare così come sono.

In un’epoca in cui il cinema cerca spesso di stupire con effetti sempre più grandi, quest’opera dimostra che il gesto più rivoluzionario può essere un ragazzo che apre un libro e decide di credere nel vento.

Distribuito da Netflix, che ha acquistato i diritti di distribuzione mondiale dopo la prima presentazione del film al Sundance Film Festival del 2019, rendendolo disponibile sulla propria piattaforma a partire dal 1° marzo 2019.

Regia: Chiwetel Ejiofor Con: Chiwetel Ejiofor, Joseph Marcell, Aïssa Maïga, Noma Dumezweni, Lemogang Tsipa, Maxwell Simba, Kelvin Maxwell Ngoma, Felix Lemburo, Robert Agengo, Fiskan Makawa, Lily Banda, Fredrick Lukhere, Hestingzi Phiri, Rophium Banda, Philbert Falakeza, Samson Kambalu, Raymond Ofula, Martin Githinji, Melvin Alusa, Amos Chimpokoser, Kelvin Chimpokoser, Khalani Makunje, Eddie Mbugua, George Misinde, Edwin Chonde, Hope Chisanu, Aaron Mhone, Noel Mkubwi, James Mhone, Bruno Chitsulo, Hilda Phiri, Lomuthi Jere, Ian Chisekula, Owen Chikanken, Rodgers Wagawa, Gospel Thawale, Edward Khomamphero, Grace Msiska, Trevor Dominic, Truth Dominic, Rashid Tambala, Latifa Tambala Anno: 2019 Durata: 113 min. Paese: Gran Bretagna Distribuzione: Netflix