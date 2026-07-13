L’Hangar Rosso, quando la coscienza diventa l’ultimo atto di resistenza – Recensione

L’Hangar Rosso: Non è il racconto di un colpo di Stato. È il racconto di un uomo chiamato a scegliere se restare fedele a un ordine o alla propria coscienza. Con L’Hangar Rosso, Juan Pablo Sallato trasforma una ferita ancora aperta della storia cilena in un’opera rigorosa, essenziale e profondamente umana.

L’11 settembre 1973 il Cile cambia per sempre. Il golpe militare guidato da Augusto Pinochet pone fine al governo di Salvador Allende e inaugura una stagione di arresti, torture e sparizioni.

In questo scenario si muove Jorge Silva (Nicolás Zárate), capitano dell’Aeronautica, incaricato di trasformare l’accademia dove addestra giovani cadetti in un centro di detenzione. Gli hangar diventano luoghi di prigionia, le regole militari si trasformano in strumenti di repressione e ogni ordine ricevuto mette progressivamente in crisi il senso stesso della divisa che indossa.

Ispirandosi alla figura reale di Jorge Silva Ortiz e al libro Disparen a la Bandada del giornalista Fernando Villagrán, Sallato porta sullo schermo una storia poco conosciuta: quella degli ufficiali dell’Aeronautica cilena che rifiutarono di aderire alla repressione e pagarono quella scelta con il carcere, la tortura e l’emarginazione.

Cosa funziona in L’Hangar Rosso

Ci sono film che ricostruiscono la Storia e altri che la interrogano. L’Hangar Rosso appartiene alla seconda categoria. Il regista, sceneggiatore e produttore cileno Juan Pablo Sallato, da anni impegnato a restituire voce alla memoria del suo Paese, sceglie di non raccontare il fragore del golpe, ma il silenzio che lo segue. È lì, negli spazi vuoti lasciati dalla paura e dall’obbedienza, che prende forma un’opera capace di riflettere sul prezzo della responsabilità individuale.

La prima qualità de L’Hangar Rosso è il rifiuto di ogni forma di spettacolarizzazione. Sallato non costruisce un film sulla violenza, ma sulla sua presenza costante. La regia evita accuratamente il compiacimento visivo, preferendo lasciare che siano il tempo, le espressioni e gli sguardi a generare tensione. È una scelta di rara maturità, che restituisce dignità ai personaggi senza trasformarli in simboli o martiri.

La fotografia in bianco e nero rappresenta il cuore estetico dell’opera. Non è nostalgia, né ricerca di un’eleganza formale. È una scelta narrativa che sottrae il racconto al presente e lo consegna alla memoria collettiva. Le ombre sembrano inghiottire gli ambienti militari, mentre la luce scolpisce i volti con una precisione quasi fotografica. Alcune inquadrature fisse e diversi primi piani possiedono una forza iconografica sorprendente, evocando più il cinema della memoria che quello della ricostruzione storica.

Sallato dimostra inoltre una notevole sensibilità nel dirigere gli attori. Le emozioni non vengono mai dichiarate, ma affiorano lentamente, lasciando che sia lo spettatore a completare ciò che il film sceglie deliberatamente di non mostrare. È proprio questa fiducia nell’intelligenza di chi guarda a rendere L’Hangar Rosso un’opera tanto coinvolgente.

Un film che riflette sul passato senza rinchiudersi nella memoria, ricordando come il cinema possa ancora interrogare il presente attraverso la forza delle sue immagini.

Perchè non guardare L’Hangar Rosso

L’approccio intimista scelto dal regista comporta inevitabilmente qualche rinuncia. Il contesto storico resta spesso sullo sfondo e chi non possiede una conoscenza, anche minima, del golpe cileno potrebbe percepire l’assenza di coordinate politiche più solide. Sallato preferisce osservare gli effetti della dittatura piuttosto che raccontarne i meccanismi, una decisione coerente con la natura del progetto, ma che limita in parte la portata del racconto.

Eppure è difficile considerarlo un vero difetto. L’Hangar Rosso non nasce con l’ambizione di spiegare la Storia, quanto piuttosto di restituirne il peso umano. E in questo riesce pienamente.

L’Hangar Rosso è uno di quei film che continua a vivere ben oltre i titoli di coda. Non cerca l’effetto facile, ma affida la propria forza alla memoria e alle scelte dei suoi protagonisti.

Più che commuovere, lascia una rabbia lucida. Rabbia per la banalità dell’obbedienza, per la facilità con cui il potere trasforma gli uomini in strumenti e per la consapevolezza che ciò che racconta appartiene alla realtà prima ancora che al cinema.

È una visione necessaria. Per chi conosce già la storia del golpe cileno è un’occasione per non dimenticare; per chi la scopre per la prima volta è un invito ad approfondire una delle pagine più drammatiche del Novecento.

Perché esistono ferite della storia che non possono essere archiviate, ma anche uomini che meritano di essere ricordati: persone che, nel momento più difficile, hanno scelto la resistenza e l’umanità, pur sapendo quale prezzo avrebbero dovuto pagare.

È questo il compito più alto del cinema. E L’Hangar Rosso lo assolve con rigore e sensibilità, confermandosi uno di quei film che restano impressi anche dopo che lo schermo si è fatto nero.

Curiosità

Da anni Juan Pablo Sallato dedica il proprio cinema alla memoria storica del Cile e alle conseguenze della dittatura di Augusto Pinochet. L’Hangar Rosso nasce da un lungo lavoro di ricerca e recupera una vicenda rimasta ai margini della narrazione ufficiale, scegliendo di raccontare non gli artefici della repressione, ma chi, dall’interno delle istituzioni militari, trovò il coraggio di opporsi.

Presentato in anteprima mondiale alla Berlinale 2026, nella sezione Perspectives dedicata alle opere prime, L’Hangar Rosso ha iniziato il suo percorso internazionale prima di arrivare nelle sale italiane.

Un’altra particolarità è la struttura narrativa: l’intera vicenda si svolge nell’arco di circa ventiquattro ore, trasformando il film in un thriller morale dove ogni decisione del protagonista assume un peso decisivo.

Coproduzione tra Cile, Italia e Argentina, L’Hangar Rosso arriva nelle sale italiane dal 9 luglio 2026 e distribuito da I Wonder Pictures.

Regia: Juan Pablo Sallato Con: Nicolás Zárate, Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aron Hernández, Renzo Fioretti Anno: 2026 Durata: 83 min. Paese: Italia, Cile Distribuzione: I Wonder Pictures