Hexe – Il regno delle streghe: Billie Doe scopre di essere una strega, ma il vero incantesimo di Hexe è aver capito che i genitori possono amare, sbagliare e fare danni senza diventare cattivi di cartone. 🧙‍♀️✨

🎥 Trama – Scuola, stregoneria e un gatto con troppi occhi

Billie Doe è quella ragazza che la scuola etichetta come “impulsiva” ogni volta che reagisce a un mondo fatto di compagni egoisti, insegnanti bruschi e un direttore, il signor Huggins, con l’empatia di un frigorifero in sciopero. Dopo un’auto-espulsione più che meritata dal punto di vista della dignità, ma decisamente poco utile dal punto di vista del curriculum, la sua vita prende una curva magica.

Billie scopre di possedere poteri, viene trascinata a Hexe, un regno urbano popolato da streghe, stregoni, fate, maghi, animali parlanti e oggetti animati.

Dietro la meraviglia, però, c’è Celeste, regina delle streghe e campionessa mondiale del “il potere è mio perché il passato mi ha ferito”. Per Billie arriva il momento di scegliere chi vuole essere, affrontare la verità e capire che diventare regina non significa ereditare un trono, ma decidere cosa farne.

“A Hexe anche le scope hanno un contratto, ma nessuno ti avverte che la famiglia è l’incantesimo più complicato.”

✅ Cosa funziona in Hexe – Il regno delle streghe – Magia con le unghie

La prima cosa che colpisce è l’assenza del solito rito Disney: niente canzone ogni tre minuti, niente coro di animali forestali pronto a spiegarti le emozioni con un balletto. Hexe respira con un ritmo più incalzante, fatto di gag, inseguimenti, citazioni cinematografiche e un fantasy urbano che sembra aver studiato sia Fantasia sia Ritorno al futuro prima di mettersi il cappello a punta.

Il design del regno è una delle gioie del film: Hexe non è la solita foresta incantata con elfi sorridenti e funghi che cantano. È una città magica, un po’ gotica, un po’ vivace, abitata da creature e oggetti dotati di una personalità tutta loro.

Il vero colpo di scena emotivo è Beef Roger. Il gatto a tre occhi richiama lo spirito dello Stregatto, mentre alcune soluzioni narrative evocano Alice nel Paese delle Meraviglie: non come citazioni pigre, ma come un modo per dire che il fantastico può essere anche un luogo in cui smontare le proprie paure. Il film gioca con i ruoli in modo sorprendente: Billie è il motore dell’avventura, ma la vera rivoluzione passa anche dagli altri personaggi, dalle scelte adulte e da verità che non si risolvono con una bacchetta.

E qui Hexe diventa coraggioso. Mostra che esiste un egoismo genitoriale, che l’amore non è sempre incondizionato e che la sofferenza del passato non è un lasciapassare per fare del male. Le cattive azioni hanno conseguenze, il perdono non è un bottone magico e credere in se stessi non significa avere ragione sempre. Per un Classico Disney, è quasi un atto di ribellione.

“Celeste aveva un passato difficile. Purtroppo, aveva deciso di condividerlo con tutto il regno, senza chiedere il consenso.”

❌ Perché non guardare Hexe – Il regno delle streghe – La strega è nel dettaglio

Chi cerca l’assoluta novità formale potrebbe alzare un sopracciglio. A uno sguardo superficiale, Hexe può sembrare il classico Disney: ragazza ribelle, mondo magico, minacce oscure, compagnia di simpatici comprimari e finale che punta al cuore. La struttura è familiare, talvolta persino riconoscibile al primo sguardo, come una copertina di libro che promette una storia nuova ma usa lo stesso font di sempre.

L’originalità sta soprattutto nelle intuizioni e nel modo in cui il film ribalta certe dinamiche, non sempre nelle soluzioni narrative. Il grande twist finale funziona, ha peso e dà senso al percorso, ma chi guarda con l’occhio allenato avrà forse già fiutato l’odore dello zolfo qualche scena prima. Non è un tradimento, è una telefonata: suona, suona e alla fine risponde la verità.

C’è anche il rischio che il pubblico più piccolo si concentri sul gatto, sulle gag e sulla regina cattiva, perdendo le sfumature più mature. I genitori, invece, faranno bene a restare svegli: il film parla anche di loro, e non sempre con la gentilezza di un biglietto augurale.

“Il perdono non è una bacchetta magica. È più simile a un modulo burocratico: lungo, doloroso e nessuno te lo firma volentieri.”

🌀 Extra – Genitori egoisti, ma senza il divano dello psicologo

Hexe inserisce il tema dell’egoismo genitoriale senza trasformarsi in un dramma clinico o in una puntata di una serie terapeutica. Non mette Alice o gli altri adulti sotto una luce da perizia psichiatrica: mostra semplicemente che un genitore può amare il figlio e, allo stesso tempo, fargli del male per paura, orgoglio, rimpianto o bisogno di controllo.

È un tema che il cinema d’animazione raramente affronta con questa franchezza. Film come Coraline hanno fatto dell’autorità genitoriale una porta sbagliata, Lilo & Stitch ha mostrato una famiglia che cerca di reggersi in piedi senza manuale d’istruzioni e Encanto ha smontato il mito della famiglia perfetta. Hexe si inserisce in questa tradizione, ma lo fa con un tono fantasy e una leggerezza che evita il rischio della lezione da manuale.

Il punto forte è che il film non dice “tutti i genitori sono cattivi” né “basta perdonare e tutto si sistema”. Dice una cosa più scomoda: l’amore può coesistere con l’egoismo, e riconoscerlo è il primo passo per non ripeterlo. Billie non deve salvare sua madre dalla colpa: deve capire che può amare una persona senza doverne ereditare le ferite.

🎭 Conclusioni – La strega buona non è quella senza difetti

Hexe – Il regno delle streghe è un Classico Disney che indossa il mantello del fantasy tradizionale, ma sotto ha una corazza più adulta del previsto. Non stravolge il genere, non riscrive la grammatica dell’animazione e non pretende di essere un capolavoro di rottura. Però ha coraggio, ritmo, un mondo visivamente godibile e un messaggio che non infantilizza né i ragazzi né i genitori.

È il tipo di film che funziona perché non confonde la magia con l’evasione: la usa per guardare meglio la realtà. E quando un film per famiglie riesce a dire che l’amore non è sempre pulito, che le ferite non giustificano tutto e che il perdono va meritato con fatica, merita più di un applauso. Merita anche un gatto a tre occhi, che almeno può vedere arrivare i problemi da tre direzioni. 🔮

Prima di Hexe viene proiettato Lilo & Scratch, un cortometraggio originale con protagonisti Stitch e il nuovo gattino Scratch, che entra a far parte della famiglia di Lilo. Realizzato combinando animazione tradizionale e CGI, con fondali ad acquerello, mette i due personaggi al centro di inseguimenti domestici, trappole e distruzioni che ricordano volutamente le gag di Tom & Jerry. È un aperitivo breve e rumoroso, che recupera lo spirito combinaguai dello Stitch animato, dopo la parentesi in CGI del remake live action.

Il film è al cinema dal 26 novembre con Disney.

Regia: Fawn Veerasunthorn, Jason Hand, Josie Trinidad Con: Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster, Walton Goggins, Henry Winkler, Dan Stevens, Brett Gelman, Tracey Ullman, Stephen Fry Anno: 2026 Durata: 109 min. Paese: Stati Uniti Distribuzione: Walt Disney