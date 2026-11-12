Godzilla Minus Zero: Non è il sequel che fa “ancora Godzilla, ma più grosso”: è il film in cui il Re dei Mostri torna a essere una ferita nazionale, mentre un drago a tre teste decide che il Giappone non ha ancora pagato abbastanza. Io, Gamera, lo guardo dal fondo della vasca e penso una cosa sola: quando me lo daranno a me, un Kolossal con i soldi? 🐢💥

Abbiamo aspettato il 12 novembre non per pigrizia, ma perché volevamo parlare di quello che conta davvero: i kaijū, il trauma atomico, il rapporto del Giappone con gli Stati Uniti e l’idea, decisamente poco sana, di usare un mostro come strumento di rivalsa. Pubblicare prima avrebbe significato violare l’embargo stampa sui contenuti del film, ma sarebbe stato come recensire una pizza vietando di nominare pomodoro, mozzarella e forno.

🎥 Trama – La famiglia Shikishima e il mostro che non manda la fattura

Siamo nel 1949, due anni dopo Godzilla Minus One. Kōichi Shikishima (Ryūnosuke Kamiki) ha provato a trasformarsi da pilota kamikaze sopravvissuto in uomo di famiglia, accanto a Noriko (Minami Hamabe) e alla piccola Akiko (Sae Nagatani). Il Giappone ricostruisce, le case tornano in piedi, la vita riprende: insomma, qualcuno ha deciso che dopo l’apocalisse si possa anche fare colazione senza guardarsi alle spalle.

Poi Ghidorah arriva e rade al suolo Matsumoto. Non è un kaijū che passa per salutare: è una minaccia nuova, antica e abbastanza cattiva da costringere il Paese a chiedersi se la catastrofe precedente fosse stata un incidente o soltanto la prima rata.

E qui entra la parte che il film non può permettersi di ignorare: Noriko non è una semplice appendice della storia di Kōichi. È il punto in cui l’eredità di Godzilla smette di essere un ricordo e diventa carne, corpo, paura e futuro. Il suo legame con le radiazioni è uno dei fulcri della storia, ma spiegarlo qui significherebbe regalare al pubblico una chiave che il film preferisce far scoprire da solo. Diciamo solo che, in questa saga, “sopravvissuta” non è mai una parola innocente.

Poi c’è New York. Una sequenza che sembra arrivata da un incubo proiettato in un cinema d’epoca: surreale, violenta, destabilizzante. Un’immagine di vendetta talmente potente da trasformare il ruggito di Godzilla in qualcosa che va ben oltre la distruzione di una città. Non racconto cosa accade, né chi la immagina, né perché: è uno di quei momenti in cui il film alza il volume della storia e ti ricorda che la vendetta ha un prezzo.

«Il problema non è che il mostro torni. Il problema è che qualcuno ha deciso di chiamarlo “nuova opportunità di sviluppo”.»

✅ Cosa funziona in Godzilla Minus Zero – Un kaijū movie che sa dov’è il dolore

La cosa che mi colpisce, da tartaruga con un guscio più solido del mio carattere, è che Takashi Yamazaki non usa Godzilla come un effetto speciale con le zampette. Qui il mostro è memoria, trauma e forza della natura: non un cattivo con un piano, ma una presenza che l’umanità non sa né domare né perdonare.

Il film parla di un Giappone che ha imparato a ricostruire, ma non a dimenticare. E ogni volta che Godzilla riemerge, non è soltanto un mostro: è la fattura di una storia che qualcuno aveva nascosto sotto il tappeto, sperando che il tappeto fosse abbastanza grande.

La componente politica è viva, tagliente e non decorativa. Gli Stati Uniti non sono uno sfondo: sono un’ombra che continua a decidere cosa può fare il Giappone, anche quando il Giappone ha appena imparato a respirare da solo. Il film guarda questa relazione senza fare la voce da manuale di storia, e le dà un peso che si sente nelle scelte dei personaggi.

E poi c’è l’idea della vendetta. Non la racconto, perché sarebbe come consegnare al pubblico la mappa del labirinto prima che entri. Ma il film pone una domanda scomoda: quando hai subito una distruzione, hai il diritto di usarne la forza contro chi te l’ha inflitta? E se la risposta è sì, che cosa resta di te?

Se avete l’opportunità di vivere l’esperienza IMAX, poi, è il tipo di cosa che fa vibrare lo schienale della poltrona e la fiducia nell’umanità, in quest’ordine. La scala non è solo dimensione, è peso storico.

«Godzilla non distrugge le città per cattiveria. Le distrugge perché, ogni tanto, la storia ha bisogno di un promemoria con la coda.»

❌ Perché non guardare Godzilla Minus Zero – Se cerchi un labirinto, porta una torcia

Chi cerca trame a dieci strati, colpi di scena ogni dodici minuti e personaggi che si rivelano essere il proprio nonno travestito da agente segreto, rimarrà deluso. Il film è lineare, procede dal punto A al punto B e non fa grandi deviazioni per dimostrare di sapere guidare.

