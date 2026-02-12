GOAT: Sogna in grande – La Capra che Calcia il Pallone Stellare! – Recensione

GOAT: Sogna in grande: Quando una Capretta Ti Insegna a Sognare giocando a basket infuocato.

🐐📖 Trama: La Capra Under che Spammerge la Lega dei Bestioni!

Immagina un mondo dove gli animali non pascolano erba, ma calciano palle infuocate in ruggiball, uno sport ibrido tra calcio brutale e basket aereo che puzza di Super Mario Strikers meets NBA Street. Al centro c’è Will, la capretta nano con sogni da GOAT (Greatest Of All Time, ovvio), che piomba nella lega pro dominata da squali veloci, leoni feroci e struzzi instagrammabili. I compagni la snobbano tipo noob in ranked match, ma lei, con zampette agili e testardaggine da speedrunner, ribalta il meta. Alessandro Florenzi dà vita a Rusty, il pipistrello ipercaffeinato che commenta le partite con Pierluigi Pardo nei panni del bue saggio Chuck, un duo comico da telecronaca calcistica sotto acido. Beatrice Arnera è la struzzo Olivia Burke, star dei social con stile grintoso, che twitta meme mentre schianta avversari.

Diretto da Tyree Dillihay (Bob’s Burgers) e Adam Rosette (Orion e il Buio), prodotto da Stephen Curry e i geni di Spider-Man: Into the Spider-Verse, è un trip animato che decolla da giovedì 12 febbraio con Eagle Pictures.

“Non è la dimensione del cane nel combattimento, è la dimensione del combattimento nel cane.” – Eisenhower remixato per capre ribelli.

🔥⚽ GOAT: Sogna in grande – Funziona Come un Power-Up Infinito!

Questo film è un joypad che vibra di energia pura, perfetto per chi, come me, ha giocato ore su Super Mario Strikers o Super Mario Basketball rivivendo tackle volanti e tiri impossibili. L’animazione Sony brilla con texture pelose iperrealistiche, le pellicce che frusciano, il sudore cartoon che schizza e un ritmo che non cala mai, tipo turbo boost in NBA Street Vol. 2. I temi di formazione colpiscono dritto: Will passa da punchline a MVP, insegnando che i “piccoletti” (capre incluse) dominano con astuzia, non muscoli. Le voci VIP italiane? Florenzi si comporta come un tifoso in curva Sud, Pardo muggisce telecronache epiche, Arnera ruba la scena con frecciate social. Funzionale al 100%, con gag demenziali che fan ridere a crepapelle, coreografie di ruggiball che fan rimpiangere di non avere zampe.

“La perseveranza garantisce che i risultati non differiscano dal tuo scopo.” – Will approva, belato incluso.

😴🚫 GOAT: Sogna in grande – Motivi per Saltarlo (Spoiler: Pochi, Ma Esistono!)

Se cerchi plot twist alla Inception, passa oltre: è formula collaudata, zero sorprese, come un rematch contro lo stesso boss. Non inventa il ruggiball (grazie Mario Strikers), resta comfy senza spingere l’acceleratore su originalità. I cattivi? Stereotipi prevedibili. Se odi lo sport-movie qui è puro comfort food animato.

“È meglio essere un giocatore grande in un piccolo gioco che un piccolo giocatore in un grande gioco.” – Capra edition, 1997 vibes.

🏆🎮 Conclusioni: Capra MVP, Joystick Pulito!

GOAT: Sogna in grande è un banger da sala per famiglie: ritmo serrato, animazione top, voci che spaccano e un inno ai sogni che ti fa alzare dal divano. Non ridefinisce il genere, ma lo gioca da pro. Vai al cinema domani, prendi pop-corn e fingi di essere Will nel tuo prossimo match online.

Il film è al cinema dal 12 febbraio con Eagle Pictures per Sony Pictures.

🐧🏄 Box: Bestie in Azione: Quando Animali Sudano Più di Te su Mario Strikers!

Espandiamo questo sancta sanctorum del cinema zoologico atletico, perché GOAT: Sogna in grande non nasce dal nulla è l’erede illegittimo di una stirpe di pellicole dove zampe, pinne e code sostituiscono scarpette da ginnastica. Prendi Surf’s Up (2007), mockumentary geniale con pinguini che cavalcano onde giganti: stile Jackass in versione Endless Summer, ritmo spezzato da interviste fake e un Cody Maverick (voce Shia LaBeouf) che evolve da spaccone a eroe umile. GOAT ruba quel vibe underdog, ma pompa adrenalina con ruggiball aereo invece di surf chill, meno wipeout comici, più smash volanti alla NBA Street.

Poi c’è Air Bud saga (1997 in poi), golden retriever che infila canestri come Jordan reincarnato: puro heartwarming cheese, con cuccioli orfani e lezioni su amicizia. Funziona per i bimbi, ma manca il mordente competitivo di GOAT, dove Will non ha nemmeno una palla da leccare – solo grinta caprina. Simile ma più trash: L’incredibile storia di Winter il delfino (2011), delfino con protesi che nuota da campione; toccante, realistico, zero CGI esagerato. GOAT lo surclassa in caos multianimalesco, tipo lega pro con squali vs struzzi.

Non dimentichiamo Bolt (2008), super-cane che crede ai suoi poteri TV e corre per la nazione: John Travolta abbaia, ritmo Disney serrato con inseguimenti mozzafiato. GOAT echeggia quel “sogno grande” ma lo cala in team sport, con commenti di Rusty (Florenzi) e Chuck (Pardo) che fan ridere più di un cane volatore. O Troppo cattivi (2022), ladri animali che redimono in corse folli, azione DreamWorks slick, ma meno focalizzato su sport puro rispetto al ruggiball di GOAT.

Cosa li lega? Temi di formazione eterni: il piccolo outsider (pinguino, cane, capra) che flippa il sistema. GOAT vince per produzione Spider-Verse-style – fluidità 3D che fa impazzire i polsi come un controller vibrante e voci italiane che aggiungono sale nostrano. Non inventa la ruota (o la palla), ma la calcia più forte.

“Non è importante vincere o perdere, ma quanto fai incazzare l’avversario.” – Bestia anonima, 1997 spirit.

Regia: Tyree Dillihay, Adam Rosette Cast voci principali: Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, David Harbour, Nick Kroll, Nicola Coughlan, Patton Oswalt, Jennifer Hudson, Stephen Curry Anno: 2026 Durata: 100 min. Paese: USA Distribuzione: Sony Pictures Animation / Eagle Pictures (Italia)