Finché morte non ci separi 2: Sangue, Poltrone e Parenti Serpenti – Recensione

Finché morte non ci separi 2: Avete presente quando la cena di Natale degenera in rissa per colpa del Monopoly? Moltiplicate l’odio per dieci e aggiungete qualche balestra. 🍷

Tra l’altro, fa sorridere amaro vedere come le major oggi ci vogliano vendere questo secondo capitolo come l’attesissimo evento cinematografico del decennio, pompato da un marketing faraonico. Ricordiamo tutti molto bene come il primo Finché morte non ci separi fosse stato inizialmente snobbato ai botteghini e trattato dalla distribuzione come una mezza fetecchia da cestone del discount, prima di essere salvato dal passaparola. Ah, l’ipocrisia di Hollywood ha esattamente lo stesso odore stantio del salotto dei miei ex suoceri miliardari.

🎥 Trama – Parenti e Balestre

La nostra inossidabile Grace (interpretata dalla divina Samara Weaving) è miracolosamente sopravvissuta alla mattanza della famiglia Le Domas. Purtroppo per lei il gioco da tavolo infernale dei ricchi ha i suoi inevitabili aggiornamenti. Scopre infatti di essere passata al livello successivo di questo incubo elitario, questa volta affiancata dalla sorella estraniata Faith (la rediviva Kathryn Newton). Grace ha una sola possibilità per non finire come concime per orchidee, salvare se stessa, Faith e reclamare il Posto D’Onore del Consiglio mondiale. Peccato che ben quattro famiglie rivali le stiano dando la caccia per lo stesso maledetto trono dorato.

“Se la sposa macchia il tappeto persiano con arterie recise, la suocera ha il diritto di abbatterla. È nel contratto prematrimoniale, cara.” – (Zio Bartholomew, poco prima di saltare in aria nel 1996).

✅ Cosa funziona in Finché morte non ci separi 2 – Carneficina Esilarante

I registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno chiaramente affinato le loro armi massacrando adolescenti nel franchise di Scream. Ampliano sapientemente la formula del primo capitolo, triplicando i litri di sangue e le risate isteriche che risuonano nei corridoi.

Le dinamiche familiari complesse brillano in entrambe le fazioni in lotta, ricordando le deliziose coltellate alle spalle della mia dorata gioventù. La pellicola condivide con Quella casa nel bosco la perfetta miscela di humor nero e vittime sacrificali offerte per salvare l’intero pianeta o come in questo caso la poltrona.

Vedere icone assolute come Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood e David Cronenberg sguazzare in questo sciroppo d’acero rosso è un vero piacere nobiliare.

Inoltre, come ampiamente discusso e confermato dal cast a Roma, la pellicola centra il bersaglio sui temi di fondo. Oltre alle mutilazioni gratuite, il film è una sferzante satira sul potere, sull’eredità tossica e sul capitalismo spietato, ricordandoci costantemente che il vero mostro non ha artigli sovrannaturali ma un fondo fiduciario blindato alle Isole Cayman.

❌ Perché non guardare Finché morte non ci separi 2 – Affollamento Eccessivo

Espandere il mondo ha inevitabilmente un dazio salato da pagare. La claustrofobia sublime della singola villa padronale del primo capitolo viene incautamente barattata per una caciara frenetica.

Aggiungere quattro famiglie rivali trasforma la caccia all’uomo in una sorta di caotico film Marvel per sociopatici altolocati. Spesso l’azione diventa così congestionata che lo spettatore perde il filo di chi stia pugnalando chi in mezzo al salone. Insomma, a volte la cara vecchia semplicità di un fucile a pompa in un corridoio stretto vale molto più di mille complotti globali.

A questo disastro architettonico si aggiunge un ritmo che nella parte centrale zoppica, arrancando come un visconte novantenne inseguito dai creditori. I famigerati jumpscare sono così telefonati che persino un maggiordomo sordo saprebbe in anticipo da quale armadio normanno salterà fuori l’assassino, mentre gli occasionali scivoloni nella computer grafica per le interiora digitali ci fanno rimpiangere i vecchi, cari e sani secchi di sangue finto artigianale.

“Non è paranoia borghese se la tua matrigna cerca davvero di decapitarti con un vassoio d’argento per compiacere Satana.” – (Regola non scritta dell’alta finanza).

👑 Extra – Le Nuove Regine del Massacro

Soffermiamoci un momento sulle vere colonne portanti di questa carneficina aristocratica. Da una parte abbiamo Samara Weaving, ormai indiscussa imperatrice delle spose insanguinate, capace di ringhiare e sventrare miliardari con l’eleganza di una tigre del Bengala a un tea party. Dall’altra c’è Kathryn Newton, che ha già ampiamente dimostrato il suo pedigree sadico in pellicole come Freaky. Insieme formano un sodalizio letale e affascinante. Sporcarsi di emoglobina dalla testa ai piedi senza perdere una singola oncia di carisma è un’arte, care mie, e queste due giovani dive la padroneggiano alla perfezione.

🌀 Parola al Cast – Sopravvissuti a Roma

Se vi state chiedendo come questi adorabili pazzi omicidi si comportino nel mondo reale, sappiate che sono passati per la nostra amata Italia. Potete gustarvi tutti i deliri e i retroscena raccontati direttamente da due delle protagoniste giunte nella capitale. Vi basta fare un salto sull’approfondimento di DarumaView dedicato al nostro rocambolesco incontro stampa.

🎭 Conclusioni – Meglio Poveri e Vivi

In definitiva, Finché morte non ci separi 2 (in sala dal 9 aprile con Disney) è un’ottima giostra di emoglobina e risate amare. Riesce persino nel miracolo di farti apprezzare la povertà assoluta (credetemi, ne so qualcosa da quando ho pescato la carta sbagliata tanti anni fa). I ricchi piangeranno anche, ma soprattutto esplodono in modi incredibilmente creativi. Preparate i popcorn e assicuratevi di non avere suoceri armati nei paraggi.

Vostro umile recensore spiantato,

Il Barone Bancarotta del ’96

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett​ Con: Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Elijah Wood, Néstor Carbonell, Kevin Durand, David Cronenberg Anno: 2026 Durata: 108 min. Paese: USA​ Distribuzione: The Walt Disney Company Italia / Searchlight Pictures