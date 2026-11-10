Hope: Dopo dieci anni di silenzio, il regista di Goksung torna con un kolossal coreano che mescola creature, sparatorie, comicità volgare, fantascienza e una rabbia politica nascosta sotto tonnellate di sangue. Un film lungo, sfrenato e stranamente umano.

🎥 Trama: Una mucca, un bosco e l’inizio della fine

Hope comincia come un thriller rurale con l’odore di sangue, fango e cattivo umore. In Hope Harbor, un villaggio vicino alla DMZ, il capo della polizia Ko Bum-seok (Hwang Jung-min) si trova davanti alla carcassa di una mucca che rappresenta un problema di igiene pubblica e, soprattutto, un pessimo presagio. Non è una scena da documentario naturalistico: è l’annuncio che qualcosa di enorme, antipatico e decisamente non locale sta per fare irruzione nelle vite di gente che voleva solo coltivare, pescare e litigare con i vicini.

Na Hong-jin gioca per quasi tre quarti d’ora con la nostra pazienza: ruggiti nel bosco, case distrutte, oggetti che volano, impronte impossibili e una sensazione crescente che il mostro non sia semplicemente “là fuori”, ma abbia già deciso di prendere possesso del quartiere. Quando la creatura arriva, non è il solito mostro da trailer: è un evento. E il film, da quel momento, smette di fingere di essere un giallo tranquillo per diventare un incubo ad alta velocità.

“Ho comprato il biglietto per un thriller coreano. Mi sono ritrovato in una guerra intergalattica con un poliziotto arrabbiato e una mucca morta.”

✅ Cosa funziona in Hope: Na Hong-jin non dirige, governa il caos

Hope è un film che non si comporta come un blockbuster asiatico educato. Non ti dà il tempo di controllare il telefono, non ti concede una pausa per andare al bagno e non ti lascia nemmeno il tempo di pensare: “Ma aspetta, perché quell’uomo ha fatto quella cosa?”. Ti trascina per il collo e ti dice: “Siediti, oggi impari cosa significa avere paura secondo Na Hong-jin.”

La regia di Na Hong-jin è un mix di precisione chirurgica e follia controllata. Il regista sa quando rallentare, quando accelerare e quando sorprendere lo spettatore con una scena che non si aspettava. Il ritmo è travolgente: pause quando servono, esplosioni quando non le aspetti, e un montaggio che sembra affidato a un montatore strafatto di caffeina, dopo tre tazze di espresso coreano.

E poi c’è quella scena, quella del sopravvissuto che racconta di essersi letteralmente cagato addosso incontrando i mostri, con dettagli fisiologici che nessuno chiedeva ma che tutti ricorderanno per il resto della vita. È umorismo volgare, sì, ma è anche il modo in cui il film ti ricorda che, davanti al terrore, l’essere umano non diventa un eroe: diventa un animale con la paura nelle gambe e il panico nell’intestino.

“Hope non è un film. È un’esperienza che ti lascia con le mani sporche di popcorn e la testa piena di domande.”

Hwang Jung-min e un cast che non chiede il permesso

Hwang Jung-min è un gigante. Non recita: occupa lo spazio, lo riempie di presenza, lo rende impossibile da ignorare. Il suo Bum-seok è un poliziotto goffo, arrabbiato, impotente e umano, un uomo che pensa di avere il controllo e scopre presto che il controllo è un lusso per gente che non ha mostri nel bosco. È una prova da uomo che non interpreta la paura: la mastica e la sputacchia in faccia allo spettatore.

Accanto a lui, Zo In-sung come Sung-ki e Hoyeon come Sung-ae portano energia, fragilità e un’umanità che il film usa come contrappeso alla follia visiva. Poi arrivano Michael Fassbender e Alicia Vikander, non come comparse di lusso ma come elementi che cambiano il peso narrativo del film, specialmente nel finale, quando la fantascienza smette di essere un accenno e diventa il motore di tutto. Taylor Russell e Cameron Britton completano un cast internazionale che non sembra scelto per fare numero, ma per dare al film una tensione tra culture, toni e generi che è esattamente ciò che lo rende speciale.

“Fassbender e Vikander in un film coreano? Sembra un crossover di Marvel, ma con più sangue e meno supereroi.”

❌ Perché non guardare Hope: Il finale che ti lascia a metà del viaggio

Il vero problema di Hope non è la qualità: è la sensazione di interruzione. Il film si chiude quando tu, spettatore, hai appena capito che la storia non era quella che pensavi, che i mostri non erano solo mostri e che c’era un mondo molto più grande dietro tutto. È un finale aperto, sì, ma non nel senso elegante del termine: è un finale che ti lascia con la sensazione di aver visto il primo episodio di una saga senza sapere quando arriverà il secondo.

Se entri in sala aspettandoti un monster movie pulito e lineare, Hope farà saltare tutte le tue aspettative e ti dimostrerà che non avevi capito niente. Ma se accetti il patto, cioè che Na Hong-jin non vuole raccontarti una storia, vuole farti vivere un’esperienza, allora il finale diventa non un difetto, ma una promessa.

“Guardare Hope doppiato è come mangiare kimchi con la forchetta: tecnicamente possibile, ma un crimine culturale.”

🌀 Extra: Il cinema di Na Hong-jin: “L’uomo che fa paura con eleganza”

Na Hong-jin è uno di quei registi che non hanno bisogno di sfornare un film all’anno per ricordare al pubblico di esistere. Gli sono bastati tre lungometraggi, The Chaser, The Yellow Sea e Goksung – La presenza del diavolo, per costruirsi una reputazione internazionale e diventare uno degli autori più interessanti del cinema sudcoreano contemporaneo. Un curriculum tutt’altro che prolifico, ma decisamente poco incline alla mediocrità.

Il suo cinema affonda le mani nelle zone più oscure dell’animo umano, muovendosi tra violenza, superstizione, paranoia e conflitti sociali. Non è interessato a rassicurare lo spettatore né a offrirgli risposte confezionate sottovuoto. Preferisce metterlo davanti a situazioni sempre più estreme, dove il confine tra razionalità e follia diventa progressivamente indistinguibile.

Con Hope compie un ulteriore salto, allargando le dimensioni del proprio immaginario e confrontandosi con una produzione di respiro internazionale. Una nuova tappa per un autore che, anche dopo dieci anni di silenzio, dimostra di non aver perso la voglia di spiazzare il pubblico. E nemmeno quella di rovinargli tranquillamente la digestione.

“Na Hong-jin non gira film per farti dormire tranquillo. E, a quanto pare, non ha intenzione di cominciare adesso”

🎭 Conclusioni: Un film che non finisce ti travolge

Hope è un film che non chiede il tuo consenso prima di travolgerti. È un blockbuster orientale a lunga durata che non dà tregua, un mostro cinematografico che non sa cosa sia la moderazione. Se cerchi un film che ti faccia ridere, urlare e riflettere tutto nello stesso tempo, sei nel posto giusto.

E quando pensi che sia finito, il film ti lascia davanti a un universo appena dischiuso. Vorresti saperne di più, ma per il momento dovrai accontentarti di aspettare un probabile secondo capitolo. Nel frattempo, puoi sempre rivederlo e chiederti: “Ma davvero ho visto quello che ho visto?”.

Il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2026, nella sezione Best Of, prima di approdare nelle sale italiane dal 5 novembre con MUBI.

Regia: Na Hong-jin Con: Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell, Cameron Britton Anno: 2026 Durata: 156 min. Paese: Corea del Sud Distribuzione: MUBI