Non è un difetto fatale, però: è una scelta che presenta anche qualche limite. Privilegiando la forza d’urto e la dimensione spettacolare, il film lascia talvolta sullo sfondo alcune dinamiche narrative e psicologiche che avrebbero meritato maggiore approfondimento. Chi cerca un racconto capace di sorprendere continuamente o di scavare nelle contraddizioni dei suoi personaggi potrebbe avvertire una certa prevedibilità. È un po’ come ordinare ramen e ritrovarsi davanti una zuppa servita in tazza, senza il rituale del ramen bar.

Il rischio, per chi non è già innamorato del genere, è che lo spettacolo finisca per prevalere sul coinvolgimento emotivo. La forza delle immagini e delle sequenze di distruzione riesce a tenere alta l’attenzione, ma non sempre lascia lo stesso spazio alla complessità dei personaggi. Una linea retta che attraversa un campo minato: potente, ma non necessariamente capace di farti scoprire qualcosa di nuovo a ogni passo.

«Il film non perde tempo a girarsi intorno. Va dritto, ma dritto verso un muro che parla giapponese e ha tre teste.»

🌀 Extra – Godzilla, dalla paura atomica al mito nazionale

Per capire davvero cosa rappresenti Godzilla bisogna tornare al 1954, quando Ishirō Honda portò nelle sale il primo Godzilla. Il Giappone era ancora profondamente segnato dai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki e dai test nucleari nel Pacifico. Proprio nel 1954, l’incidente del peschereccio Daigo Fukuryū Maru, contaminato dalle ricadute radioattive del test americano Castle Bravo, aveva riportato con violenza la paura atomica nella coscienza collettiva giapponese. Non era il momento di inventare un semplice mostro da combattimento: serviva dare un corpo a un terrore che non aveva ancora trovato pace.

Godzilla nasce così: una creatura risvegliata e trasformata dai test nucleari, una forza distruttiva che porta con sé il ricordo di una catastrofe impossibile da dimenticare. La sua prima apparizione non è soltanto spettacolo, ma una rappresentazione cinematografica delle ferite di un Paese. Le strade devastate, gli ospedali, i corpi contaminati e la disperazione della popolazione restituiscono immagini che, per il pubblico giapponese dell’epoca, avevano un peso tutt’altro che fantastico.

Nel corso dei decenni il personaggio ha attraversato trasformazioni profonde. Da incarnazione del terrore atomico è diventato, a seconda delle epoche e delle sensibilità degli autori, una minaccia da combattere, un protettore involontario dell’umanità o una forza naturale impossibile da controllare. Ma sotto le diverse incarnazioni è rimasta una costante: Godzilla non appartiene davvero agli esseri umani, e ogni tentativo di piegarlo alla loro volontà finisce per ricordare quanto siano fragili le loro certezze.

Con Godzilla Minus One e ora Godzilla Minus Zero, Takashi Yamazaki recupera proprio questa dimensione originaria, riportando il mostro dentro le ferite del dopoguerra. Non si tratta semplicemente di aggiornare un’icona o di costruire un altro spettacolo di distruzione: significa ricordare che, per il Giappone, Godzilla è anche una questione di memoria collettiva. Un mito nato dalla paura, che continua a interrogare il presente.

«Godzilla non è il nemico. È il promemoria che, a volte, il nemico ha già firmato i documenti e se n’è andato.»

🎭 Conclusioni – Il lucertolone ha fatturato, la tartaruga aspetta il Colossal

Godzilla Minus Zero è un seguito che funziona perché non si limita a rincorrere il successo del precedente: lo trasforma. Prende la formula del kaijū movie, la infila in un contesto storico e politico, e la fa vibrare fino a quando lo schienale della poltrona chiede pietà.

Non è un film perfetto, e chi cerca un labirinto narrativo rimarrà un po’ deluso. Ma per chi vuole un kaijū movie che abbia peso, memoria e una scena di New York tanto strana da sembrare un’allucinazione con il biglietto acquistato, questo è un biglietto da prendere.

Io, intanto, continuo ad aspettare che qualcuno mi dia un Kolossal con i soldi. Non perché mi serva: perché Godzilla ha già dimostrato che, se ci sono budget, un rettile può diventare cinema.

E sì, il merchandising è un altro pianeta. Un porta popcorn da 150 euro, comprensivo di action figure con articolazioni che sembrano progettate da un ortopedico in crisi: la vera catastrofe, a quanto pare, inizia al banco rinfreschi.

«Godzilla è grande. Ma non così grande da giustificare un porta popcorn che costa più di una cena per due.»

Firmato: Gamera, la tartaruga che sogna un Kolossal con i soldi. 🐢💥

Il film è al cinema dal 12 novembre con Plaion Pictures.

Regia: Takashi Yamazaki Con: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Jun Kunimura, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando, Min Tanaka, Masami Nagasawa Anno: 2026 Durata: 135 min. Paese: Giappone Distribuzione: Plaion Pictures